Російська волонтерка із Пермі у кокошнику радісно оголошує збір на милиці: "Очень много раненых в ноги. Госпиталь заревел. У нас костылей столько нет!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російська волонтерка із Пермі розповідає про велику кількість "трьохсотих" у тамтешньому госпіталі та просить допомогти зібрати гроші на милиці пораненим "героям сво".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка у кадрі має на голові великий кокошник та радісно посміхається.

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