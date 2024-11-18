Священник РПЦ рассказывает оккупантам о союзниках из КНДР: "Прибыли товарищи корейские, в Бога неверующие". ВИДЕО

Российский священник читал оккупантам из 810-й отдельной бригады морской пехоты напутственное слово о союзниках из КНДР.

Он приказал не слушать речи об атеизме от северокорейских военных, поскольку российских солдат за это "накажет Бог".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Прибыли товарищи корейские, в Бога неверующие, болезнь принесли, грехи атеистические. Господь наказывает их за это и также наказывает и нас за то, что приняли их в доме своем", - говорит священник РПЦ.

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