Священник РПЦ рассказывает оккупантам о союзниках из КНДР: "Прибыли товарищи корейские, в Бога неверующие". ВИДЕО
Российский священник читал оккупантам из 810-й отдельной бригады морской пехоты напутственное слово о союзниках из КНДР.
Он приказал не слушать речи об атеизме от северокорейских военных, поскольку российских солдат за это "накажет Бог".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Прибыли товарищи корейские, в Бога неверующие, болезнь принесли, грехи атеистические. Господь наказывает их за это и также наказывает и нас за то, что приняли их в доме своем", - говорит священник РПЦ.
Топ комментарии
+31 саша паламарчук
показать весь комментарий18.11.2024 19:38
+25 Рома Ага #596311
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+22 Fish Man
показать весь комментарий18.11.2024 19:47
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А от Кіми для чучхенців реально - боги.
По більше би таких срачів у москалів.
Нам тоді трохи легче буде.
В каком они веке живут? В средневековье? Они еще, наверное, ведьм сжигают на кострах у себя там, в глубинке своей...