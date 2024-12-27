УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11816 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 519 9

Бійці 3 ОШБр на Харківщині ліквідували шістьох окупантів, ще чотирьох - захопили у полон. ВIДЕО

На Харківщині бійці 2-го механізованого батальйону 3-ої окремої штурмової бригади, попри безперервні атаки російської піхоти, взяли у полон чотирьох окупантів. З цієї ж групи шістьох російських загарбників було ліквідовано.

Полонені розповіли, що їх обдурив російський військкомат і навіть зізналися, що слідкували за бригадою у соцмережі. 

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 47 ОМБр знищили 5 одиниць ⁩ворожої техніки в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) полон (1562) 3 Окрема штурмова бригада (431) Харківська область (806)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довбойоби кацапські. Повезло що живі лишились. Ще раз переконуюсь що то не люди то діагноз.
показати весь коментар
27.12.2024 18:10 Відповісти
Хай краще говорять путн-*****. Щоб у ***** було більше мотивації їх обміняти
показати весь коментар
27.12.2024 18:14 Відповісти
Полонених не можна допитувати не по Женєвських.... - для піару?
показати весь коментар
27.12.2024 18:35 Відповісти
Усі ,,не стреляли и ехали не убивать,, , брехливі кацапськи виродки. Коли наші воїни попадають у полон , таки тварюки їх розстрілюють.
показати весь коментар
27.12.2024 19:46 Відповісти
Заходить чоловік у стодолу. Дивиться - а там кум його жінку "халапудрить" на снопах!
- Наталко! Та ти ж що робиш?!!!
- Ой, Петре... Це ти?... А це хто? ... Ох... Я така затуркана, така затуркана...
Цих теж "затуркали"...
показати весь коментар
27.12.2024 20:17 Відповісти
Зачем показывать этих выродков? И ежу понятно, что пленный скажет все, что ему прикажут, поэтому пленные солдаты ВСУ говорят все тоже самое.
показати весь коментар
27.12.2024 20:49 Відповісти
А тепер на цій високій ноті - розстріляти нафуй...
показати весь коментар
27.12.2024 21:00 Відповісти
Ця брехлива мразота потрібна нам для обміну ,на жаль ,
хоть дуже хочеться , щоби вся кацапська падаль здохла 🤬
показати весь коментар
28.12.2024 01:05 Відповісти
3 года забирают и идут забирать Украину, он спрашивает шо мотивирует , зачем вы пришли. Может хватит глупости спрашивать а то раша подумает здесь либералы украинцы можно и в плен потом оратно на войну не тронут, за права
показати весь коментар
28.12.2024 07:04 Відповісти
 
 