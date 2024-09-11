Уничтожение вражеского ЗРК "Тор" дроном-камикадзе в Харьковской области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения операторами дронов-камикадзе из 5-й бригады Нацгвардии вражеского ЗРК "Тор" на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Купянщина. Экипаж ударных БПЛА "Стрикс" 5 бригады Нацгвардии уничтожили вражеский ЗРК "Тор", - отмечается в комментарии к публикации.
Для справки:
ЗРК "Тор" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Стоимость комплекса около $25 миллионов долларов.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий11.09.2024 15:27 Ответить Мне нравится 2
AbOriginal_UA
показать весь комментарий11.09.2024 15:36 Ответить Мне нравится 3
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