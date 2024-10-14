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Новини Війна
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РФ знову "впустила" ФАБ-500 на Бєлгородську область, - росЗМІ

Росіяни впустили ФАБ-500 на Бєлгородщині

Російські війська знову "впустили" авіабомбу на Бєлгородську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Джерела повідомили, що 10 жовтня у Шебекинському міському окрузі за кілька кілометрів від села Неклюдове знайдено ФАБ-500. Постраждалих та пошкоджень немає.

Росіяни впустили ФАБ-500 на Бєлгородщині

Це, щонайменше 128 авіабомба, впущена на території РФ та окуповані території України військами РФ з березня по жовтень 2024 року.

Також дивіться: На Бєлгородщині дрон-камікадзе поцілив у ворожу радіолокаційну станцію, яка обслуговувала ЗРК С-400. ВIДЕО

Автор: 

росія (65908) Бєлгород (512) ФАБ (27)


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Чому не вибухає?
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14.10.2024 11:26 Відповісти
Можливо, головний запобіжник виставлений на більшу висоту скидання... Поки бомба висить на пілоні - "крильчатка" його зафіксована непорушно. Коли бомба скидається - чека висмикується і "крильчатка починає обертаться під тиском набігаючого потоку повітря. Коли виставлена висота закінчується - вона відлітає і бомба приводиться в бойовий стан... Головний детонатор - ударної дії. Якщо літаки йшли на малій висоті і бомбу "впустили" - крильчатка не мала часу скрутиться до кінця. ТОму бомба не стала на "бойовий взвід"...
Чому не спрацював інерційний підривач-детонатор (у "хвості" бомби) - ПИТАННЯ... Можливо, його взагалі не ставили ... Льотчики їх бояться - бо при аварійній посадці з підвішеною бомбою чи при близькій детонації зенітного ********** може спрацювать самовільно... У Афгані були випадки, коли льотчики просили зброярів не ставить "інерційники" на бомби...
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14.10.2024 11:48 Відповісти
,,Джарджавела".
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14.10.2024 11:29 Відповісти
Шемякіно.
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14.10.2024 11:57 Відповісти
Кацапздеї, треба відпрацювати зброс КАБів на Ростов, Астрахань, Смоленська і час вже відпрацювати цілі по мацкве і путінбургу
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14.10.2024 12:34 Відповісти
Як завжди - "бей своих чтобы чужие боялись" це вже генетична залежність
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14.10.2024 12:59 Відповісти
 
 