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Новини Відео
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"Не нужно нам ничего иностранного в небе": росіяни поширюють ролик, де ППО збила Санта Клауса над Кремлем. ВIДЕО

Росіяни поширюють відео про те, як російська протиповітряна оборона збиває в небі над Москвою Санта Клауса на санчатах з емблемою НАТО.

Ролик демонструвала низка пропагандистських каналів, передає Цензор.НЕТ.

У відео Санта пролітає над Великим театром та Червоною площею у Москві, щоб привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та "подарунки" у вигляді ракет.

Російський дід мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом.

Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого іноземного у нашому небі".

Кремлівські пропагандисти цинічно назвали ролик "соціальним відео" до новорічних свят.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ планує пропагандистський телеміст із агентами впливу на Заході, розповідатимуть про "нацизм" в Україні, - ЦНС

Автор: 

ППО (3188) пропаганда (2802) росія (65191) Санта-Клаус (3)


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Топ коментарі
+42
Дебили кончений... Слава Україні !!!
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27.12.2024 17:42
+38
І заразом в"ібали по літаку над Грозним
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27.12.2024 17:44
+26
це що? насмішка над азербайджанським літаком?
чи це просто рафінований ідіотизм?
дуже тяжкий випадок
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27.12.2024 17:47
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Дебили кончений... Слава Україні !!!
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27.12.2024 17:42 Відповісти
А може він поляк?
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27.12.2024 18:05 Відповісти
Це знущання над загиблими та повна втрата людяності та моралі. Надіюсь після цього москалів почнуть просто бити по всьому світу і це стане новорічним трендом.
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27.12.2024 20:28 Відповісти
Заткнися кацапська наволоч...
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27.12.2024 18:25 Відповісти
після такого "соціального" ролика ЗСУ як джентельмени просто зобов'язані надіслати подарунки в рашкованське небо !
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27.12.2024 18:56 Відповісти
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27.12.2024 17:43 Відповісти
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27.12.2024 20:59 Відповісти
Kon4ennye !
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27.12.2024 17:44 Відповісти
І заразом в"ібали по літаку над Грозним
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27.12.2024 17:44 Відповісти
Так тож є ''чужое''
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27.12.2024 17:46 Відповісти
То було оШибоШно...
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27.12.2024 18:06 Відповісти
після малазійського боїнга це вже малюється в закономірності.

тому євреї і відмінили всі рейси в рашку - вони мають здібності до математики
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27.12.2024 19:17 Відповісти
То є лише дешева імітація боротьби з "іностранним у воздухє". Для справжньої бороттби кацапська ППО має пизбивати всі Боїнги і Аеробуси, які ще залишились на кацапії і які туди ще залітають.
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27.12.2024 18:19 Відповісти
А в кишенях айфони, і більшість деталей із загнівающего заходу 🤡
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27.12.2024 17:44 Відповісти
і в церквах найбільше свічок якраз біля ікони того самого святого миколая, тобто санта клауса.
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27.12.2024 19:21 Відповісти
А чому ми це поширюємо? Ще й в версії оригіналу? Ждуни, щоб раділи?
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27.12.2024 17:44 Відповісти
тому,що ресурс працює на ворога за методикою 60\40. Ви всі прозрієте.коли юра отримуватиме в ґєорґієвском залє від ***** орден "за заслуґі пєрєд атєчєством"
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27.12.2024 18:11 Відповісти
Піди печенько на полиці візьми з серпом і молотом. Три рази прокричи діди ваівалі. І хутін введи...
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27.12.2024 18:20 Відповісти
Що,мозок розірвався? Нє вєріцца в подібне? А даремно. Достатньо промоніторити стрічку новин,їхню подачу,заголовки,коментарі "дописувачів" та пріорітети адмінів при їх видаленні,щоби зрозуміти загальну концепцію ресурсу і на яку зі сторін він працює.
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27.12.2024 20:26 Відповісти
Як ти досі живий?
Мене блокували і за менше...
я бачив Бутусова на сході, він точно за Україну.
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27.12.2024 21:03 Відповісти
Та заблокують вчергове,не переживай-ще не побачили. Якби це було не так-не блокували б. А я Содоля бачив на сході. Він теж за Україну?
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27.12.2024 22:18 Відповісти
Думаю вкрав Содоль явно менше ніж Умеров і Резніков... Але до них питань нема...
Содоль комусь добряче наступив на лапу... Питання чим і кому.
А на рахунок загиблих... Це Донецький напрямок, тут вмирають десятками тисяч... І звинувачувати одного генерала у всіх смертних грігах, як мінімум тупо... Окей припустим він командував так? А начальник штабу у нього був? А нач КП у нього був? А ЗНШ були? А нач розвідки був? А чисті зами були? А нач арт, нач ппо були? А нач бою був? Це все б... полкани і генерали які несуть рівну відповідальність з командувачем... Вони чо без кримінальних справ?
Далі кожен з них по свому напрямку зобов'язаний щоденно давати доповідь на Київ в 5:30 і в 19:30+- питання, що вони доповідали??? Що все ок? Все це з Києва повинно було бути проаналізоване і відправлене на ставку... Содоль більше року керував... Ми або всі дибіли... І нас всіх під суд... Або треба розбиратись, чому він один козлом назначений...
Це я мовчу що були часи, при Содолю коли на одну арт установку було 2 постріли на день... Це він повинен був з Америкою домовитись, щоб снаряди на фронт завезли?
А ще був час, коли 6 місяців поповнення не давали... Бригади новостворені формували... А ті бригади тікають від звуку дощу, а їх командування живе не під Покровськом, а в Павлограді і Дніпрі... досі!!! Це теж Содоль винен?
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27.12.2024 22:57 Відповісти
Содоль так поспішав Майдан розганяти,що аж сам зброю вантажити допомагав А потім були обнімашки з гіркінцями і передача їм бронетехніки,потім-Маріуполь і ще багато чого. А спіткнувся на Очеретиному-занадто вже явно. Його повісити треба було давно лише за те,що україномовних бійців інакше як "бЕндери" не називає. Та нічого. Прийде час-повісимо.
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28.12.2024 00:24 Відповісти
Добре... Якщо так. Чому козел він один? Його штаб як? Чесні і порядні?
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28.12.2024 14:05 Відповісти
його штаб-або пристосуванці і кар'єристи, або,в більшості,його однодумці і латентні зрадники.
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28.12.2024 19:13 Відповісти
Щоб ще раз нагадати нам, які вони *******.
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27.12.2024 18:49 Відповісти
Азербайджанський ембраєр теж був інастранньім в їхньому небі
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27.12.2024 17:45 Відповісти
Теперь понятно зачем сбивали бразильский эмбраер, он же не русський сухой суперджет, чужие в небе!
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27.12.2024 17:45 Відповісти
Дєд Мороз замєсть Снігурочки хочєт ППОшніка???
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27.12.2024 17:46 Відповісти
це що? насмішка над азербайджанським літаком?
чи це просто рафінований ідіотизм?
дуже тяжкий випадок
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27.12.2024 17:47 Відповісти
що примітно айзера засунули язики в с*ку і досі мовчать
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27.12.2024 18:05 Відповісти
Це пуйло помстилося Ердогану за Сирію.
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27.12.2024 18:12 Відповісти
Вони ж хворі. Це не лікується. Хто ще щось скаже про перемовини з цими неадекватами?!
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27.12.2024 17:47 Відповісти
Вони збили не Санта Клауса: він над пеклом не літає принципово. Це були як завжди бухий дєдушка мароз і обдовбана сосулька-снєгурочька.
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27.12.2024 17:48 Відповісти
Значіт, загуячіть по Боїнгу с ****** - святоє дєло!
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27.12.2024 17:49 Відповісти
У ***** скрєпний ил-86 чи ил-96, точно не памятаю, бо в сортах гівна не розбираюсь
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27.12.2024 18:26 Відповісти
Та загуячить по ***** це саме по собі святе діло. Але ж де той святий?!
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27.12.2024 18:33 Відповісти
казкові кремлівські дов********..
ці московські нацисти..
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27.12.2024 17:49 Відповісти
Це нагадування багатьом на заході про "загадочній русскій душа".
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27.12.2024 17:50 Відповісти
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31.12.2024 01:37 Відповісти
Пора витягувать казочку кацапську - "Как русский рубль хитрого доллара пабедил...". Не встиг я це скачать... А зараз подібна кацапська "продукція" заблокована...
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27.12.2024 17:51 Відповісти
Впн
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27.12.2024 18:10 Відповісти
Цей пропагандонський опус є і зараз на Ютубі в виконанні автора під трошечки іншою назвою - "Как отважный рубль хитрого доллара победил (автор Евгений Сивков)". Тільки но провірив.
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27.12.2024 19:09 Відповісти
Це я якось "неправильно" шукав...
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27.12.2024 19:34 Відповісти
досить і скороченої версії
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27.12.2024 20:32 Відповісти
И єто правильно. Мочите все аэробусы и Боинги, которые над вами пролетают. Сбивайте их безо всякой жалости
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27.12.2024 17:51 Відповісти
в мене питання який ідіот тепер дійсно буде літати далі??
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27.12.2024 18:06 Відповісти
Як казав неперевершений Борат Сакдиєв, у вас тоже смєйся над дібілізмом ?
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27.12.2024 17:52 Відповісти
я б вже й не дивувалась....
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27.12.2024 17:54 Відповісти
а чи той московський Дід часом не західний Санта?
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27.12.2024 17:55 Відповісти
Самий "цирк" в тому, що в небі Росії, в основному, літають або повністю літаки західного виробництва, або літаки, зібрані з частково іноземних деталей...
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27.12.2024 17:55 Відповісти
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27.12.2024 17:56 Відповісти
ага, и отправили самолет на посадку за 600 км в Казахстан, отключив ему навигацию
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27.12.2024 18:08 Відповісти
"Кирилл Потный" 🤣🤣🤣
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27.12.2024 18:28 Відповісти
Кацапам, для початку, треба психіатрію розвивати треба...
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27.12.2024 17:57 Відповісти
Во-первых, нет и никогда не было никакой расеи, а есть огромная куча говна, в которой

существуют навозные черви, а зачем червякам Дед Мороз?
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27.12.2024 17:57 Відповісти
оркі Блєть!,( Більш додати нічого.
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27.12.2024 17:58 Відповісти
The newest russian iphone is about to hit the market. Based solely on lamps.
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27.12.2024 18:01 Відповісти
Американцям покажіть які дрочать на кацапів
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27.12.2024 18:02 Відповісти
і словакам з венграми. Ізраїлю. Да багато кому
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27.12.2024 18:07 Відповісти
Це вже навіть не фашизм. Це шизофренія.
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27.12.2024 18:03 Відповісти
угу але так щоб валити покровителя своїх вмс це треба постаратись в них на кожній баржі тепер замість портрета членіна ікона Ніколая угодніка котрий і е Санта
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27.12.2024 18:30 Відповісти
Ну такі вони, трошки тупенькі
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31.12.2024 01:43 Відповісти
Я вже старий, не зовсім звичайно, але в школу почав ходити ще у 60-ті роки минулого сторіччя. Пам'ятаю шо завжди дід мороз був у біло-червоних кольорах, а снігурочка завжди була у біло-блакитних тонах. А шо змінилось у кацапів?
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27.12.2024 18:03 Відповісти
снігурочка постаріла, а дед марос був педофіл по хлопчиках.
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28.12.2024 08:03 Відповісти
Это где как.... Иногда попадался дед мороз в синем, а снегурочка - в белом.
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28.12.2024 11:44 Відповісти
Там вже навіть санітари не допоможуть, це біосміття потрібно ізолювати від світу, вони самі один одного переріжуть від злоби та ненависті до всього оточуючого.
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27.12.2024 18:04 Відповісти
рашистський мороз-живодер схожий на проповідника зла гундяєва.
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27.12.2024 18:07 Відповісти
В небі іноземного їм не треба. А на землі від іноземного ніхто відмовлятись не збирається - епли, соні і т.д по списку. Ну круті, круті
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27.12.2024 18:10 Відповісти
Ну от тільки вигаданих персонажів кацапська недоппо збивати і здатна!
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27.12.2024 18:10 Відповісти
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27.12.2024 18:11 Відповісти
Хотелось-бы напомнить "сбивателям" кто такой на самом деле Санта Клаус - "Санта" означает "Святой", а "Клаус" это германизированный вариант имени "Нихолас", т.е. Николай. То есть получается что Санта Клаус это Святой Николай, которого в православии почитают гораздо больше, чем в католичестве, лишь чуть чуть меньше, чем Иисуса. Собственно до Революции в РИ на Рождество тоже именно Святой Николай детям подарки дарил, а Деда Мороза уже коммунисты придумали чтобы избавиться от религиозного подтекста.
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27.12.2024 18:11 Відповісти
Будемо слідкувати за процесом. Чи заЧМАРИТЬ кадирка Алієва ? Якщо ТАК, то Ердоган не на ту лошачку поставив.
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27.12.2024 18:12 Відповісти
Турецький літак не долетів до Москви і повернув з Польщі додому - ЗМІ
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27.12.2024 18:13 Відповісти
нема дурних
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27.12.2024 18:15 Відповісти
Мабуть, трахнувся кабіною об панцир ?
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27.12.2024 18:35 Відповісти
в них баба Яга є
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27.12.2024 18:12 Відповісти
ваше небо в тьмутаракани....
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27.12.2024 18:15 Відповісти
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27.12.2024 18:21 Відповісти
Клінічні ідіоти...
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27.12.2024 18:22 Відповісти
как перстать орать чайкою ці довбні збили покровителя свого флоту святого Ніколая угодніка
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27.12.2024 18:28 Відповісти
По сбитому самолёту будет всё как всегда у совков:
- Это не мы
- Мы, но не специально
- Специально, но не хотели
- Хотели, но не попали
- Попали, но не туда
- Посмотрите на госдолг США!
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27.12.2024 18:33 Відповісти
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27.12.2024 21:26 Відповісти
глобус з роліка
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27.12.2024 18:35 Відповісти
Україна на глобусі до Уралу...
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27.12.2024 19:43 Відповісти
у вас ещё пост на НГ, до 6 числа, до советского рождества
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27.12.2024 18:36 Відповісти
Згадався старий анекдот про радянського деда мороза.
Голодуючі провінції Ефіопії, в яких лютує посуха. Ефіопська малеча бачить, що на майданчик біля табора сідає радянський гвинтокрил і з нього виходить дід з довгою бородою з великою торбою. З криком:
- Дід мороз, ти нам привіз подарунки!??- дитинчата побігли до вертольоту. Той перелякано, побачивши товару, заволав:
- Я привожу подарунки діткам які добре кушають!
І побіг назад до гвинтокрилу.
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27.12.2024 18:56 Відповісти
Сосі Отечественное..........
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27.12.2024 20:33 Відповісти
Дибіли, вони і є дибіли що з них возьмешь?
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27.12.2024 20:38 Відповісти
православнуті срепоносци, а що гундяй каже, що вони вбивають святого?
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28.12.2024 08:13 Відповісти
Підтримую, і не тільки у небі. Взагалі ніде.
Коли вже нарешті русні піригнові мережі заблокують разом з рутрекером?
Там же мегатонни чужого. Доколє?!
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28.12.2024 12:30 Відповісти
Зовсім хворі люди
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31.12.2024 01:50 Відповісти
 
 