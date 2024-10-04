На Белгородщине дрон-камикадзе попал во вражескую радиолокационную станцию, обслуживавшую ЗРК С-400. ВИДЕО
Операторы подразделения "Flight Club 92nd" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, с помощью БпЛА "SHARK" на территории Белгородской области выследили стратегически важную для российской армии РЛС 96Л6, которая сопровождала ЗРК С-400.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударом дрона-камикадзе украинские воины вывели из строя радиолокационную станцию, "ослепив" ПВО врага.
Позицію ворожої РЛС геолокував OSINT-фахівець EjShahid, вона розташована на південний схід від селища Томаровка в Яковлевському районі, це орієнтовно у 26-27 км від кордону з Україною.