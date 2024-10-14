РФ знову "впустила" ФАБ-500 на Бєлгородську область, - росЗМІ
Російські війська знову "впустили" авіабомбу на Бєлгородську область.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Джерела повідомили, що 10 жовтня у Шебекинському міському окрузі за кілька кілометрів від села Неклюдове знайдено ФАБ-500. Постраждалих та пошкоджень немає.
Це, щонайменше 128 авіабомба, впущена на території РФ та окуповані території України військами РФ з березня по жовтень 2024 року.
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Чому не спрацював інерційний підривач-детонатор (у "хвості" бомби) - ПИТАННЯ... Можливо, його взагалі не ставили ... Льотчики їх бояться - бо при аварійній посадці з підвішеною бомбою чи при близькій детонації зенітного ********** може спрацювать самовільно... У Афгані були випадки, коли льотчики просили зброярів не ставить "інерційники" на бомби...