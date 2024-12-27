Дрон-камікадзе бійців 60 ОМБр атакує російського загарбника у спину на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Українські воїни з підрозділу ББпС "Vidarr" 60-ої окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку ліквідували групу російських піхотинців ударами дронів-камікадзе. Окупантам не вдалося заховатися чи втекти від безпілотників.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+4 Luk Viktor
показати весь коментар27.12.2024 18:48
+1 Алекс Скела
показати весь коментар27.12.2024 18:50
+1 Ol Ol #584272
показати весь коментар27.12.2024 18:50
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А якщо голова без мізків і попа - то далекі родичі....
туттам уже безсильна...
але наш випадок навіть від хорошого професійного лікаря такого не передбачає - "в морг - значіт в морг"
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом. (с)