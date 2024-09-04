Тела оккупантов, попавших в засаду возле села Бондаревка на Курщине. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись с места успешной засады украинских воинов вблизи села Бондаревка Суджанского района Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы уничтожили нескольких оккупантов и их автомобиль.
"Село Бондаревка, Суджанский район, Курская область. Автомобиль с российскими оккупантами попал в засаду, группа противника в полном составе ликвидирована на месте украинскими воинами", - отмечает в комментарии автор публикации.
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