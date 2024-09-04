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Тіла окупантів, які потрапили у засідку поблизу села Бондарівка на Курщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис із місця успішної засідки українських воїнів поблизу села Бондарівка Суджанського району Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці знищили кількох окупантів та їх автомобіль.

"Село Бондарівка, Суджанський район, Курська область. Автомобіль із російськими окупантами потрапив у засідку, група супротивника у повному складі ліквідована на місці українськими воїнами", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+43
Психіка від перегляду стала стійкішою.
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04.09.2024 14:14
+10
Вибачте що придираюсь, але окупантами підарів можна називати, якщо вони воюють на території України, а на лаптєстанській Курщині вони просто підари.
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04.09.2024 14:36
+8
https://www.youtube.com/shorts/Yq32IIQMt-k?feature=share 🤣
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04.09.2024 14:28
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Психіка від перегляду стала стійкішою.
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04.09.2024 14:14 Відповісти
мало!
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04.09.2024 14:46 Відповісти
Знову відео за 9 серпня, це вже 3 чи 4 прихід на цензор
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04.09.2024 14:17 Відповісти
І уазік.... Кацапи мотлох, а от тєхніка!!!
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04.09.2024 14:22 Відповісти
Ну яка ж це засідка, це типова сруськая, ота ГОЙДА прийшла!!
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04.09.2024 14:25 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/Yq32IIQMt-k?feature=share 🤣
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04.09.2024 14:28 Відповісти
Вибачте що придираюсь, але окупантами підарів можна називати, якщо вони воюють на території України, а на лаптєстанській Курщині вони просто підари.
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04.09.2024 14:36 Відповісти
Хорошо,так держать хлопцы.
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04.09.2024 14:50 Відповісти
Це старе відео чи вже нове. Хотілося б, щоб було нове
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04.09.2024 15:03 Відповісти
Відео, може, й нове. Але, судячи зі стану підарів, сам бій був кілька днів тому або раніше.
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04.09.2024 15:17 Відповісти
Публікація з відео в Бондарєвкє за 3 км від Суджі зняте невідомо якого числа . А вчорашній удар по Сумському універу, що входить в першу десятку, якось відсутній в новинах і взагалі в нас люди уже не звертають уваги на часті звуки вибухів з 15 км прикордонної смуги. А там усе розбивається вщент і ніхто про це не каже бо ж операція.
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04.09.2024 15:31 Відповісти
 
 