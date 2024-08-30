ЗСУ взяли під контроль ще 5 км² територій у Курській області, - Сирський
Українські захисники просунулися ще на два кілометри на Курщині. Також є поповнення обмінного фонду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив під час засідання Ставки.
"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив він.
За його словами, у Курській області Сили оборони взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій ворога.
Водночас російські сили намагаються прорвати оборону наших військ на Покровському напрямку, але станом на ранок всі атаки відбиті. Успіху ворог не мав, додав Сирський.
Топ коментарі
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мирняк з гаазьким злочинцем підписати, щоб він побільше мобільних крематоріїв встиг зробити?
ну... женька пригожин вже підписува мирняк - тоді в літак і в землю
Маєте у цій справі відповідну ОСВІТУ, чи тільки по роялю спеціалізацію??
- Зараз сидите з Німеччини.
- Але претензія до людей з форуму ще й рояль приписуєте
Потужно, лицемірно)
/ один маловідомий блазень / 18 вересня, 2021 /
Головне, щоб Сирського не оточували тиловиками, без розуміння ними понять - СТРАТЕГІЯ та Оперативне мистецтво!!
Сидіння дупою, на ПОСАДІ ГШ ЗСУ, якогось довбня призначеного єрмаком з ОПУ, вартує ЖИТТЯ ЗАХИСНИКАМ України!!
Слава Україні!
Йой, біда бідезна, геть чисто!
Може вже досі знімати ссєріал з бубочкою-пєрєможцем, та слід повертати Залужного з його командою???
Бо так втратимо країну і доведеться переїжджати до КуНР…