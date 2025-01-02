Росіянка після відвідин госпіталю армії РФ у Бєлгороді звітує про успіхи Сил оборони: "Ежедневно около 1000 раненных. У кого-то нет полголовы, нет лица. Или просто полчеловека". ВIДЕО
Російська волонтерка розповіла про значні втрати армії РФ та про кількість поранених окупантів, які прибувають до госпіталю армії Росії у Бєлгороді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка розповідає про каліцтва поранених окупантів та зазначає, що до госпіталю щоденно прибуває близько 1000 російських солдатів.
Топ коментарі
+58 Wild MadDog
показати весь коментар02.01.2025 10:41
+54 Luk Viktor
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+45 Алекс Скела
показати весь коментар02.01.2025 10:41
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Будь ласка, зачекайте...
следующий вопрос - почему не на коленях жалобітную подает сцарю!!!
Мгм, ранєниє...
Но надєюсь, тє что "полголови ілі полчєловєка" фсьо равно чувствуют сєбя харашо.
Треба щоб сюди їхати боялись більше за перспективу опинитись на вулиці чи до скону сидіти в глубінкє.
Тоді, дивись, і на росії бусіки по вулицям їздити почтуть.
Саме так колись Людство стало панівним видом на Землі, і саме так Українці зможуть убезпечити себе від постійних зазіхань звірʼюваного сусіда.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Скоро він зрозуміє, що бояришник поганий замінник ногам.
а у твоїй тупій макітрі не було запитання нахіба ці пі@ари законтрактовані до чужої країни із зброєю вдерлися та вбивали її мешканців - дітей, старих, жінок?!
тварюка, усі здохнете!
навіть по класиці на 1000 поранених 330 вбитих на день! і це тільки на харківському напрямку
Русские представили - этих цифр все-равно пока-что оказывается недостаточно, чтобы русские родители и жены "ребят" стали требовать от власти прекращения войны.
Та вона уся їм не потрібна
Тепер замість голови будуть притез ставити
-телевізор зі скабббєєєєвою
пишіть заголовки відповідно до реалій а не паралельної реальності
100% будуть інвалідів вивозити, опит мають, щоб кацапи не бачили відорів інвалідів перед очима.
виб@ядок) ,
а от від кого вони ії захищають на українській землі ,
не зрозуміло ?
Тому їх потрібно вбивати не шкодуючи , так як ми їх до себе не
запрошували
Зупинити потік покалічених і таємних в чорних пакетах - тільки ваше бажання, зібравши крадене і на свої болота, да так, щоб вас і духу не було на пролитою кров'ю землі, виключно з вашої вини.. Тоді залишиться лише репарації виплачувати роками посмертно...