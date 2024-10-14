РФ знову "впустила" ФАБ-500 на Бєлгородську область, - росЗМІ

Російські війська знову "впустили" авіабомбу на Бєлгородську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Джерела повідомили, що 10 жовтня у Шебекинському міському окрузі за кілька кілометрів від села Неклюдове знайдено ФАБ-500. Постраждалих та пошкоджень немає.

Це, щонайменше 128 авіабомба, впущена на території РФ та окуповані території України військами РФ з березня по жовтень 2024 року.

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