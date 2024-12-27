Українські воїни із засідок знищують двох окупантів. ВIДЕО бою
Українські воїни із 32-ї ОМБр на покровському напрямку ліквідували двох окупантів, які йшли повз влаштовані бійцями засідки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою опублікований у соцмережах. На записі видно двох окупантів, які рухаються переліском. За мить один із них падає уражений пострілом, інший - займає бойову позицію і готується до стрільби, скоріше за все, не помітивши, що облаштувався впритул до сховку іншого українського бійця. Окупант пережив вибух поряд, але за мить був ліквідований пострілами зі стрілецької зброї.
Топ коментарі
+14 sergey yakovenko #550599
показати весь коментар27.12.2024 13:45
+11 Андрей Л #363538
показати весь коментар27.12.2024 13:54
+9 Олександр Петров #550901
показати весь коментар27.12.2024 13:36
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Віч-на-віч із диверсантами.
Ворожа диверсійна група прокрадалася лісосмугою в тил українських позицій, але на її шляху опинилися піхотинці 32-ї ОМБр. Наші хлопці майже впритул зіштовхнувшися з окупантами, проявили професійну витримку і в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої.
Так буде знищено кожного загарбника.