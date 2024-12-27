Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1038-го дня війни з Росією.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Я провів сьогодні Ставку, була окрема доповідь Головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки – найбільш жорсткі, Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини – бої за участі північнокорейських військових.
У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Сьогодні були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати.
Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", - розповів Зеленський.
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гроші не дадутьне повірять
БЛАЗЕНЬ та пісяграй провів ставку! Карл, ти тільки уяви собі - БЛАЗЕНЬ ПРОВІВ СТАВКУ, Карл!
Північніше жиє бидло, вже 70 років, і цінність людського життя там дорівнює нулю. Як і на параші.
Зеленському пора б це вивчити.
відправь їм валєнкі і шапку ушанку, це ж так чєловєчно.
а те що корейські "люди" приїхали в європу вбивати українців, **********.
всі не голодують (думає)
Я вчера закончил ковку,
Я два плана залудил
И в загранкомандировку
От завода угодил. (с)