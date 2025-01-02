Окупант стріляє із автомата у свого поплічника. ВIДЕО

Оператори дронів 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго зафільмували як один окупант стріляє в іншого зі стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ціль стоїть боком до стрільця. Той влучає, але поранення не смертельне.

"На Лиманському напрямку росіяни самі ж себе калічать. Одне з підвержень - відео, яке вдалося засняти аеророзвідникам 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго. Двоє окупантів відмовилися йти воювати й вигадали цікавий спосіб "відкосити". Один із загарбників прострелив руку іншому, імітувавши поранення в бою", - йдеться у коментарі до відео.

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