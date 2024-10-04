На Бєлгородщині дрон-камікадзе поцілив у ворожу радіолокаційну станцію, яка обслуговувала ЗРК С-400. ВIДЕО
Оператори підрозділу "Flight Club 92nd" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, за допомогою БпЛА "SHARK" на території Бєлгородської області вистежили стратегічно важливу для російської армії РЛС 96Л6, яка супроводжувала ЗРК С-400.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударом дрона-камікадзе українські воїни вивели з ладу радіолокаційну станцію, "осліпивши" ППО ворога.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Позицію ворожої РЛС геолокував OSINT-фахівець EjShahid, вона розташована на південний схід від селища Томаровка в Яковлевському районі, це орієнтовно у 26-27 км від кордону з Україною.