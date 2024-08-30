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Новини Війна
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ЗСУ взяли під контроль ще 5 км² територій у Курській області, - Сирський

ЗСУ в Курській області просунулися ще на 2 км

Українські захисники просунулися ще на два кілометри на Курщині. Також є поповнення обмінного фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив під час засідання Ставки. 

"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив він.

За його словами, у Курській області Сили оборони взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій ворога.

Водночас російські сили намагаються прорвати оборону наших військ на Покровському напрямку, але станом на ранок всі атаки відбиті. Успіху ворог не мав, додав Сирський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бої мають виключно жорсткий характер: Сирський провів кілька днів на Покровському напрямку. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сирський Олександр (602) Курськ (1099)


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Топ коментарі
+26
У це вірять тільки дебіли.
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30.08.2024 15:55
+23
Совок вже пре з усіх щілин цієї влади.
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30.08.2024 15:46
+22
Як про Селідове, так DeepState. А як про "курськ", так хтось із зелених.
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30.08.2024 15:45
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Як про Селідове, так DeepState. А як про "курськ", так хтось із зелених.
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30.08.2024 15:45 Відповісти
А про Україну, воно і не згадує. допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, Патріоти єднайтесь і перестаньте " потім розберемся" Не встигнете , не переможете , йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 16:19 Відповісти
Що саме потрібно робити - роз'ясни?
мирняк з гаазьким злочинцем підписати, щоб він побільше мобільних крематоріїв встиг зробити?
ну... женька пригожин вже підписува мирняк - тоді в літак і в землю
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30.08.2024 16:55 Відповісти
Вигідно не замічати та мовчати про те шо фронт просто розсипався та існує паніка.
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30.08.2024 16:41 Відповісти
Та й х#й на те Селідове та Покровськ. Творожніков каже що все пучком.
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30.08.2024 15:46 Відповісти
Совок вже пре з усіх щілин цієї влади.
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30.08.2024 15:46 Відповісти
Так зелені - це недозрілі червоні.
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30.08.2024 16:11 Відповісти
Над Новогродівкою фактично контроль втрачено. Ворог вже заходить у Селидове, - DeepState
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30.08.2024 15:47 Відповісти
Тобто задум такий: здаємо Донеччину, а потім поміняємося?
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30.08.2024 15:49 Відповісти
У це вірять тільки дебіли.
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30.08.2024 15:55 Відповісти
І саме прикре - на передку, деякі війсткові теж так думають.
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30.08.2024 16:42 Відповісти
Хто-небудь, підкажіть цьому «хенералу», що Україна північніша на 10-15 км.
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30.08.2024 15:54 Відповісти
а віддали скільки?
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30.08.2024 16:09 Відповісти
Тактика без стратегії - метушня перед поразкою (с) (Сунь Цзи).
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30.08.2024 16:12 Відповісти
Ви прямо з оперативного підрозділу ГШ ЗСУ глаголите??
Маєте у цій справі відповідну ОСВІТУ, чи тільки по роялю спеціалізацію??
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30.08.2024 16:33 Відповісти
Є , в них , така професія - зраду розганяти ..))
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30.08.2024 16:48 Відповісти
Завалися, жополиз зелений.
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30.08.2024 16:50 Відповісти
Знову , в тебе , припікає ? Морозиво прикладай , кажуть допомагає ...🤣
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30.08.2024 17:45 Відповісти
- Привели до влади рояльщика піськограя.

- Зараз сидите з Німеччини.

- Але претензія до людей з форуму ще й рояль приписуєте

Потужно, лицемірно)
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30.08.2024 16:48 Відповісти
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика»
/ один маловідомий блазень / 18 вересня, 2021 /
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30.08.2024 16:34 Відповісти
Так оце й про нього, у зебілів одразу й сраки підгоріли)
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30.08.2024 16:51 Відповісти
И не говорите, красиво лапшают! Стиль 95 квартала аж прёт! Пипл хватает...
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30.08.2024 16:15 Відповісти
Положение тяжелое около Селидово.
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30.08.2024 16:24 Відповісти
Молодці, Захисники України та їх Родини!
Головне, щоб Сирського не оточували тиловиками, без розуміння ними понять - СТРАТЕГІЯ та Оперативне мистецтво!!
Сидіння дупою, на ПОСАДІ ГШ ЗСУ, якогось довбня призначеного єрмаком з ОПУ, вартує ЖИТТЯ ЗАХИСНИКАМ України!!
Слава Україні!
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30.08.2024 16:31 Відповісти
так сирок сам довбень призначений єЛдаком)))
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31.08.2024 15:08 Відповісти
Якщо пуйло не бажає кордони 1991 року, то ЗСУ вийде на кордони 1918 року. Курськ - це Україна!
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30.08.2024 16:38 Відповісти
Смішно і нереально!
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30.08.2024 17:29 Відповісти
З Німеччини воно ж так виглядає.
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30.08.2024 21:20 Відповісти
Сирський забув повідомити на скільки км просунулися на Півдні!
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30.08.2024 17:19 Відповісти
І де ж ти наразі житимеш? Будеш бомжохудобою?
Йой, біда бідезна, геть чисто!
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30.08.2024 17:54 Відповісти
Кажуть, що Донбас, це геніальна задумка. Типу, розтягнути лаптєй. Типу, у них і так срака з м'ясом. Типу, вони пруть, скільки можна, не думаючи про тили.
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30.08.2024 18:38 Відповісти
А скільки проє***али ? хєнєрал про пєрємоги відчитується
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30.08.2024 18:45 Відповісти
А здали на Донбасі скільки кв.км?
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30.08.2024 18:50 Відповісти
А на Донбасі скільки ''просирськали''?
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30.08.2024 18:58 Відповісти
Бездарно втрачаємо Покровськ, зате захопили якесь курське болото. Сирський, навіщо ти призначив на посаду нач. штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має московитське громадянство, а дочка виступає на змаганнях під триколором підерації?! Татаров і Зеля примусили чи сам до цього дійшов? Яка може бути довіра до тебе?!
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30.08.2024 19:04 Відповісти
Скільки здав на сході???
Може вже досі знімати ссєріал з бубочкою-пєрєможцем, та слід повертати Залужного з його командою???
Бо так втратимо країну і доведеться переїжджати до КуНР…
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30.08.2024 19:07 Відповісти
Ребята, наконец то акуительные новости от головкома ще нагребли по сусекам аж 5 квадрата...фигня что втратили Новогродивку...та там же було всего пара трущёб...говорите там жили 20 тысяч , так это российское ипсо неверте...Если и дальше такими ударными темпами ВСУ будет наступать, то совсем скоро, наверное лет через 100 ЗСУ будет под стенами Кремля и Кракен будет стучат РПГ в главные ворота и кричать *уйло подлый трус выходи...Вот только где в это же время будет голодранцы со "второй армии мира" вопрос на миллион...А если серъёзно ситуация складна но контролёвана...и её контролируют кто? Неугадайте....всё в своих крепких мохнатых руках держат два богатыря, так сказать две незаменимые опоры державы: Олешка Татаров и Васька Малюк...Они скорей всего дивлятся *авномарафон и незнают что пора начинать убивать пачками врагов...незавидую товарищу Апти...он же первый в списке...В лавах ЗСУ свершился коренной перелом...поскольку командущий войсками дроном Сухаревский спал на лаврах, начальником штаба назначили истоту, котра дуже добряче знае россиян...(у него дружина же россиянка, раскажет как с ними вести дела...) конечно можно поговорить и с величайшим полководцем при Порошенко товарищем Муженко...он посоветует, как правильно организовать котлы...но не те о которых вы подумали...У него же дуже богатый опыт: Илловайск, Дебалцеве, Донецкий аеропорт и многое ещё...Мораль сей басни такова...виноваты: во первых :ТЦК, невыполняют план по бусификации ( возможности есть: в Покровске говорят осталось около 40 000...так из них хотя бы можно наловить 2-3 батальона, а если постаратся смотри и Покровская бригада соберётся; во вторых Кротевич и ему подобные, если не он, доблесный полководец Содоль и дальше керувал войсками и кто знает, может ЗСУ дошли бы до Днипра или до Кривого Рога? Какой вывод? Ждėм, ждём...и надеемся что непревзойдённые *идоры ********* Украины как пересидент, дермак или ведьмак?, олешка и малютка или малюк? сделают свою справу...И настанет в Украине долгожданный мир, умовы котрого будут подписаны у такого чувака Моди, котрый в день атаки на Ахматдит обнимался с*уйлом, наверное пытался его заставить мирится? И напоследок, я от всей души желаю Вам ...нет не перемоги...а "выборов"...поскольку без "выборов" перемоги не будет....Я впевненный что украйнцы сумеют провести "выборы" и перемогти московию...
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30.08.2024 19:12 Відповісти
Таки да, українці "сумеют провести "выборы", минулий раз вибрали, до сих пір з радістю нюхають. долбо**би.
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31.08.2024 06:50 Відповісти
ПОТУЖНО))), але нюхає один, а решта роззявивши пащеку спостерігає
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31.08.2024 15:11 Відповісти
5 кілометрів взяли ..а своєї української землі ,скільки здали ?
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30.08.2024 19:25 Відповісти
А кому це потрібно?
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30.08.2024 20:56 Відповісти
 
 