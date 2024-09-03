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Зеленський: Україна утримуватиме захоплену територію Курської області, поки не змусить Путіна до переговорів

Зеленський

Україна буде утримувати захоплені території Курської області РФ, допоки не змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це президент сказав в інтерв'ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україна "утримуватиме" територію, оскільки вона є невід'ємною частиною "плану перемоги" щодо завершення війни. Президент додав, що він представить цю пропозицію міжнародним партнерам, зокрема США.

"Наразі вона нам потрібна", - сказав Зеленський про територію, яку Україна зараз утримує в Росії.

Також очільник держави сказав, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити більше російської території.

Читайте також: ЗСУ взяли під контроль ще 5 км² територій у Курській області, - Сирський

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - сказав український лідер.

Також Зеленський сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена не знала про підготовку України до операції в Курській області. Планування, за його словами, здійснювалося у суворій таємниці.

"Так, ми нікого не повідомляли. І справа не у недовірі", - наголосив Зеленський, додавши, що контрнаступ ЗСУ минулого літа провалився багато в чому через те, що його багато рекламували та анонсували, даючи росіянам час підготуватися.

Читайте також: Зеленський і Сирський обговорили активні дії в Курській області: Поповнюємо обмінний фонд та витискаємо війну на територію РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) переговори з Росією (1077) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+28
Нещодавно ж рвав на собі кальсони і заявляв що з терористами не буде переговорів, а тепер сам вимагає переговори. Як можна вірити цьому клоуну?
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03.09.2024 21:03
+22
А пуйло скаже - ну і поф на той регіон. Утримуйте.

І що?? Нахріна вона нам, дебілятко???
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03.09.2024 21:05
+20
Ну да.
Армія РФ буде вже рухатися на Дніпро, а ЗЄ буде утримувати ЧАСТИНУ Курської області і чекати перегрворів.
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03.09.2024 21:07
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Чим захоплювати?
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03.09.2024 21:46 Відповісти
Кварталом 95!
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03.09.2024 23:19 Відповісти
Некорисний ідійот!
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03.09.2024 21:27 Відповісти
Зрозуміло: тобто кінцевих планів так і не було. Лінія зіткненя подовжена ,резерви зв,язані.І вийти не вийдеш бо якось не по феншую. План геніальній, чіткий як швейцарські часи. Я думаю лапти і не будуть поспішати зі звільненям , а нащо?
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03.09.2024 21:27 Відповісти
Все більше стає схоже на авантюру
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03.09.2024 21:27 Відповісти
Так вона і була з самого початку авантюрою ,спланованою Зелею ,Сирником і Бодуновим ( якже без нього)
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03.09.2024 21:41 Відповісти
Удалось бы захватить Курск и, что еще важнее, АЭС в Курчатове- в кремле может что и зашевелилось. Райцентр в 5к населения с окрестностями...
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03.09.2024 21:41 Відповісти
Вже інтриги більше нема(
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03.09.2024 21:46 Відповісти
Ідіот... Шо тут ще сказати.
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03.09.2024 22:05 Відповісти
Ти міг би для каміньаута інше місце знайти.
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04.09.2024 15:28 Відповісти
Джеммі - ти в школі вчився? Який такий камінь-аут...
Якийсь каміньчик в ауті чи як ?
Але скоріше мізки твої в ауті...
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04.09.2024 15:41 Відповісти
Село ти село, хоч і у Германії. Не знаєш, що таке камінь-в-аут... Скажу інакше: якщо ти ідіот, то не треба це писати в коментарях прямим текстом. Це і так видно.
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04.09.2024 16:35 Відповісти
Ясно. Ти дебіл. Якщо таки ні - глянь одним глазком - що таке "камінг аут"
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04.09.2024 16:46 Відповісти
Ти нарешті зацікавився? Ка́мінг-а́ут, а також ка́мінґ-а́ут, ка́мінг а́ут, ка́мін-а́ут і каміна́ут (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. coming out - «розкривання», «вихід»; скор. від coming out of the closet - «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%96 вийти з шафи », «вихід з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 комірки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D1%83%D1%82#cite_note-:0-1 [1] , у значенні «вийти із темряви, відкритися») - процес добровільного й усвідомленого визнання... В твоєму випадку - ідіотизму. Поздоровляю, , з усвідомленим визнанням!
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04.09.2024 16:58 Відповісти
О, вмієш читати..., знаєш навіть вікіпедію...
Тож наступного разу, перш ніж щось ляпнути перед розумними людьми - подивись хочь вікіпедію.
А може з букварика почни...
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04.09.2024 17:01 Відповісти
Досить вже з себе розумного корчити, визнав то й визнав, живи з цим.
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04.09.2024 17:40 Відповісти
Ти з дзеркалом розмовляєш? Це збочення...
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04.09.2024 17:47 Відповісти
кто сказал, что 95-й квартал разучился шутить?! Полный неадекват и невежа. Он о реале не понимает ничего... На самом деле давно известно: чтоб склонить х**ла к переговорам надо не "удерживать захваченную территорию Курской области" а просто перстать стрелять и посмотреть ему в глаза...
НО есть и тревожность... Возможно нам объявлен сценарий, через что эти два х**ла решили выйти на перговоры о капитуляции Украины
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03.09.2024 22:09 Відповісти
куйло теж примножить окупацію української території.а після чого і "зеленим утримувачем зрадником " зробить те саме.що й у Бахмуті, Адіївці чи то у всій Донецькій області.яку "зелений утримувач" здає куйлу достроково,розраховуючи на преміальні рашистського вбивці .
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03.09.2024 22:10 Відповісти
Человек который систематически и на протяжении длительного времени употребляет тяжёлые наркотики, по определению не может быть адекватным, а если ещё учитывать что наркоманом ежедневно манипулирует Ермак, то этот обдолбанный пассажир опасен для общества.
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03.09.2024 22:11 Відповісти
У него от колумбийской дряни мозг усох и память отшибло, сам себе противоречит и не помнит что говорил намедни, его место в наркологической клинике.
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03.09.2024 22:20 Відповісти
Йди, кацапчик, звідси ноги пуйлу лизати. Нікому не цікаві твої екзерсіси.
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04.09.2024 15:38 Відповісти
Західні ЗМІ пишуть що Курська авантюра дорого обходиться Україні.
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03.09.2024 22:55 Відповісти
Вуйку, одним з таких західних ЗМІ є путлєрівські помийки NYT і WP. Загальний вираз "західні ЗМІ" вже давно ні про що не говорить. Курський напрямок перевернув хід війни. Усі адекватні експерти на Заході це визнають і захоплюються ЗСУ.
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03.09.2024 23:54 Відповісти
Дай Бог щоб ви були праві.
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03.09.2024 23:56 Відповісти
Головне щоб з тилу не зайшли.
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04.09.2024 00:00 Відповісти
А ***** і далі пулятиме ракетами по учбових закладах та багатоповерхівках. Цікаво, хто перший погодиться на переговори? Чмо зелене, ти би краще не пиляв свої відосики, а порадився з розумними людьми як бути
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04.09.2024 00:08 Відповісти
чергове підтвердження особисто для мене, що напад на курщину - це тупо договорняк! армія замість того, щоб забрати КАЕС просто зупинилась в десятках км. від неї! замість того, щоб САМОГО ПУКІНА обстрілювати ракетами, спробувавши вбити, як він вже вбив ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ українців зЄлЄнскій хоче сісти з ним за стіл переговорів????

СЕРЙОЗНО, *****????
зЄлЄнскій в десяте підтвердив, що жид жиду око не виклюне!!! а ви там, українці, воюйте далі, вмирайте....

а два жида потім просто в кінці "сядуть за стіл переговорів" і порішають!!!! ******* ПІЗДЕЦ!!!
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04.09.2024 00:22 Відповісти
а пам'ятаєте, як Черчиль хотів "змусити гітлера до переговорів"?
а пам'ятаєте, як Буш хотів "змусити хусейна до переговорів"?
а пам'ятаєте, як обама хотів "змусити бін ладена до переговорів"?

ось і я не пам'ятаю. Вони тупо повбивали своїх ворогів!!!

а ось зЄлЄнскій хоче "змусити пукіна до переговорів"! а зЄлЄнскій точно війну воює проти пукіна??
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04.09.2024 00:43 Відповісти
Що ти за дурню написав. Якась маячня у кожному реченні.
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04.09.2024 15:41 Відповісти
фортеця Бахмут.....
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04.09.2024 09:32 Відповісти
все стане на свої місця, коли підірвуть каес к бісовій матері і все попре на китай та сраних і сцикливих монголів.
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04.09.2024 15:05 Відповісти
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