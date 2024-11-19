Оккупант-медик записал обращение на фоне черного мешка с телом приспешника: "Мы постараемся, чтобы у всех все было классно". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-медик записывает обращение на фоне черного мешка с телом соратника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик, вероятно, хотел призвать россиян активнее помогать армии и пожаловался на обеспечение лекарствами и другими вещами, нужными для работы медиков. Свое обращение россиянин решил завершить на "оптимистической ноте" и пообещал, что приложит максимум усилий "чтобы у всех все было классно".

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