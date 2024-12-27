УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 668 20

Українські воїни із засідок знищують двох окупантів. ВIДЕО бою

Українські воїни із 32-ї ОМБр на покровському напрямку ліквідували двох окупантів, які йшли повз влаштовані бійцями засідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою опублікований у соцмережах. На записі видно двох окупантів, які рухаються переліском. За мить один із них падає уражений пострілом, інший - займає бойову позицію і готується до стрільби, скоріше за все, не помітивши, що облаштувався впритул до сховку іншого українського бійця. Окупант пережив вибух поряд, але за мить був ліквідований пострілами зі стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ліквідували північнокорейського найманця у ближньому бою на Курщині: "Прямо в черешню йому попало гондурасу, нах#й". ВIДЕО 18+

Автор: 

війна (1400) Донецька область (8467) бій (164) 32 ОМБр (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Ця "засідка" більше схожа на те, що наші проспали рух московитів і один із наших мало не поплатився за це.
показати весь коментар
27.12.2024 13:45
+11
Нашел в источнике адекватное описание от самих военных:

Віч-на-віч із диверсантами.

Ворожа диверсійна група прокрадалася лісосмугою в тил українських позицій, але на її шляху опинилися піхотинці 32-ї ОМБр. Наші хлопці майже впритул зіштовхнувшися з окупантами, проявили професійну витримку і в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої.

Так буде знищено кожного загарбника.
показати весь коментар
27.12.2024 13:54
+9
Щось не схоже це на засідку. Схоже, що наш воїн ледве встиг вилізти з нори, щоб пристрелити орка.
показати весь коментар
27.12.2024 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розслабились
показати весь коментар
27.12.2024 13:35 Відповісти
Щось не схоже це на засідку. Схоже, що наш воїн ледве встиг вилізти з нори, щоб пристрелити орка.
показати весь коментар
27.12.2024 13:36 Відповісти
наші Воїни не виповзають з нори. Може ти сторону переплутав
показати весь коментар
27.12.2024 13:44 Відповісти
Смотри внимательно у нашего автомат лежал под деревом поэтому он сперва кинул гранту а потом приподнялся потянул автомат и всадил очередь .Повезло
показати весь коментар
27.12.2024 21:43 Відповісти
Грамотно - відразу зняли заднього.
показати весь коментар
27.12.2024 13:38 Відповісти
показати весь коментар
27.12.2024 13:43 Відповісти
Ця "засідка" більше схожа на те, що наші проспали рух московитів і один із наших мало не поплатився за це.
показати весь коментар
27.12.2024 13:45 Відповісти
Нашел в источнике адекватное описание от самих военных:

Віч-на-віч із диверсантами.

Ворожа диверсійна група прокрадалася лісосмугою в тил українських позицій, але на її шляху опинилися піхотинці 32-ї ОМБр. Наші хлопці майже впритул зіштовхнувшися з окупантами, проявили професійну витримку і в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої.

Так буде знищено кожного загарбника.
показати весь коментар
27.12.2024 13:54 Відповісти
Кожен твій братушка, припершись на війну з Україною підписує собі смертний вирок, кацапе
показати весь коментар
27.12.2024 14:22 Відповісти
Приїдь зі своєї "ВнутріМКАДівської Америки" і навчи нас копать окопи...
показати весь коментар
27.12.2024 15:09 Відповісти
Хлопці трохи без ротації проспали - але вчасно проснулися!
показати весь коментар
27.12.2024 14:31 Відповісти
Головне 2й після всього,спокійно вмощується сон доглядати,і ще добре. що напевно має той плащ від тепловізера
показати весь коментар
27.12.2024 15:15 Відповісти
Молодец , разбудили твари , некуй шастать здесь уродам..
показати весь коментар
27.12.2024 15:15 Відповісти
Коли другого кацапа замочили, це, аж ніяк, не було схоже на засідку.
показати весь коментар
27.12.2024 15:31 Відповісти
нта й на дрг не схоже -вразвалочку з котелком за водою з будуна
показати весь коментар
27.12.2024 15:31 Відповісти
разбудили ссуки за это сдохли
показати весь коментар
27.12.2024 16:00 Відповісти
 
 