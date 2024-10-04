УКР
На Бєлгородщині дрон-камікадзе поцілив у ворожу радіолокаційну станцію, яка обслуговувала ЗРК С-400. ВIДЕО

Оператори підрозділу "Flight Club 92nd" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, за допомогою БпЛА "SHARK" на території Бєлгородської області вистежили стратегічно важливу для російської армії РЛС 96Л6, яка супроводжувала ЗРК С-400.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударом дрона-камікадзе українські воїни вивели з ладу радіолокаційну станцію, "осліпивши" ППО ворога.

витискати більмаки нежиті
показати весь коментар
04.10.2024 15:57 Відповісти
бачу, фермери працюють: поля зорані
показати весь коментар
04.10.2024 16:20 Відповісти
Кацапе Козлодоєве, поля так можуть виглядіти і через 5 років після того, як їх орали.
показати весь коментар
04.10.2024 16:37 Відповісти
Не сміши людей... Поля продисковані цього року - після жнив... Якби поле "гуляло" - через рік уже-б почалося забур"янення...
показати весь коментар
04.10.2024 19:01 Відповісти
"Сопряжение РЛС 96Л6Е с С-300ПМУ, С-300ПМУ-1 осуществляется по кабелю, с системой С-300ПМУ-2 сопряжение осуществляется с использованием выносного рабочего места 965РР03Е по радиорелейной и волоконно-оптической линии связи.
показати весь коментар
04.10.2024 19:06 Відповісти
Краса, без РЛС - С400 взагалі не може працювати.
Позицію ворожої РЛС геолокував OSINT-фахівець EjShahid, вона розташована на південний схід від селища Томаровка в Яковлевському районі, це орієнтовно у 26-27 км від кордону з Україною.
показати весь коментар
04.10.2024 20:03 Відповісти
 
 