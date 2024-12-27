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13 040 40

Російська волонтерка із Пермі у кокошнику радісно оголошує збір на милиці: "Очень много раненых в ноги. Госпиталь заревел. У нас костылей столько нет!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російська волонтерка із Пермі розповідає про велику кількість "трьохсотих" у тамтешньому госпіталі та просить допомогти зібрати гроші на милиці пораненим "героям сво".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка у кадрі має на голові великий кокошник та радісно посміхається.

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Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) медицина (2118) росія (65191)


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Топ коментарі
+42
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27.12.2024 09:51
+25
Поранена в голову - медицина безсильна!
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27.12.2024 09:47
+19
якась пародія на людину
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27.12.2024 09:48
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Поранена в голову - медицина безсильна!
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27.12.2024 09:47 Відповісти
первіє прізнакі кокошніка появляються у касапа уже в утробе матери - их четко видно на УЗИ со второй недели беремености
потом он трансформіруется в боярішнік, арешнік і посмешнік...
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27.12.2024 13:08 Відповісти
якась пародія на людину
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27.12.2024 09:48 Відповісти
не запускайте відео, придивіться...по ходу це тіпа мужик
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27.12.2024 09:52 Відповісти
Ще й на фйодоровича худого ******* посмішка
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27.12.2024 09:56 Відповісти
та в них самиці такі самі, як і мужики їхні, однаково збухані і заригані...
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27.12.2024 10:26 Відповісти
Що за алкопанда?? Це волонтер??

Ампутуйте їм відразу ноги. Милиці непотрібні.
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27.12.2024 09:49 Відповісти
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27.12.2024 09:51 Відповісти
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27.12.2024 10:03 Відповісти
СУПЕР !!!! 100.
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27.12.2024 10:10 Відповісти
А пика - щаслива, радісна.
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27.12.2024 09:54 Відповісти
Так ось ти яка, смерть водолаза!
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27.12.2024 09:56 Відповісти
Вона бухая!
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27.12.2024 09:57 Відповісти
Уйобіщє
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27.12.2024 09:57 Відповісти
Так вона ж йо...та, як і всі на паРаші
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27.12.2024 09:57 Відповісти
васіліса прєкрасная і прємудрая в одном флаконє...
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27.12.2024 10:01 Відповісти
Флаконі 0.5 літра )
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27.12.2024 10:40 Відповісти
Лопата на голові, а держак де?
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27.12.2024 10:02 Відповісти
в піщєводі
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27.12.2024 10:11 Відповісти
Застромлений (як і належить) в лопату.
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27.12.2024 10:11 Відповісти
Немає костилів,надівайте повзунки нехай повзають.Народжені пити-літать не можуть.
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27.12.2024 10:06 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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27.12.2024 10:08 Відповісти
Нічого їм вже не промиє ...
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28.12.2024 09:50 Відповісти
Чого вона так радіє, може вони не тільки безногі, але і безхуі.
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27.12.2024 10:08 Відповісти
Підраховує, скільки можна скомуниздити з зібраних коштів
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27.12.2024 10:20 Відповісти
Краще б вона наділа на голову gандон не було б так страшно
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27.12.2024 10:10 Відповісти
чорний кандом
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27.12.2024 15:53 Відповісти
Кокошнік у кацапів,це як ,,костиль" для голови !
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27.12.2024 10:32 Відповісти
Азаров би сказав кікішнік.
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27.12.2024 10:43 Відповісти
"Дедушка Мороз! Подари моему папе костыли на Новый Год, ато мамка все деньги потратила на боярышник" (Лёша Ступин)
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27.12.2024 11:21 Відповісти
Якась х*йня, стилізована під лопату, просить гроші на палкі схожі на милиці...
Чогось тут невистачає, напевно гармошки...
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27.12.2024 11:28 Відповісти
Балалайки! 😁
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27.12.2024 16:21 Відповісти
яке уйобіще , Господи навіщо ти створив кацапів 🤦🏻
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27.12.2024 11:53 Відповісти
кокошник является традиционным головным убором татарских женщин--ни один из славянских народов не носит подобных аксессуаров. Из этого можно сделать вывод о том, что кацапню нарядили в кокошники именно татарские завоеватели . Слово "кокошник" возникло от древнеславянского слова "кокош", что на современный язык переводится не иначе как "петух"!! Иными словами, данный аксессуар ассоциировался ни с чем иным, как с петушиным гребнем на голове Из этого можно сделать нехитрый вывод о том, что изначально татары заставляли носить кокошник не только кацапок, но и кацапов.(почему заставляли носить кокошник кацапов - мужчин догадайтесь сами)
Древние славяне-русины и лицвины, которые жили по соседству в Великом Княжестве Литовськом, Руськом и Жемойтском презрительно называли казламордых репоедов с Мокшанских болот "петухами" или " кокошами", а ихняя столица Москва по праву считалась не медвежьим, а петушиным углом!
Лишь со временем кацапня поняла, что так палиться с петушинными гребнями на головах среди приличных людей считается позором, и кокошник стал аксессуаром исключительно женским!
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27.12.2024 13:23 Відповісти
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27.12.2024 13:32 Відповісти
100%. я когда то читал описание голландского или датского путешественника, и он именно указывал, что кокошники носили мужчины. там даже была речь, что за несколько столетий татарского правления стало традицией мужеложство, "поголовное пьянство и садомийский грех. утром после опохмеления радостно друг другу хвастаются сколько раз и с кем согрешил вечером". и что женщины ревновали своих мужей к их собутыльникам. кокошник -петушиный гребень.
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27.12.2024 14:06 Відповісти
Це радує, називається - самострєли. Щоб не дохнуть, херачать собі по ногах
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27.12.2024 13:51 Відповісти
Медицина в цьому випадку безсильна
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27.12.2024 14:16 Відповісти
Демилитаризация идёт по плану! Слава ВСУ !
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27.12.2024 17:11 Відповісти
ГОРЕ РАДОСТЬ то какое.
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27.12.2024 17:34 Відповісти
 
 