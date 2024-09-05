Оккупанты вымывают кровь и остатки своих ликвидированных приспешников из бронемашины ЗРК 9К35 "Стрела-10". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты отмывают ЗРК 9К35 "Стрела-10" от крови и останков ликвидированного экипажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из разговора на записи становится понятным, что задвохсотилось трое из четырех захватчиков.
"Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс. Комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.
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