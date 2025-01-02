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армія рф (16200) війна (474) поранення (2778) Бєлгород (488)

Росіянка після відвідин госпіталю армії РФ у Бєлгороді звітує про успіхи Сил оборони: "Ежедневно около 1000 раненных. У кого-то нет полголовы, нет лица. Или просто полчеловека". ВIДЕО

Російська волонтерка розповіла про значні втрати армії РФ та про кількість поранених окупантів, які прибувають до госпіталю армії Росії у Бєлгороді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка розповідає про каліцтва поранених окупантів та зазначає, що до госпіталю щоденно прибуває близько 1000 російських солдатів.

Дивіться: Командний пункт угруповання військ "Север" уражено в Бєлгородській області РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська авіація за день втратила одразу три ФАБ-250 у Бєлгородської області,- росЗМІ

Автор: 
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Топ коментарі
+58
**** рашистська!
а у твоїй тупій макітрі не було запитання нахіба ці пі@ари законтрактовані до чужої країни із зброєю вдерлися та вбивали її мешканців - дітей, старих, жінок?!
тварюка, усі здохнете!
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02.01.2025 10:41
+54
Нєхрєн шастать...!!!
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02.01.2025 10:38
+45
"Ежедневно около 1000 раненных. У кого-то нет полголовы, нет лица. Или просто полчеловека".
Мгм, ранєниє...
Но надєюсь, тє что "полголови ілі полчєловєка" фсьо равно чувствуют сєбя харашо.
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02.01.2025 10:41
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Нєхрєн шастать...!!!
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02.01.2025 10:38 Відповісти
с такой мордо-ряхой запрещается жить без кокошника!!!
следующий вопрос - почему не на коленях жалобітную подает сцарю!!!
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02.01.2025 12:16 Відповісти
Красавіци. Зразу генетику "русскаго чєловєка" видно, за кілометр.
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02.01.2025 13:27 Відповісти
Ось де красотища!
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02.01.2025 19:24 Відповісти
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02.01.2025 16:34 Відповісти
"Ежедневно около 1000 раненных. У кого-то нет полголовы, нет лица. Или просто полчеловека".
Мгм, ранєниє...
Но надєюсь, тє что "полголови ілі полчєловєка" фсьо равно чувствуют сєбя харашо.
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02.01.2025 10:41 Відповісти
Баби плачут, но єщьо наражают… від китайців і киргизів.
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02.01.2025 10:45 Відповісти
Зараз у моді від корейців
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02.01.2025 10:58 Відповісти
Наражают маленьких кім чен инів
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03.01.2025 05:00 Відповісти
Спалилася бабця. Піде на нари за дискредитацію армії *********.
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02.01.2025 12:11 Відповісти
Дєвачка, ані билі на работе. На работє за деньґі. Ім за єту работу заплатів ваш прєзідєнт. Ну, тєхніка бєзапаснасті уже фтарастєпєнноє.
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02.01.2025 10:41 Відповісти
Дуже гарна реклама пуйлівської війни в Україні для москалів, котрі ше мають якісь рештки совісті.
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02.01.2025 10:43 Відповісти
Совісті там од віку не було. А страх завжди є.
Треба щоб сюди їхати боялись більше за перспективу опинитись на вулиці чи до скону сидіти в глубінкє.
Тоді, дивись, і на росії бусіки по вулицям їздити почтуть.
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02.01.2025 11:02 Відповісти
Правільно одна розумна людина сказала: " Треба зробити так, аби хижак відчував не запах плоті від нібити жертви, а тільки запах смертельної загрози".
Саме так колись Людство стало панівним видом на Землі, і саме так Українці зможуть убезпечити себе від постійних зазіхань звірʼюваного сусіда.
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02.01.2025 14:26 Відповісти
Не за зєлєних покручів.
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02.01.2025 14:58 Відповісти
Так, тут їм тре таку атмосферу створити, щоби вони завжди памятали, шо за кожним рогом їх очікувала або куля, або ніж, або сокира у спину. Ходили й оглядалися навкруги увесь час!
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02.01.2025 16:28 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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02.01.2025 11:08 Відповісти
Не промиються,один кацап калясочник вихвалявся,про *преимущество без ног,не надо покупать обувь,не будет варикоза,не надо искать вонючие носки итд.*і на сам кінець я гордий что отдал ноги за родину.
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02.01.2025 13:25 Відповісти
Це ненадовго.
Скоро він зрозуміє, що бояришник поганий замінник ногам.
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02.01.2025 14:29 Відповісти
Не лізли б, ви, суки, сюди, то були б у вас цілі і голови, і руки, і ноги.
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02.01.2025 10:41 Відповісти
**** рашистська!
а у твоїй тупій макітрі не було запитання нахіба ці пі@ари законтрактовані до чужої країни із зброєю вдерлися та вбивали її мешканців - дітей, старих, жінок?!
тварюка, усі здохнете!
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02.01.2025 10:41 Відповісти
Маєте те, що хотіли! Їжте...
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02.01.2025 10:42 Відповісти
І це правильно. В українських військах теж багато поранених зараз. Можливо менше за рахунок того, що українців меньше на лінії зіткнення. Але думаю зараз дуже пораненим потрібно допомагати.
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02.01.2025 10:42 Відповісти
Повертайся і хоча у госпіталі допоможі
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02.01.2025 11:00 Відповісти
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02.01.2025 10:42 Відповісти
а хтось сумнівався що статистика нашого Генштабу правильна! вона ще дуже стримана!
навіть по класиці на 1000 поранених 330 вбитих на день! і це тільки на харківському напрямку
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02.01.2025 10:42 Відповісти
я теж так подумав.
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02.01.2025 10:50 Відповісти
Кацапи кололись, плакали, але продовжували жерти кактус. Скільки ж ще їм треба зробити тисяч інвалідів в день, щоб вони в своїх відосіках почали кричати «Нам нє нужен Крим і Донбас!»?
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02.01.2025 10:43 Відповісти
в 2022 році я вважав що якщо ми вб'ємо 50 000 кацапів вони припинять напад . тепер я сумніваюсь що навіть мільйон трупів їх зупинить .
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02.01.2025 11:08 Відповісти
В російсько-японській втратили 450 000 і почалась революція 1905 року. Тепер втратили 800 000 і нічого! Запросили корейців здихати на брудершафт.
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02.01.2025 11:21 Відповісти
тож скільки треба знищити кацапів щоб зупинити напад ? потрібна зброя масового знищення , інакше не перемогти .
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02.01.2025 11:30 Відповісти
Розбити треба кацапстан на 20-40 анклавів. В них же вєлічіє стоїть коли вони на карту Світу дивляться, а там рашка через спотворену меркатором передачу круглої Землі на плоску карту виглядає в 3 раза більше своїх реальних розмірів. Звідси і хвора на вєлічіє макітра у кацапів. Треба лікувати не симптоми, а хворобу. Сибір китайцям, Курили японцям, Карелію фінам, Курщину і Ростовщину українцям. Залишити лише московську область, нехай там Дон дон кадиркін кацапів на пляшки садить.
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02.01.2025 11:54 Відповісти
у ******* больовий\критичний пор1г - 2.5-3лями м1шк1в..)=от п1сля цього- все капут..))
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02.01.2025 15:28 Відповісти
"ми вас туда нє посилалі" - скажуть кацапи.
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02.01.2025 10:48 Відповісти
"...Ежедневно в госпиталь поступает до тысячи ребят, - вы только представьте эти цифры..."

Русские представили - этих цифр все-равно пока-что оказывается недостаточно, чтобы русские родители и жены "ребят" стали требовать от власти прекращения войны.
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02.01.2025 10:50 Відповісти
Не тужи оркосамка, на кацапії у всіх півголови нема, як і мізків вже більше 20 років! 😁
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02.01.2025 10:51 Відповісти
Більше 20 років) То ви оптиміст
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02.01.2025 12:30 Відповісти
Ну я з моменту ізбранія *****, рахую! Не пиняйте, я просто не знаю дату заснування московської орди! 😁
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02.01.2025 14:11 Відповісти
звичайне поранення-немає пів голови..
Та вона уся їм не потрібна
Тепер замість голови будуть притез ставити
-телевізор зі скабббєєєєвою
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02.01.2025 10:54 Відповісти
А минусы будут?
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02.01.2025 10:54 Відповісти
Гойдааааааааааааааа...
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02.01.2025 10:55 Відповісти
.. У кого-то нет полголовы, нет лица. Или просто полчеловека".... Таке надо не лікувати, а відразу на передову. Хоча без голови вони можуть жити
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02.01.2025 10:57 Відповісти
так якого хріна воюєте??? щоб задавольнити кровожерливого карлика?
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02.01.2025 11:03 Відповісти
1000 орків в день наче і не мало,якщо поділить на 1200км.фронта наче і не багато.Думаю що в Бєлгород везуть тільки з Курського і Харківського напрямку.В Ростовських,Донецьких,Кримських госпіталях мабуть не краще.
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02.01.2025 11:03 Відповісти
не росіянка а орчиха , не існує такої націі як росіянка
пишіть заголовки відповідно до реалій а не паралельної реальності
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02.01.2025 11:06 Відповісти
Нету запаребриком чєлавєков! Поэтому и пол-чєлавєка быть не может.
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02.01.2025 11:11 Відповісти
"на валаам!" (С)
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02.01.2025 11:13 Відповісти
Опередив.
100% будуть інвалідів вивозити, опит мають, щоб кацапи не бачили відорів інвалідів перед очима.
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02.01.2025 11:52 Відповісти
З Новим роком, насяльніка . Там тих Валаамів - з лікоть по карті
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02.01.2025 18:59 Відповісти
здоровья погібшім
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02.01.2025 11:17 Відповісти
І харошего настроєнія )))))))
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02.01.2025 11:26 Відповісти
Ти диви, яка мордаста мордва. Такою пикою можна бичків вбивати. Про яких «рєбят» ця істота каже? То орки без душі, без розуму, без честі, які підлягають знищенню, чим і займається наше героїчне ЗСУ.
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02.01.2025 11:22 Відповісти
Свиномать натуральна. *рєбята*, б*ь. Виродки, а не *рєбята*. А питаня в голову не приходить, що вони роблять?
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02.01.2025 11:46 Відповісти
Дурнуваті кацапі захищають ,, родіну" ( так ім сказав кремлівський
виб@ядок) ,
а от від кого вони ії захищають на українській землі ,
не зрозуміло ?
Тому їх потрібно вбивати не шкодуючи , так як ми їх до себе не
запрошували
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02.01.2025 11:37 Відповісти
А мізків нема здогадатися чому це????
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02.01.2025 11:40 Відповісти
...так нє зря відь, за сродіну, за недофюрера х-ла-ла.
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02.01.2025 11:55 Відповісти
Одном ман'яку (стало скучно, захотелось движухи) а цій тьоті чогось стало страшно. Нє шоб тішится разом з ВОЖЬОМ вона засмучена.
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02.01.2025 11:58 Відповісти
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02.01.2025 12:31 Відповісти
Калічити це краще ніж вбивати, але калічити потрібно так, щоб залишалися живі, але без кінцівок.
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02.01.2025 12:39 Відповісти
Бажано "самоварами".
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03.01.2025 07:50 Відповісти
молодець, але треба більше старатися, де звіт з інших лечебок
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02.01.2025 12:49 Відповісти
а пісюни на місці?
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02.01.2025 13:12 Відповісти
Эту барышню необходимо судить за дискриминацию армии и любимого президента!Он ведь недавно сказал про движуху на позитиве и скуку,поэтому она должна с улыбкой и восторгом рассказывать про прекрасные прогулки на свежем водухе,про веселую жизнь без глаз и с половиной головы,про тысячу ребят приехавших отдохнуть и полапать сестричек оставшимися конечностями!Безобразие,куда смотрит следком!
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02.01.2025 13:35 Відповісти
Так вони ж самі цього хотіли
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02.01.2025 13:37 Відповісти
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02.01.2025 13:47 Відповісти
ГЫГЫ
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02.01.2025 14:23 Відповісти
Як Вам Путінський "двіж"? Заходить?
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02.01.2025 15:02 Відповісти
І ніхто не задає питання, а якого юха вони пішли воювати? За бабло? Ну тоді неюх нити...
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02.01.2025 15:20 Відповісти
Всю эту кацапскаю печаль переадресуйте этой твари , который ложил на вас кремлевский болт..
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02.01.2025 16:09 Відповісти
Та тут оцієї голови вистачить на 4 РЄБЬЯТ. ЦЕ Ж ЦІЛИЙ ДЖАБ! ***.
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02.01.2025 21:40 Відповісти
Рашистська свиноматка ! Поверни свою тупу пику в бік мавзолея і ти побачиш хто твій ворог, що жере твоїх дітей!
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02.01.2025 22:32 Відповісти
Не плачь свиноматка, самое главное чтобы хер остался на который ты будешь садиться своей плесневелой ******. Даже если он не стоит уже.
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03.01.2025 02:58 Відповісти
Ай Двіжуха!!! Клас!!! А то скучно !
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03.01.2025 07:25 Відповісти
Сльози не допомагають, то чого хотіли - одержали бабло або вас надурили, як завжди?
Зупинити потік покалічених і таємних в чорних пакетах - тільки ваше бажання, зібравши крадене і на свої болота, да так, щоб вас і духу не було на пролитою кров'ю землі, виключно з вашої вини.. Тоді залишиться лише репарації виплачувати роками посмертно...
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03.01.2025 10:23 Відповісти
а оця тьотя не пускала сльозу коли ..рєбята.. в бучі людей з пакетом картоплі як в тиру убивали --- і взагалі ця кацапська проблядь знає хто на кого вчинив агресію 24.02.22року то нехай в інтернеті подивиться і згадає за кого голосувала . але там в ********* ***** вже на 85% інтернет заборонив у них тепер чепушильний рунет і вони не можуть зрозуміти звідки тільки в одному госпіталі стільки калік . а по *****вському тб у них.. сплошниє пабєди на фронтє .. --- у підданих ***** в мозгах зовсім відсутній причино-наслідковий зв.язок . вони не розуміють і не хочуть зрозуміти що почалося все з ..крим наш.. і голосування за фюрера адольфа путлєра
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03.01.2025 10:27 Відповісти
Можна нарізати і під музику репчик зклепати
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03.01.2025 10:54 Відповісти
 
 