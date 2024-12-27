Українські воїни із засідок знищують двох окупантів. ВIДЕО бою

Українські воїни із 32-ї ОМБр на покровському напрямку ліквідували двох окупантів, які йшли повз влаштовані бійцями засідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бою опублікований у соцмережах. На записі видно двох окупантів, які рухаються переліском. За мить один із них падає уражений пострілом, інший - займає бойову позицію і готується до стрільби, скоріше за все, не помітивши, що облаштувався впритул до сховку іншого українського бійця. Окупант пережив вибух поряд, але за мить був ліквідований пострілами зі стрілецької зброї.

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