Дрон-камикадзе поджег российский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Украинские воины из 77-й ОАэМБр подожгли российский ЗРК "Тор" с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки дронов на вражеский комплекс ПВО опубликована в соцсетях.

"Воины подразделения Рубака 77 ОАэМБр мирно летели вашим длинным дроном, и тут по нему ударил Тор и сбил FPV. И демаскировал себя. Поэтому оперативно к нему прилетел следующий длинный дрон и подорвался над ЗРК. Тор был вынужден бежать, оставляя длинный шлейф черного дыма", - отмечает в заметке автор публикации.

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