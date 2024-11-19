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Новини Відео Війна
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Окупант-медик записав звернення на фоні чорного мішка із тілом поплічника: "Мы постараемся, чтобы у всех все было классно". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-медик записує звернення на фоні чорного мішка із тілом поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник, ймовірно, хотів закликати росіян активніше допомагати армії і поскаржився на забезпечення ліками та іншими речами потрібними для роботи медиків. Своє звернення росіянин вирішив завершити на "оптимистической ноте" і пообіцяв, що докладе максимум зусиль "чтобы у всех все было классно".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Священник РПЦ розповідає окупантам про союзників із КНДР: "Прибыли товарищи корейские, в Бога не верующие". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) медицина (2118)


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Топ коментарі
+16
Здохніть, тварі!
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19.11.2024 14:38
+10
так сказати - обіцяємо кожному по такому фірмовому мішочку. так що все буде хорошо)
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19.11.2024 14:24
+7
*******, мішків замало... Допоможемо
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19.11.2024 14:46
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Ну - так - все буде тіп - топ
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19.11.2024 14:22 Відповісти
*******, мішків замало... Допоможемо
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19.11.2024 14:46 Відповісти
так сказати - обіцяємо кожному по такому фірмовому мішочку. так що все буде хорошо)
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19.11.2024 14:24 Відповісти
"Пакети брати із собою"! - рекомендація.....
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19.11.2024 14:35 Відповісти
Здохніть, тварі!
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19.11.2024 14:38 Відповісти
Це такий гумор кацапів. Мабуть, навчилися у 95 кварталу ще до війни. У Юрмалі. От сміялись тоді з приколів зєлєнскаво про Україну. А зараз він, зєлєнскій, чогось не сміється, коли з нього сміються. І, трясця, ображається за падіння рейтингу. За що боровся на то й напоровся. Як і цей кацап. Хотів смерті українцям, а отримав смерть своїх.
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19.11.2024 14:42 Відповісти
Це вірно: без підтримки "ніфчьомнєвінаватих" расєян вони би не вжили і не змогли вбивати далі.
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19.11.2024 14:45 Відповісти
такого ще бУде і будЕ
і дуже багато
"уставший", пі@ор млять...
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19.11.2024 14:45 Відповісти
Щоб усе було класно не треба їхати в Україну подихати, флакон бояришника, і в мішок. А жінка вже лопатою доб'є, заради лади, даже пофіг їй той колір
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19.11.2024 15:16 Відповісти
Черный мешок это казенщина,нужен креатив.Синий пакет,розовый ,в горошек,клетчатый,рюшечки и декор.Понравимся каждому.
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19.11.2024 15:30 Відповісти
Желаю этому выродку побыстрей запрыгнуть в классный мешок.
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19.11.2024 16:28 Відповісти
Готовий скинутись на мішки. Одна лише умова - клієнти мають бути готові до кінця року і при'го уватисб мають самостійно.
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19.11.2024 16:29 Відповісти
Здоровʼя всім здохлим за путл
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19.11.2024 16:30 Відповісти
Ты гля какой кацап - на позитиве.Бери этот мешок и дуй на передачу типа "Рассмеши смешного".
Или на "Что?Где?Когда?"Пусть угадывают-что в черном мешке-чей то брат или чья то сестра.Или намародеренное тобой имущество. И пусть угадают-когда в этом мешке окажешся ты?
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19.11.2024 17:12 Відповісти


Финиш - ад
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19.11.2024 17:18 Відповісти
 
 