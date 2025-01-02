Росіянка після відвідин госпіталю армії РФ у Бєлгороді звітує про успіхи Сил оборони: "Ежедневно около 1000 раненных. У кого-то нет полголовы, нет лица. Или просто полчеловека". ВIДЕО

Російська волонтерка розповіла про значні втрати армії РФ та про кількість поранених окупантів, які прибувають до госпіталю армії Росії у Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка розповідає про каліцтва поранених окупантів та зазначає, що до госпіталю щоденно прибуває близько 1000 російських солдатів.

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