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Дрон-камікадзе бійців 60 ОМБр атакує російського загарбника у спину на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Українські воїни з підрозділу ББпС "Vidarr" 60-ої окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку ліквідували групу російських піхотинців ударами дронів-камікадзе. Окупантам не вдалося заховатися чи втекти від безпілотників.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр на Харківщині ліквідували шістьох окупантів, ще чотирьох - захопили у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) ліквідація (3924) 60 ОМБр (29)


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Топ коментарі
+4
Спина і "цєнтр прінятія рєшєній" - єто разноє.....
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27.12.2024 18:48
+1
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом. (с)
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27.12.2024 18:50
+1
Сусіди.
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27.12.2024 18:50
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Спина і "цєнтр прінятія рєшєній" - єто разноє.....
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27.12.2024 18:48 Відповісти
Сусіди.
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27.12.2024 18:50 Відповісти
якщо голова і попа - то сусіди!
А якщо голова без мізків і попа - то далекі родичі....
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27.12.2024 18:53 Відповісти
Вони близькі "родичі" поєднані хребтом.
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27.12.2024 18:55 Відповісти
і медицина тут там уже безсильна...
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27.12.2024 18:58 Відповісти
Відносно кацапів "медицина" має тільки одне направлення - психіатрія.
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27.12.2024 19:02 Відповісти
тут потрібне повне обстеження - а раптом там кореєць північний чи єгиптянин африканський...?
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27.12.2024 19:05 Відповісти
кацапам вірус розуму заніс?!
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27.12.2024 19:09 Відповісти
хороший лікар завжди скаже: Надія є!
але наш випадок навіть від хорошого професійного лікаря такого не передбачає - "в морг - значіт в морг"
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27.12.2024 19:13 Відповісти
Вибачаюсь, але випадок зовсім не "наш". та й морг тут зайвий - прямо на скотомогильник.
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27.12.2024 19:17 Відповісти
та я думаю, що весною перегниє - чернозем потребує перегною
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27.12.2024 19:20 Відповісти
ніт, тільки лікування свинцем, можна аналогами на основі інших металів
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28.12.2024 08:11 Відповісти
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом. (с)
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27.12.2024 18:50 Відповісти
Подлий націстскій удар ззаду...
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27.12.2024 18:54 Відповісти
Ювелирно работают наши ребята, мочат рашистов, как крыс вонючих!
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27.12.2024 20:31 Відповісти
Попав вище скрепного місця. Кацапу абідна!
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27.12.2024 21:27 Відповісти
Музон агонь
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27.12.2024 21:52 Відповісти
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27.12.2024 22:59 Відповісти
 
 