Дрон-камікадзе бійців 60 ОМБр атакує російського загарбника у спину на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни з підрозділу ББпС "Vidarr" 60-ої окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку ліквідували групу російських піхотинців ударами дронів-камікадзе. Окупантам не вдалося заховатися чи втекти від безпілотників.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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