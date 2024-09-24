Дрон-камикадзе поджег российский ЗРК "Тор". ВИДЕО
Украинские воины из 77-й ОАэМБр подожгли российский ЗРК "Тор" с помощью дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки дронов на вражеский комплекс ПВО опубликована в соцсетях.
"Воины подразделения Рубака 77 ОАэМБр мирно летели вашим длинным дроном, и тут по нему ударил Тор и сбил FPV. И демаскировал себя. Поэтому оперативно к нему прилетел следующий длинный дрон и подорвался над ЗРК. Тор был вынужден бежать, оставляя длинный шлейф черного дыма", - отмечает в заметке автор публикации.
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Cremona Simf
показать весь комментарий24.09.2024 10:04 Ответить Мне нравится 1
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий24.09.2024 11:23 Ответить Мне нравится 1
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