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Уничтожение вражеского ЗРК "Тор" дроном-камикадзе в Харьковской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения операторами дронов-камикадзе из 5-й бригады Нацгвардии вражеского ЗРК "Тор" на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Купянщина. Экипаж ударных БПЛА "Стрикс" 5 бригады Нацгвардии уничтожили вражеский ЗРК "Тор", - отмечается в комментарии к публикации.

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Для справки:

ЗРК "Тор" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Стоимость комплекса около $25 миллионов долларов.

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армия РФ (19238) Харьковщина (5577) уничтожение (6931) ЗРК (200)


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я розумію, чому в операторів дронів дуже втомлюються очі...
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11.09.2024 15:27 Ответить
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11.09.2024 15:36 Ответить
 
 