Оккупант-медик записал обращение на фоне черного мешка с телом приспешника: "Мы постараемся, чтобы у всех все было классно". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-медик записывает обращение на фоне черного мешка с телом соратника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик, вероятно, хотел призвать россиян активнее помогать армии и пожаловался на обеспечение лекарствами и другими вещами, нужными для работы медиков. Свое обращение россиянин решил завершить на "оптимистической ноте" и пообещал, что приложит максимум усилий "чтобы у всех все было классно".
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показать весь комментарий19.11.2024 14:38
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і дуже багато
"уставший", пі@ор млять...
Или на "Что?Где?Когда?"Пусть угадывают-что в черном мешке-чей то брат или чья то сестра.Или намародеренное тобой имущество. И пусть угадают-когда в этом мешке окажешся ты?
Финиш - ад