Окупант-медик записав звернення на фоні чорного мішка із тілом поплічника: "Мы постараемся, чтобы у всех все было классно". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-медик записує звернення на фоні чорного мішка із тілом поплічника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник, ймовірно, хотів закликати росіян активніше допомагати армії і поскаржився на забезпечення ліками та іншими речами потрібними для роботи медиків. Своє звернення росіянин вирішив завершити на "оптимистической ноте" і пообіцяв, що докладе максимум зусиль "чтобы у всех все было классно".
Топ коментарі
+16 Moshe_Dayan
показати весь коментар19.11.2024 14:38
+10 Panda Freeav
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показати весь коментар19.11.2024 14:46
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і дуже багато
"уставший", пі@ор млять...
Или на "Что?Где?Когда?"Пусть угадывают-что в черном мешке-чей то брат или чья то сестра.Или намародеренное тобой имущество. И пусть угадают-когда в этом мешке окажешся ты?
Финиш - ад