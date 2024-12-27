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Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1038-го дня війни з Росією.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів сьогодні Ставку, була окрема доповідь Головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки – найбільш жорсткі, Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини – бої за участі північнокорейських військових.

У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати.

Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) КНДР (1215) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+16
Корейський народ живе південніше 38-ї паралелі, і своїх людей в Україні чи на Курщині не втрачає.

Північніше жиє бидло, вже 70 років, і цінність людського життя там дорівнює нулю. Як і на параші.

Зеленському пора б це вивчити.
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27.12.2024 21:37
+16
Цей лицемір робить вигляд, що дуже переживає за корейський народ, а тим часом здає Донецьку область
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27.12.2024 21:38
+15
*****, йому самому не ржачно від того шо він каже?
БЛАЗЕНЬ та пісяграй провів ставку! Карл, ти тільки уяви собі - БЛАЗЕНЬ ПРОВІВ СТАВКУ, Карл!
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27.12.2024 21:36
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наприкінці 1038-го дня війни з Росією.
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27.12.2024 21:34 Відповісти
Придурки.
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27.12.2024 21:49 Відповісти
До них звертатись все одно що до кацапів. У них інші цінності
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27.12.2024 21:35 Відповісти
Потужно! Але лице не корейське - гроші не дадуть не повірять
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27.12.2024 21:35 Відповісти
Шо, опять "перестать стрелять-2" ?
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27.12.2024 21:36 Відповісти
*****, йому самому не ржачно від того шо він каже?
БЛАЗЕНЬ та пісяграй провів ставку! Карл, ти тільки уяви собі - БЛАЗЕНЬ ПРОВІВ СТАВКУ, Карл!
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27.12.2024 21:36 Відповісти
Ставку у казіно хіба що.
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27.12.2024 22:30 Відповісти
Я так думаю, що спочатку блазень гиготав, а тоді так вжився у роль, та ще й з допомогою оточення та ідіотів на Заході, які розміщували фото нікчеми хрипатої на обкладинках журналів та принижували ім'я великого державного діяча, Черчилля, порівнюючи гімно з лідером воюючої Британії, що й сам повірив у свою геніальність і виняткові лідерські таланти. Зараз уже, мабуть, не рже.
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28.12.2024 08:51 Відповісти
Корейський народ живе південніше 38-ї паралелі, і своїх людей в Україні чи на Курщині не втрачає.

Північніше жиє бидло, вже 70 років, і цінність людського життя там дорівнює нулю. Як і на параші.

Зеленському пора б це вивчити.
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27.12.2024 21:37 Відповісти
А Впльодья цього не учив бо по сцені пригав замість навчання
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27.12.2024 22:07 Відповісти
Вони там у піонерських галстуках ходять як і він, то це його нарід.
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27.12.2024 22:28 Відповісти
А хіба його можна хоч чомусь навчити?
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28.12.2024 08:52 Відповісти
Цей лицемір робить вигляд, що дуже переживає за корейський народ, а тим часом здає Донецьку область
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27.12.2024 21:38 Відповісти
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27.12.2024 21:39 Відповісти
Там такие же "люди" как и на параше. Это биомусор, подлежащий поголовному уничтожению.
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27.12.2024 21:41 Відповісти
Сказочный долбо..б!!!Вот что бывает,когда люди не пользуются ган..ми.Копеечная вещь могла спасти целую страну и тысячи убитых людей."Эффект бабочки",бл..дь,в действии,****.
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27.12.2024 21:42 Відповісти
Кацапы б другое ***** себе нашли...
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27.12.2024 21:45 Відповісти
На одного долб..ба было бы в мире меньше.
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27.12.2024 21:52 Відповісти
Так не кацапи знайшли собі ***..о,а Українці собі вибрали у 2019!!
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27.12.2024 21:53 Відповісти
Оо це ми напали на *********? Ти ж це мав на увазі?
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27.12.2024 21:57 Відповісти
Хороший метод отбелить шута обдолбанного, подельника путина, открывшего ворота агрессору, - включить дурака. Так что да, вы и напали, только не на московию, а на Украину, вместе со своим шутом квартальным да его кумиром путиным.
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28.12.2024 08:56 Відповісти
До кого це він звернувся? До жирного ына? Він дійсно думає, що в корейському мордарі його хтось почує? От халепа...
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27.12.2024 21:42 Відповісти
пупсам пох - нахіба цеи словеснии понос
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27.12.2024 21:43 Відповісти
За Український Народ краще переживай-йди у відставку, співчувач корейський
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27.12.2024 21:51 Відповісти
зк!лідор дуже переймається корейськімі мальчіками в трусіках.
відправь їм валєнкі і шапку ушанку, це ж так чєловєчно.
а те що корейські "люди" приїхали в європу вбивати українців, **********.
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27.12.2024 21:52 Відповісти
Чому він так переживає за життя північнокорейських солдатів, голодуючих сирійців? У нас все добре?
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27.12.2024 21:52 Відповісти
роздав по 1000
всі не голодують (думає)
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27.12.2024 22:24 Відповісти
1038-го дня війни з Росією?! Зеленський не знає, коли почалася війна з росією?!
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27.12.2024 21:58 Відповісти
Щож... раз прийшли, треба чим скоріше утилізувати, поки не роздуплились та навчились воювати
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27.12.2024 22:00 Відповісти
Не було б курської авантюри - не було б косооких. Невже ішак не прослідковує причинно-наслідкового звязку. Власними територіями треба займатись, а не займатись х...ю.
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27.12.2024 22:04 Відповісти
а не було б косооких, нам так і не дали би дозвіл їбашить по кацапії.
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27.12.2024 22:11 Відповісти
Ту північну корею давно вже пора роздовбати та приєднати до Південної.
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27.12.2024 22:19 Відповісти
Зебіл перднув у воду. Кінчене! Там телевізорів та інтернету нема, зелений дов бой об!
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27.12.2024 22:22 Відповісти
Тебе почули,такє.Або не мовчки.
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27.12.2024 22:23 Відповісти
Південна Корея могла би спробувати повернути себе територію
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27.12.2024 22:38 Відповісти
Має. Всіх чучхенутих.
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27.12.2024 23:42 Відповісти
Я провів сьогодні Ставку

Я вчера закончил ковку,
Я два плана залудил
И в загранкомандировку
От завода угодил. (с)
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27.12.2024 23:58 Відповісти
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28.12.2024 00:36 Відповісти
Не сцы зема, своих не бросаем!
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28.12.2024 01:26 Відповісти
Цей клоун в курсі, що це почують хибащо глядачі телемарафону?
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28.12.2024 01:55 Відповісти
Своих людей пожалей. А о корейцах свой величайший лидор пусть печется
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28.12.2024 04:15 Відповісти
А что, своих он разве не жалеет? Украинцы, правда, в их число не входят, ну то такое. А своих ему жалко, так, бедные мучаются на чужбине, то на вилле в Италии, то в Израиле.
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28.12.2024 09:00 Відповісти
Оце потужний пердь!!!! Що несе це недолуге створіння?
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28.12.2024 06:27 Відповісти
Зачем пустые разговоры, думай как остановить забирание Украинских земелъ, меняй тактику пока не поздно
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28.12.2024 07:07 Відповісти
уже піз(д)но...
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28.12.2024 13:31 Відповісти
Мені особисто насцять на корейський нарід, чому Zєльонський цим переймається? Чи йому немає ріднішого ніж корейський нарід?
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28.12.2024 10:33 Відповісти
 
 