Невдала спроба російського військового збити український FPV-дрон ударом автомата в Донецькій області. ВIДЕО

На Донецькому напрямку українські захисники зафіксували чергову курйозну спробу російського військового зупинити FPV-дрон. У момент, коли ударний дрон наближався до цілі, окупант спробував збити його із автомата, але його спроба завершилася провалом.

Відповідне відео опубліковано у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

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