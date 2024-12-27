Українські захисники відбили один із найбільших штурмів у районі села Кліщіївка та знищили 12 одиниць бронетехніки. ВIДЕО

Українські захисники з 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" спільно з сусідніми підрозділами відбили один із найбільших штурмів за останній час у районі села Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Окупанти кинули в бій близько 15 одиниць важкої техніки та до трьох взводів штурмової піхоти, але завдяки злагодженій роботі наших воїнів наступ було зупинено.

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Штурм ворога здійснювався одночасно на двох напрямах із застосуванням танків Т-72 і бойових машин піхоти БМП-2. Однак завдяки чіткій взаємодії екіпажів батальйону безпілотних систем Black Raven, 2-го і 3-го механізованих батальйонів, а також артилерійській підтримці, окупанти зазнали нищівних втрат.

Результати бою:

Знищено 6 танків Т-72, 6 БМП-2.

Ще один танк було пошкоджено.

Втрати ворога в живій силі уточнюються.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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