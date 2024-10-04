РУС
На Белгородщине дрон-камикадзе попал во вражескую радиолокационную станцию, обслуживавшую ЗРК С-400. ВИДЕО

Операторы подразделения "Flight Club 92nd" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, с помощью БпЛА "SHARK" на территории Белгородской области выследили стратегически важную для российской армии РЛС 96Л6, которая сопровождала ЗРК С-400.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударом дрона-камикадзе украинские воины вывели из строя радиолокационную станцию, "ослепив" ПВО врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе поджег российский ЗРК "Тор". ВИДЕО

витискати більмаки нежиті
04.10.2024 15:57 Ответить
бачу, фермери працюють: поля зорані
04.10.2024 16:20 Ответить
Кацапе Козлодоєве, поля так можуть виглядіти і через 5 років після того, як їх орали.
04.10.2024 16:37 Ответить
Не сміши людей... Поля продисковані цього року - після жнив... Якби поле "гуляло" - через рік уже-б почалося забур"янення...
04.10.2024 19:01 Ответить
"Сопряжение РЛС 96Л6Е с С-300ПМУ, С-300ПМУ-1 осуществляется по кабелю, с системой С-300ПМУ-2 сопряжение осуществляется с использованием выносного рабочего места 965РР03Е по радиорелейной и волоконно-оптической линии связи.
04.10.2024 19:06 Ответить
Краса, без РЛС - С400 взагалі не може працювати.
Позицію ворожої РЛС геолокував OSINT-фахівець EjShahid, вона розташована на південний схід від селища Томаровка в Яковлевському районі, це орієнтовно у 26-27 км від кордону з Україною.
04.10.2024 20:03 Ответить
 
 