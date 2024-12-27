Бійці 3 ОШБр на Харківщині ліквідували шістьох окупантів, ще чотирьох - захопили у полон. ВIДЕО
На Харківщині бійці 2-го механізованого батальйону 3-ої окремої штурмової бригади, попри безперервні атаки російської піхоти, взяли у полон чотирьох окупантів. З цієї ж групи шістьох російських загарбників було ліквідовано.
Полонені розповіли, що їх обдурив російський військкомат і навіть зізналися, що слідкували за бригадою у соцмережі.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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- Наталко! Та ти ж що робиш?!!!
- Ой, Петре... Це ти?... А це хто? ... Ох... Я така затуркана, така затуркана...
Цих теж "затуркали"...
хоть дуже хочеться , щоби вся кацапська падаль здохла 🤬