Українські захисники відбили один із найбільших штурмів у районі села Кліщіївка та знищили 12 одиниць бронетехніки. ВIДЕО
Українські захисники з 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" спільно з сусідніми підрозділами відбили один із найбільших штурмів за останній час у районі села Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Окупанти кинули в бій близько 15 одиниць важкої техніки та до трьох взводів штурмової піхоти, але завдяки злагодженій роботі наших воїнів наступ було зупинено.
Штурм ворога здійснювався одночасно на двох напрямах із застосуванням танків Т-72 і бойових машин піхоти БМП-2. Однак завдяки чіткій взаємодії екіпажів батальйону безпілотних систем Black Raven, 2-го і 3-го механізованих батальйонів, а також артилерійській підтримці, окупанти зазнали нищівних втрат.
Результати бою:
- Знищено 6 танків Т-72, 6 БМП-2.
- Ще один танк було пошкоджено.
- Втрати ворога в живій силі уточнюються.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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