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Священник РПЦ рассказывает оккупантам о союзниках из КНДР: "Прибыли товарищи корейские, в Бога неверующие". ВИДЕО

Российский священник читал оккупантам из 810-й отдельной бригады морской пехоты напутственное слово о союзниках из КНДР.

Он приказал не слушать речи об атеизме от северокорейских военных, поскольку российских солдат за это "накажет Бог".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Прибыли товарищи корейские, в Бога неверующие, болезнь принесли, грехи атеистические. Господь наказывает их за это и также наказывает и нас за то, что приняли их в доме своем", - говорит священник РПЦ.

Смотрите: "Позицию занимай отстреливаться, плененного сразу двухсоть": Российский командир приказывает совершить военное преступление, - перехват ГУР МО. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19210) КНДР (1193)


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Топ комментарии
+31
та кадилом кон-чен-инів отхєрячте
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18.11.2024 19:38
+25
На росії Бога нема, і ніколи не було.
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18.11.2024 19:38
+22
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18.11.2024 19:47
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та кадилом кон-чен-инів отхєрячте
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18.11.2024 19:38 Ответить
На росії Бога нема, і ніколи не було.
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18.11.2024 19:38 Ответить
Мамонi, а не Богу возносять цi х...ї свої молитви (с)
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18.11.2024 19:48 Ответить
Майстер Йода на мінімалках. 😁
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18.11.2024 19:40 Ответить
политрук 2024
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18.11.2024 20:30 Ответить
Так в них свій ідол є, як в кацапів *уйло.
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18.11.2024 19:40 Ответить
Ну ***** для кацапів не бог, а цар чи то фюрер.
А от Кіми для чучхенців реально - боги.
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18.11.2024 19:48 Ответить
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18.11.2024 19:47 Ответить
От коли сектант рпц-шний варнякав про китайця якого застрелили а він взяв і воскрес-ото тєма була! А цей про корейців-слабувато.
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18.11.2024 19:48 Ответить
Священник РПЦ розповідає окупантам " молитва это конечно хорошо но помните берегите свой рот и задний прошод ! "
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18.11.2024 19:49 Ответить
Ватаны не только правду приватизировали но и бога.
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18.11.2024 19:54 Ответить
хворі принесли.. вони і самі місцеві отримають, бо жили в ізоляції
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18.11.2024 19:55 Ответить
кацапи на бодягу присадять чучхеїстів і спирт всі хворі з них змиє.
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18.11.2024 21:02 Ответить
Який може бути Бог в серці у вбивць, ґвалтівників, садистів, грабіжників, збоченців?
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18.11.2024 19:58 Ответить
"священнік" в деле атеїстічєском видно не одну собаку з'їв., на курсі "научного атеїзму" ))
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18.11.2024 20:19 Ответить
9 жовт. 2018 р. - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян главу римско-католической церкви папу Франциска. Об этом сообщает Reuters.
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18.11.2024 20:27 Ответить
У зграї сарани бога нема. Є їхня королева.
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18.11.2024 20:28 Ответить
Ось тому треба гнати московських попів як і все що повязане з "русским миром".
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18.11.2024 20:50 Ответить
В таборі ворогів розпочинається черговий ''жабо-гадюкінг''.
По більше би таких срачів у москалів.
Нам тоді трохи легче буде.
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18.11.2024 21:05 Ответить
"Принесли хворь" это хорошо
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18.11.2024 21:36 Ответить
Д.н.о.
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18.11.2024 22:41 Ответить
3ОШБ сообщает не важно какой разрез глаз и глубина узкости корейская, удмуртская или бурятская.
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18.11.2024 22:43 Ответить
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18.11.2024 23:57 Ответить
Безбожник критикує безбожників.
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19.11.2024 05:29 Ответить
Им бы всем к психиатру на лечение...
В каком они веке живут? В средневековье? Они еще, наверное, ведьм сжигают на кострах у себя там, в глубинке своей...
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19.11.2024 11:37 Ответить
 
 