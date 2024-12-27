"Не нужно нам ничего иностранного в небе": росіяни поширюють ролик, де ППО збила Санта Клауса над Кремлем. ВIДЕО
Росіяни поширюють відео про те, як російська протиповітряна оборона збиває в небі над Москвою Санта Клауса на санчатах з емблемою НАТО.
Ролик демонструвала низка пропагандистських каналів, передає Цензор.НЕТ.
У відео Санта пролітає над Великим театром та Червоною площею у Москві, щоб привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та "подарунки" у вигляді ракет.
Російський дід мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом.
Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого іноземного у нашому небі".
Кремлівські пропагандисти цинічно назвали ролик "соціальним відео" до новорічних свят.
Топ коментарі
+42 Antimoskal Antimoskal
показати весь коментар27.12.2024 17:42
+38 Валентин Коваль #587289
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+26 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар27.12.2024 17:47
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тому євреї і відмінили всі рейси в рашку - вони мають здібності до математики
Мене блокували і за менше...
я бачив Бутусова на сході, він точно за Україну.
Содоль комусь добряче наступив на лапу... Питання чим і кому.
А на рахунок загиблих... Це Донецький напрямок, тут вмирають десятками тисяч... І звинувачувати одного генерала у всіх смертних грігах, як мінімум тупо... Окей припустим він командував так? А начальник штабу у нього був? А нач КП у нього був? А ЗНШ були? А нач розвідки був? А чисті зами були? А нач арт, нач ппо були? А нач бою був? Це все б... полкани і генерали які несуть рівну відповідальність з командувачем... Вони чо без кримінальних справ?
Далі кожен з них по свому напрямку зобов'язаний щоденно давати доповідь на Київ в 5:30 і в 19:30+- питання, що вони доповідали??? Що все ок? Все це з Києва повинно було бути проаналізоване і відправлене на ставку... Содоль більше року керував... Ми або всі дибіли... І нас всіх під суд... Або треба розбиратись, чому він один козлом назначений...
Це я мовчу що були часи, при Содолю коли на одну арт установку було 2 постріли на день... Це він повинен був з Америкою домовитись, щоб снаряди на фронт завезли?
А ще був час, коли 6 місяців поповнення не давали... Бригади новостворені формували... А ті бригади тікають від звуку дощу, а їх командування живе не під Покровськом, а в Павлограді і Дніпрі... досі!!! Це теж Содоль винен?
чи це просто рафінований ідіотизм?
дуже тяжкий випадок
ці московські нацисти..
существуют навозные черви, а зачем червякам Дед Мороз?
- Это не мы
- Мы, но не специально
- Специально, но не хотели
- Хотели, но не попали
- Попали, но не туда
- Посмотрите на госдолг США!
Голодуючі провінції Ефіопії, в яких лютує посуха. Ефіопська малеча бачить, що на майданчик біля табора сідає радянський гвинтокрил і з нього виходить дід з довгою бородою з великою торбою. З криком:
- Дід мороз, ти нам привіз подарунки!??- дитинчата побігли до вертольоту. Той перелякано, побачивши товару, заволав:
- Я привожу подарунки діткам які добре кушають!
І побіг назад до гвинтокрилу.
Коли вже нарешті русні піригнові мережі заблокують разом з рутрекером?
Там же мегатонни чужого. Доколє?!