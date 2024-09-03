Зеленський: Україна утримуватиме захоплену територію Курської області, поки не змусить Путіна до переговорів
Україна буде утримувати захоплені території Курської області РФ, допоки не змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Про це президент сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, Україна "утримуватиме" територію, оскільки вона є невід'ємною частиною "плану перемоги" щодо завершення війни. Президент додав, що він представить цю пропозицію міжнародним партнерам, зокрема США.
"Наразі вона нам потрібна", - сказав Зеленський про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.
Також очільник держави сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території.
"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - сказав український лідер.
Також Зеленський сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена не знала про підготовку України до операції в Курській області. Планування, за його словами, здійснювалося у суворій таємниці.
"Так, ми нікого не повідомляли. І справа не у недовірі", - наголосив Зеленський, додавши, що контрнаступ ЗСУ минулого літа провалився багато в чому через те, що його багато рекламували та анонсували, даючи росіянам час підготуватися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якийсь каміньчик в ауті чи як ?
Але скоріше мізки твої в ауті...
Тож наступного разу, перш ніж щось ляпнути перед розумними людьми - подивись хочь вікіпедію.
А може з букварика почни...
НО есть и тревожность... Возможно нам объявлен сценарий, через что эти два х**ла решили выйти на перговоры о капитуляции Украины
СЕРЙОЗНО, *****????
зЄлЄнскій в десяте підтвердив, що жид жиду око не виклюне!!! а ви там, українці, воюйте далі, вмирайте....
а два жида потім просто в кінці "сядуть за стіл переговорів" і порішають!!!! ******* ПІЗДЕЦ!!!
а пам'ятаєте, як Буш хотів "змусити хусейна до переговорів"?
а пам'ятаєте, як обама хотів "змусити бін ладена до переговорів"?
ось і я не пам'ятаю. Вони тупо повбивали своїх ворогів!!!
а ось зЄлЄнскій хоче "змусити пукіна до переговорів"! а зЄлЄнскій точно війну воює проти пукіна??