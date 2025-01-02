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Окупант стріляє із автомата у свого поплічника. ВIДЕО

Оператори дронів 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго зафільмували як один окупант стріляє в іншого зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ціль стоїть боком до стрільця. Той влучає, але поранення не смертельне.

"На Лиманському напрямку росіяни самі ж себе калічать. Одне з підвержень - відео, яке вдалося засняти аеророзвідникам 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго. Двоє окупантів відмовилися йти воювати й вигадали цікавий спосіб "відкосити". Один із загарбників прострелив руку іншому, імітувавши поранення в бою", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка після відвідин госпіталю армії РФ у Бєлгороді звітує про успіхи Сил оборони: "Ежедневно около 1000 раненных. У кого-то нет полголовы, нет лица. Или просто полчеловека". ВIДЕО

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Топ коментарі
+13
А іначє баєвова побратіма могло убіть ілі пакалєчіть злобноє НАТО!
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02.01.2025 11:59
+11
Навіщо ви це показуєте, він міг, якби не було розголосу ще пару підстрелити
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02.01.2025 12:00
+11
Хай стріляють, скиньте їм зброю калібру НАТО, щоб їх командири не здогадалися й хай стріляють руки, ноги один одному та "косять" від участі у штурмах. Це ж добре.
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02.01.2025 12:08
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А іначє баєвова побратіма могло убіть ілі пакалєчіть злобноє НАТО!
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02.01.2025 11:59 Відповісти
броник испытывают
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02.01.2025 12:00 Відповісти
Ні. Банальний "самастрєл". Краще б звичайно в голову спробували, так було б переконливіше. Але, як у тій рузьгє сказці " і так пайдєт...".
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02.01.2025 12:26 Відповісти
Навіщо ви це показуєте, він міг, якби не було розголосу ще пару підстрелити
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02.01.2025 12:00 Відповісти
Хай стріляють, скиньте їм зброю калібру НАТО, щоб їх командири не здогадалися й хай стріляють руки, ноги один одному та "косять" від участі у штурмах. Це ж добре.
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02.01.2025 12:08 Відповісти
Кажісь у пах попав...
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02.01.2025 12:10 Відповісти
Треба в голову. Так надійніше. І нас би порадував.
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02.01.2025 12:13 Відповісти
Здається ці два кацапи здогадались, що їх чекає. По суті зробили правильний вибір. Краще десь чалитись "на бальнічкє в мухасранскє" чим годувати диких свиней.
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02.01.2025 12:25 Відповісти
На больнічкє самостріл не вважається зарахованим за поранення, тому руская смєкалка не має меж. Але краще б він попросив вистрелити йому в тупу макітру, бо там нічого важливого точно не ушкодив.
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02.01.2025 12:35 Відповісти
Тут не визначити що це самостріл. Визначають по тому що постріл був з дуже близької дистанції але якщо декілька метрів то вже може зайти за ближній бій.
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02.01.2025 21:31 Відповісти
Молоді, недосвідчені. Якщо стріляти в голову, то відпустку на довший термін дають
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02.01.2025 12:38 Відповісти
Ще у WW I таке робили.Тільки розумніші стріляли через хлібину чи мокру тканину,щоб не було опіка.Такий спосіб оркам норм.Якщо прострелити кістку,то скоріше за все закінчиться ампутацією.
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02.01.2025 12:41 Відповісти
Якщо самі собі роблять поранення, то не потрібно показувати на загал!
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02.01.2025 12:51 Відповісти
Карточный долг - дело святое!
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02.01.2025 13:04 Відповісти
А какая разница?
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02.01.2025 13:11 Відповісти
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02.01.2025 13:27 Відповісти
а пачиму бы и нет
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02.01.2025 13:29 Відповісти
засняти -це засцяти, чи зафільмувати?? Які дебіли пишуть ці тексти??
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02.01.2025 13:57 Відповісти
ті самі 80% насілєнія , де іншим взятися ?
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02.01.2025 14:05 Відповісти
чому не в голову?)))))))))))
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02.01.2025 14:13 Відповісти
То є так, кучність краще перевіряти стріляючи в голову.
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02.01.2025 14:20 Відповісти
 
 