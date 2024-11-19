Окупант-медик записав звернення на фоні чорного мішка із тілом поплічника: "Мы постараемся, чтобы у всех все было классно". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-медик записує звернення на фоні чорного мішка із тілом поплічника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник, ймовірно, хотів закликати росіян активніше допомагати армії і поскаржився на забезпечення ліками та іншими речами потрібними для роботи медиків. Своє звернення росіянин вирішив завершити на "оптимистической ноте" і пообіцяв, що докладе максимум зусиль "чтобы у всех все было классно".

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