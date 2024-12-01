Російська авіація за день втратила одразу три ФАБ-250 у Бєлгородської області,- росЗМІ
Три авіабомби ФАБ-250 втратила авіація РФ у Бєлгородській області 26 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ASTRA.
"Через падіння 250-кілограмової авіабомби в селі Бєлгородської області евакуювали 100 людей. Ще дві такі авіабомби впали того ж дня в регіоні, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясувала ASTRA, через "позаштатне сходження" ФАБ-250 із російського літака в селі Козацьке Яковлевського міського округу 26 листопада евакуювали мешканців кількох вулиць, загалом - близько 100 осіб.
Як повідомили ASTRA джерела в екстрених службах регіону, авіабомба впала поруч із житловим будинком на вулиці Нова. Бомба не вибухнула, тому ніхто не постраждав. Наразі ФАБ уже вилучили, мешканці повернулися до своїх домівок.
Ще одну авіабомбу знайшли цього ж дня за кілька кілометрів від села Нікольське Бєлгородського району. Ще одну ФАБ 26 листопада впустили в хуторі Бистрий.
"В обох випадках постраждалих і пошкоджень немає", - запевняють у Telegram-каналі.
Російські ЗМІ зазначають, окупанти впустили на території РФ та окупованій території України з березня по жовтень 2024 року щонайменше 128 авіабомб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От чому наші не користуються цією фічею х/з. Імітувати роботу РЛС, щоб пі-дор завчасно скинув бомби, напевно легше ніж поставити вздовж кордону реальні ЗРК...
Колись "блукаючий Patriot" трохи попив крові цих андрофагів.
І тому їх стало важче збивати...
Кацапи-літуни до цілі йдуть на мінімальній висоті - щоб радари не бачили. Перед місцем скидання роблять "гірку" (набирають висоту) Скидають бомби і різко "пірнають" на мінімальну висоту та тікають... В даному випадку бомби вони губили на підході до цілі - тобто вони впали, на ставши в бойове положення...
Орк йшов на точку скиду, отримав повідомлення що по ньому працює радар, передчасно скинув бомби і дропанув. А чому бомба не вибухнула - із-за малої висоти чи не був знятий якийсь запобіжник, саме для таких випадків, - безрізниці...
-----------------------------------------------------------------
Була б дуже гарна назва для вулиці: Нова Бомба
"Всё равно адиннарот!" і натискають "сброс".