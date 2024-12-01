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Російська авіація за день втратила одразу три ФАБ-250 у Бєлгородської області,- росЗМІ

ФАБ-250

Три авіабомби ФАБ-250 втратила авіація РФ у Бєлгородській області 26 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Через падіння 250-кілограмової авіабомби в селі Бєлгородської області евакуювали 100 людей. Ще дві такі авіабомби впали того ж дня в регіоні, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувала ASTRA, через "позаштатне сходження" ФАБ-250 із російського літака в селі Козацьке Яковлевського міського округу 26 листопада евакуювали мешканців кількох вулиць, загалом - близько 100 осіб.

Як повідомили ASTRA джерела в екстрених службах регіону, авіабомба впала поруч із житловим будинком на вулиці Нова. Бомба не вибухнула, тому ніхто не постраждав. Наразі ФАБ уже вилучили, мешканці повернулися до своїх домівок.

Ще одну авіабомбу знайшли цього ж дня за кілька кілометрів від села Нікольське Бєлгородського району. Ще одну ФАБ 26 листопада впустили в хуторі Бистрий.

"В обох випадках постраждалих і пошкоджень немає", - запевняють у Telegram-каналі.

Російські ЗМІ зазначають, окупанти впустили на території РФ та окупованій території України з березня по жовтень 2024 року щонайменше 128 авіабомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ знову "впустила" ФАБ-500 на Бєлгородську область, - росЗМІ

Автор: 

бомба (233) Бєлгород (504) ФАБ (23)


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Топ коментарі
+18
І ВИБУХАЛИ!!!!!
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01.12.2024 11:31
+13
Є дурна мрія, аби вони всі падали на їх території.
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01.12.2024 11:11
+10
Негуиово було б втратити по Бєлгороду
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01.12.2024 11:11
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Є дурна мрія, аби вони всі падали на їх території.
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01.12.2024 11:11 Відповісти
І ВИБУХАЛИ!!!!!
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01.12.2024 11:31 Відповісти
Негуиово було б втратити по Бєлгороду
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01.12.2024 11:11 Відповісти
Орки позаштатно скидають бомби якщо фіксують опромінення ППО. Тому вони й не вибухнули.
От чому наші не користуються цією фічею х/з. Імітувати роботу РЛС, щоб пі-дор завчасно скинув бомби, напевно легше ніж поставити вздовж кордону реальні ЗРК...
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01.12.2024 11:17 Відповісти
а яка різниця, є опромінення чи ні? ну впаде вона чи її зіб"ють? якось не логічно.
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01.12.2024 11:27 Відповісти
Бомби не збивають. Якщо є опромінення літака - треба робити маневр і уходити самому літаку
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01.12.2024 11:31 Відповісти
Кацапи непокояться не за бомби, а за свою власну шкуру.
Колись "блукаючий Patriot" трохи попив крові цих андрофагів.
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01.12.2024 11:37 Відповісти
Якщо пілоти в сушці, при виході в точку скиду, фіксують опромінення то скидають бомби куди попало і виконують протиракетний маневр. Це у них по процедурі.
І тому їх стало важче збивати...
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01.12.2024 11:37 Відповісти
Похоже на рукожопство при подвеске бомб на самолет. Замок держателя не стал на стопор и при эволюциях самолета бомбы просто срываются с держателя.
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01.12.2024 11:42 Відповісти
не несіть пургу, позаштатні киди бомб ніяк не пов'язані з опроміненям будь-яких радарів.
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01.12.2024 11:46 Відповісти
Вони не вибухають з іншої причини : головний підривач - ударного типу... Але щоб він став на бойовий звод, потрібно, щоб спрацювала "крильчатка на ньому. Включиться вона може лише після того, як з неї буде висмикнута запобіжна чека. Висмикується вона лише після відділення бомби від бомботримача. Коли чека висмикується і бомба починає падать, крильчатка починає обертаться під тиском набігаючого повітряного потоку. На ній виставлена висота. Мінімальна - 50 метрів. Якщо бомбу скинуть з меншої, ніж виставлена, висоти, детонатор не встигне стать на бойовий звід. Вона тоді падає, як дрова... Для "страховки" у задню частину бомби повинні ставить інерційний підривач. Але часто льотчики просять не ставить - бо при аварійній посадці з бомбами, він може спрацювать самовільно - від удару...
Кацапи-літуни до цілі йдуть на мінімальній висоті - щоб радари не бачили. Перед місцем скидання роблять "гірку" (набирають висоту) Скидають бомби і різко "пірнають" на мінімальну висоту та тікають... В даному випадку бомби вони губили на підході до цілі - тобто вони впали, на ставши в бойове положення...
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01.12.2024 12:36 Відповісти
...льо... А в мене яка причина була якщо у вас "з іншої"?
Орк йшов на точку скиду, отримав повідомлення що по ньому працює радар, передчасно скинув бомби і дропанув. А чому бомба не вибухнула - із-за малої висоти чи не був знятий якийсь запобіжник, саме для таких випадків, - безрізниці...
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01.12.2024 13:08 Відповісти
Стосовно "радара" - люди тут написали доволі... Я з ними згоден...
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01.12.2024 13:16 Відповісти
прочитав: ...із житловим будинком на вулиці Нова Бомба...
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Була б дуже гарна назва для вулиці: Нова Бомба
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01.12.2024 11:24 Відповісти
"Фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма."
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01.12.2024 11:31 Відповісти
Фашисти це учні комуністів і вже зовсім жалюгідна подібність рашизма. Жалюгідніє комунізму тільки то куди йде ху.,.. лостан.
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01.12.2024 12:29 Відповісти
Нажаль ,ще жодний іскандер не збився з курсу,а так би краснай в обід й"бнув би,ото було б радості(
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01.12.2024 11:32 Відповісти
рукожопие мазіли , по белгороду треба
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01.12.2024 11:52 Відповісти
Да как то насрать сколько там у них бомб вывалилось. Они все равно в неделю тысячи авиабомб по нашим городам и позициям сбрасывают. Другое дело почему как у нас появились F-16 рашистские самолеты перестали падать?
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01.12.2024 11:57 Відповісти
Вже писав про міркуваня расєйських пілотів.
"Всё равно адиннарот!" і натискають "сброс".
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01.12.2024 12:20 Відповісти
А можливо цей пілот і скинув ці бомби не на ціль спеціально, щоби вам допомогти, а ви його так "акуратно" здали ФСБ. От і допомагай людям.
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01.12.2024 17:53 Відповісти
 
 