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Новости Видео Война
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Оккупанты вымывают кровь и остатки своих ликвидированных приспешников из бронемашины ЗРК 9К35 "Стрела-10". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты отмывают ЗРК 9К35 "Стрела-10" от крови и останков ликвидированного экипажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из разговора на записи становится понятным, что задвохсотилось трое из четырех захватчиков.

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"Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс. Комплекс предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение в 1976 году.

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Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+25
шоб вашому ЗРК не просихать.
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05.09.2024 09:33
+9
Пилка "Дружба-2" під капотом....
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05.09.2024 09:29
+6
Після трьох дохляків вимивають гроб для наступних. Земля вам стікловатою, ублюдки кончені.
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05.09.2024 09:50
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Пилка "Дружба-2" під капотом....
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05.09.2024 09:29 Ответить
чьотирьох звєздний ЗРК
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05.09.2024 09:31 Ответить
Значить - встигли наробить біди: кожна зірочка - знищена повітряна ціль!
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05.09.2024 10:44 Ответить
пилка під капотом ))) оце так ЗРК ))
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05.09.2024 09:31 Ответить
шоб вашому ЗРК не просихать.
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05.09.2024 09:33 Ответить
Після трьох дохляків вимивають гроб для наступних. Земля вам стікловатою, ублюдки кончені.
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05.09.2024 09:50 Ответить
Ці зламалися, несіть наступних...
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05.09.2024 09:54 Ответить
А взагалі на цьому агрегаті броня чи просто кузов .?
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05.09.2024 10:03 Ответить
Протиосколочна... Та проти "стрілкотні"!
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05.09.2024 10:45 Ответить
в гывно?
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05.09.2024 10:10 Ответить
Готовлять спадщину до передачи, наступним довбойобам.
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05.09.2024 10:12 Ответить
машина з якої оператору вилізти неможливо....МТЛБ в кормі пускова евакуаційного виходу нема...далі місце оператора..перед ним пульт...і між пультом та бортом прохід 30см...далі скачи через евакуаційний люк мехвода
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05.09.2024 12:06 Ответить
"Клінерні" війська. Старший клінер по відмиванню мізків. Спочатку, пропагандони їм мізки "промивають", потім інші, ці мізки відмивають з броні.
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05.09.2024 12:20 Ответить
Це така у рашистів, історична, СРУСЬкая ГОЙДА!!!
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05.09.2024 13:24 Ответить
Месячные отмывают
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05.09.2024 13:25 Ответить
пашли на Киев, вместе с подземными водами
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05.09.2024 13:43 Ответить
Рассказывали в Минск вот такую технику привозят. Постоянно куски мяса из неё достают. Один раз открыли - а там труп.
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05.09.2024 15:19 Ответить
То, ота сама, прутіна, якась «красная лінія, у рідкому стані! У прутіна ж, діарея…
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07.09.2024 01:16 Ответить
 
 