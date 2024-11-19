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Оккупант-медик записал обращение на фоне черного мешка с телом приспешника: "Мы постараемся, чтобы у всех все было классно". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-медик записывает обращение на фоне черного мешка с телом соратника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик, вероятно, хотел призвать россиян активнее помогать армии и пожаловался на обеспечение лекарствами и другими вещами, нужными для работы медиков. Свое обращение россиянин решил завершить на "оптимистической ноте" и пообещал, что приложит максимум усилий "чтобы у всех все было классно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Священник РПЦ рассказывает оккупантам о союзниках из КНДР: "Прибыли товарищи корейские, в Бога не верующие". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) медицина (2519)


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Топ комментарии
+16
Здохніть, тварі!
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19.11.2024 14:38
+10
так сказати - обіцяємо кожному по такому фірмовому мішочку. так що все буде хорошо)
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19.11.2024 14:24
+7
*******, мішків замало... Допоможемо
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19.11.2024 14:46
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Ну - так - все буде тіп - топ
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19.11.2024 14:22 Ответить
*******, мішків замало... Допоможемо
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19.11.2024 14:46 Ответить
так сказати - обіцяємо кожному по такому фірмовому мішочку. так що все буде хорошо)
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19.11.2024 14:24 Ответить
"Пакети брати із собою"! - рекомендація.....
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19.11.2024 14:35 Ответить
Здохніть, тварі!
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19.11.2024 14:38 Ответить
Це такий гумор кацапів. Мабуть, навчилися у 95 кварталу ще до війни. У Юрмалі. От сміялись тоді з приколів зєлєнскаво про Україну. А зараз він, зєлєнскій, чогось не сміється, коли з нього сміються. І, трясця, ображається за падіння рейтингу. За що боровся на то й напоровся. Як і цей кацап. Хотів смерті українцям, а отримав смерть своїх.
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19.11.2024 14:42 Ответить
Це вірно: без підтримки "ніфчьомнєвінаватих" расєян вони би не вжили і не змогли вбивати далі.
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19.11.2024 14:45 Ответить
такого ще бУде і будЕ
і дуже багато
"уставший", пі@ор млять...
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19.11.2024 14:45 Ответить
Щоб усе було класно не треба їхати в Україну подихати, флакон бояришника, і в мішок. А жінка вже лопатою доб'є, заради лади, даже пофіг їй той колір
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19.11.2024 15:16 Ответить
Черный мешок это казенщина,нужен креатив.Синий пакет,розовый ,в горошек,клетчатый,рюшечки и декор.Понравимся каждому.
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19.11.2024 15:30 Ответить
Желаю этому выродку побыстрей запрыгнуть в классный мешок.
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19.11.2024 16:28 Ответить
Готовий скинутись на мішки. Одна лише умова - клієнти мають бути готові до кінця року і при'го уватисб мають самостійно.
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19.11.2024 16:29 Ответить
Здоровʼя всім здохлим за путл
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19.11.2024 16:30 Ответить
Ты гля какой кацап - на позитиве.Бери этот мешок и дуй на передачу типа "Рассмеши смешного".
Или на "Что?Где?Когда?"Пусть угадывают-что в черном мешке-чей то брат или чья то сестра.Или намародеренное тобой имущество. И пусть угадают-когда в этом мешке окажешся ты?
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19.11.2024 17:12 Ответить


Финиш - ад
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19.11.2024 17:18 Ответить
 
 