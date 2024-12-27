Російська волонтерка із Пермі у кокошнику радісно оголошує збір на милиці: "Очень много раненых в ноги. Госпиталь заревел. У нас костылей столько нет!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російська волонтерка із Пермі розповідає про велику кількість "трьохсотих" у тамтешньому госпіталі та просить допомогти зібрати гроші на милиці пораненим "героям сво".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка у кадрі має на голові великий кокошник та радісно посміхається.
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Топ коментарі
+42 Виталий #548501
показати весь коментар27.12.2024 09:51
+25 Валентин Коваль #587289
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+19 Lekaren U Hada
показати весь коментар27.12.2024 09:48
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потом он трансформіруется в боярішнік, арешнік і посмешнік...
Ампутуйте їм відразу ноги. Милиці непотрібні.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Чогось тут невистачає, напевно гармошки...
Древние славяне-русины и лицвины, которые жили по соседству в Великом Княжестве Литовськом, Руськом и Жемойтском презрительно называли казламордых репоедов с Мокшанских болот "петухами" или " кокошами", а ихняя столица Москва по праву считалась не медвежьим, а петушиным углом!
Лишь со временем кацапня поняла, что так палиться с петушинными гребнями на головах среди приличных людей считается позором, и кокошник стал аксессуаром исключительно женским!
ГОРЕРАДОСТЬ то какое.