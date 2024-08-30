ЗСУ взяли під контроль ще 5 км² територій у Курській області, - Сирський

Українські захисники просунулися ще на два кілометри на Курщині. Також є поповнення обмінного фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив під час засідання Ставки.

"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив він.

За його словами, у Курській області Сили оборони взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій ворога.

Водночас російські сили намагаються прорвати оборону наших військ на Покровському напрямку, але станом на ранок всі атаки відбиті. Успіху ворог не мав, додав Сирський.

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