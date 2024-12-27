Сили оборони на Краматорському напрямку знищили три БМП з десантом, два танки, серед яких новітній Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади зупинили масований штурм ворога в районі населених пунктів Іванівське-Кліщіївка на Краматорському напрямку. Завдяки точним діям захисників українська оборона завдала окупантам нищівних втрат: знищено три БМП з десантом, знешкоджено два танки, серед яких новітній Т-90М "Прорив".

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"До рубежу атаки жодна російська бойова машина не доїхала", - повідомили бійці.

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