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Тела оккупантов, попавших в засаду возле села Бондаревка на Курщине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись с места успешной засады украинских воинов вблизи села Бондаревка Суджанского района Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы уничтожили нескольких оккупантов и их автомобиль.

"Село Бондаревка, Суджанский район, Курская область. Автомобиль с российскими оккупантами попал в засаду, группа противника в полном составе ликвидирована на месте украинскими воинами", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина будет удерживать захваченную территорию Курской области, пока не принудит Путина к переговорам

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Курск (1097)


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Топ комментарии
+43
Психіка від перегляду стала стійкішою.
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04.09.2024 14:14
+10
Вибачте що придираюсь, але окупантами підарів можна називати, якщо вони воюють на території України, а на лаптєстанській Курщині вони просто підари.
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04.09.2024 14:36
+8
https://www.youtube.com/shorts/Yq32IIQMt-k?feature=share 🤣
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04.09.2024 14:28
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Психіка від перегляду стала стійкішою.
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04.09.2024 14:14 Ответить
мало!
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04.09.2024 14:46 Ответить
Знову відео за 9 серпня, це вже 3 чи 4 прихід на цензор
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04.09.2024 14:17 Ответить
І уазік.... Кацапи мотлох, а от тєхніка!!!
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04.09.2024 14:22 Ответить
Ну яка ж це засідка, це типова сруськая, ота ГОЙДА прийшла!!
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04.09.2024 14:25 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/Yq32IIQMt-k?feature=share 🤣
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04.09.2024 14:28 Ответить
Вибачте що придираюсь, але окупантами підарів можна називати, якщо вони воюють на території України, а на лаптєстанській Курщині вони просто підари.
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04.09.2024 14:36 Ответить
Хорошо,так держать хлопцы.
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04.09.2024 14:50 Ответить
Це старе відео чи вже нове. Хотілося б, щоб було нове
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04.09.2024 15:03 Ответить
Відео, може, й нове. Але, судячи зі стану підарів, сам бій був кілька днів тому або раніше.
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04.09.2024 15:17 Ответить
Публікація з відео в Бондарєвкє за 3 км від Суджі зняте невідомо якого числа . А вчорашній удар по Сумському універу, що входить в першу десятку, якось відсутній в новинах і взагалі в нас люди уже не звертають уваги на часті звуки вибухів з 15 км прикордонної смуги. А там усе розбивається вщент і ніхто про це не каже бо ж операція.
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04.09.2024 15:31 Ответить
 
 