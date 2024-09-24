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Дрон-камикадзе поджег российский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Украинские воины из 77-й ОАэМБр подожгли российский ЗРК "Тор" с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки дронов на вражеский комплекс ПВО опубликована в соцсетях.

"Воины подразделения Рубака 77 ОАэМБр мирно летели вашим длинным дроном, и тут по нему ударил Тор и сбил FPV. И демаскировал себя. Поэтому оперативно к нему прилетел следующий длинный дрон и подорвался над ЗРК. Тор был вынужден бежать, оставляя длинный шлейф черного дыма", - отмечает в заметке автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение вражеского ЗРК "Тор" дроном-камикадзе на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3980) ЗРК (202) 77 ОАБ (28)


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Хороше ппо в кацапа!
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24.09.2024 10:04 Ответить
гарні в нас воїни, вата ти кримська свінгеропільська!
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24.09.2024 11:23 Ответить
 
 