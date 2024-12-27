"Не нужно нам ничего иностранного в небе": росіяни поширюють ролик, де ППО збила Санта Клауса над Кремлем. ВIДЕО

Росіяни поширюють відео про те, як російська протиповітряна оборона збиває в небі над Москвою Санта Клауса на санчатах з емблемою НАТО.

Ролик демонструвала низка пропагандистських каналів, передає Цензор.НЕТ.

У відео Санта пролітає над Великим театром та Червоною площею у Москві, щоб привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та "подарунки" у вигляді ракет.

Російський дід мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом.

Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого іноземного у нашому небі".

Кремлівські пропагандисти цинічно назвали ролик "соціальним відео" до новорічних свят.

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