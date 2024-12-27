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Невдала спроба російського військового збити український FPV-дрон ударом автомата в Донецькій області. ВIДЕО

На Донецькому напрямку українські захисники зафіксували чергову курйозну спробу російського військового зупинити FPV-дрон. У момент, коли ударний дрон наближався до цілі, окупант спробував збити його із автомата, але його спроба завершилася провалом.

Відповідне відео опубліковано у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники відбили один із найбільших штурмів у районі села Кліщіївка та знищили 12 одиниць бронетехніки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) війна (1400) ліквідація (3924) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+7
кАкело прамахнулся.
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27.12.2024 22:15
+5
Бейсболіст туєв. Порозкинуло падло лівером....
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28.12.2024 04:47
+3
Ого, скільки вати в макітрі москаля!
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27.12.2024 22:43
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Надо учиться у корейских товарищей... один приманка, а другие сбивают.
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27.12.2024 22:13 Відповісти
кАкело прамахнулся.
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27.12.2024 22:15 Відповісти
Йойойой! А шо сі стало? Чом так животиком копирса? Жарко? Так не літо ж на дворі....
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27.12.2024 22:19 Відповісти
Break dancer 😁
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27.12.2024 22:25 Відповісти
Ого, скільки вати в макітрі москаля!
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27.12.2024 22:43 Відповісти
А класно розлетівся . Слава ЗСУ.
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27.12.2024 22:45 Відповісти
От дурний... Вже ж давно відомо - "хахлы бьют исключительно по "центрам принятия решений!". У кацапів це - ЗАДНИЦЯ!!! А він голову прикриває...
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27.12.2024 22:53 Відповісти
Треба більше тренуватись в лапту!
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27.12.2024 22:59 Відповісти
Лапоть в лаптях играл в лапту...
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28.12.2024 08:29 Відповісти
Дрон в одно и то же место дважды не стреляет. В следующий раз у него точно получится
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28.12.2024 00:35 Відповісти
Бейсболіст туєв. Порозкинуло падло лівером....
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28.12.2024 04:47 Відповісти
А не надо было тренировки прогуливать! 💀👌
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28.12.2024 13:06 Відповісти
he struck out
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29.12.2024 05:06 Відповісти
Красива, прямо елегантна робота українських військовиків.
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28.12.2024 18:33 Відповісти
 
 