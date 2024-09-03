Зеленський: Україна утримуватиме захоплену територію Курської області, поки не змусить Путіна до переговорів

Україна буде утримувати захоплені території Курської області РФ, допоки не змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це президент сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україна "утримуватиме" територію, оскільки вона є невід'ємною частиною "плану перемоги" щодо завершення війни. Президент додав, що він представить цю пропозицію міжнародним партнерам, зокрема США.

"Наразі вона нам потрібна", - сказав Зеленський про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.

Також очільник держави сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території.

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"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - сказав український лідер.

Також Зеленський сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена не знала про підготовку України до операції в Курській області. Планування, за його словами, здійснювалося у суворій таємниці.

"Так, ми нікого не повідомляли. І справа не у недовірі", - наголосив Зеленський, додавши, що контрнаступ ЗСУ минулого літа провалився багато в чому через те, що його багато рекламували та анонсували, даючи росіянам час підготуватися.

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