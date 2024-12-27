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Сили оборони на Краматорському напрямку знищили три БМП з десантом, два танки, серед яких новітній Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади зупинили масований штурм ворога в районі населених пунктів Іванівське-Кліщіївка на Краматорському напрямку. Завдяки точним діям захисників українська оборона завдала окупантам нищівних втрат: знищено три БМП з десантом, знешкоджено два танки, серед яких новітній Т-90М "Прорив".

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"До рубежу атаки жодна російська бойова машина не доїхала", - повідомили бійці.

Також дивіться: Дрон-камікадзе бійців 60 ОМБр атакує російського загарбника у спину на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) знищення (7243) 5 ОШБр (97)


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*****: -Танк "прАриф", вишєл на пАзіцію і Фсьо...
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27.12.2024 19:48 Відповісти
Велика подяка Вам, шановні захисники!
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27.12.2024 19:48 Відповісти
Т-90 - цеціль номер 1 і як каже пуйло:
виходить на позицію і .... 3.14здець ....
танку!
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27.12.2024 19:49 Відповісти
З'явився "краматорський напрямок"...
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27.12.2024 19:49 Відповісти
напрямки визначаються не бригадами і не блогерами - а Ген штабами?
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27.12.2024 19:52 Відповісти
"Орєшнік" ви оголошуєте застарілим, а Т-90М "Прорив" - новітнім?
Я це працює? (с)
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27.12.2024 19:51 Відповісти
Як в тому сараї можна розгледіти марку танка ?
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27.12.2024 21:04 Відповісти
 
 