Тела оккупантов, попавших в засаду возле села Бондаревка на Курщине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись с места успешной засады украинских воинов вблизи села Бондаревка Суджанского района Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы уничтожили нескольких оккупантов и их автомобиль.

"Село Бондаревка, Суджанский район, Курская область. Автомобиль с российскими оккупантами попал в засаду, группа противника в полном составе ликвидирована на месте украинскими воинами", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина будет удерживать захваченную территорию Курской области, пока не принудит Путина к переговорам