Тіла окупантів, які потрапили у засідку поблизу села Бондарівка на Курщині. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис із місця успішної засідки українських воїнів поблизу села Бондарівка Суджанського району Курської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці знищили кількох окупантів та їх автомобіль.
"Село Бондарівка, Суджанський район, Курська область. Автомобіль із російськими окупантами потрапив у засідку, група супротивника у повному складі ліквідована на місці українськими воїнами", - зазначає у коментарі автор публікації.
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