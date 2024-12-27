Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1038-го дня війни з Росією.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів сьогодні Ставку, була окрема доповідь Головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки – найбільш жорсткі, Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини – бої за участі північнокорейських військових.

У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати.

Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - розповів Зеленський.

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