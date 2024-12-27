Невдала спроба російського військового збити український FPV-дрон ударом автомата в Донецькій області. ВIДЕО
На Донецькому напрямку українські захисники зафіксували чергову курйозну спробу російського військового зупинити FPV-дрон. У момент, коли ударний дрон наближався до цілі, окупант спробував збити його із автомата, але його спроба завершилася провалом.
Відповідне відео опубліковано у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
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