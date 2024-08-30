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Новости Война
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ВСУ взяли под контроль еще 5 км² территорий в Курской области, - Сырский

ЗСУ в Курській області просунулися ще на 2 км

Украинские защитники продвинулись еще на два километра на Курщине. Также есть пополнение обменного фонда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил во время заседания Ставки.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил он.

По его словам, в Курской области Силы обороны взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий врага.

В то же время российские силы пытаются прорвать оборону наших войск на Покровском направлении, но по состоянию на утро все атаки отбиты. Успеха враг не имел, добавил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бои носят исключительно жесткий характер: Сырский провел несколько дней на Покровском направлении. ФОТОрепортаж

Автор: 

Александр Сырский (580) Курск (1088)


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Топ комментарии
+26
У це вірять тільки дебіли.
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30.08.2024 15:55
+23
Совок вже пре з усіх щілин цієї влади.
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30.08.2024 15:46
+22
Як про Селідове, так DeepState. А як про "курськ", так хтось із зелених.
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30.08.2024 15:45
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Як про Селідове, так DeepState. А як про "курськ", так хтось із зелених.
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30.08.2024 15:45 Ответить
А про Україну, воно і не згадує. допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, Патріоти єднайтесь і перестаньте " потім розберемся" Не встигнете , не переможете , йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 16:19 Ответить
Що саме потрібно робити - роз'ясни?
мирняк з гаазьким злочинцем підписати, щоб він побільше мобільних крематоріїв встиг зробити?
ну... женька пригожин вже підписува мирняк - тоді в літак і в землю
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30.08.2024 16:55 Ответить
Вигідно не замічати та мовчати про те шо фронт просто розсипався та існує паніка.
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30.08.2024 16:41 Ответить
Та й х#й на те Селідове та Покровськ. Творожніков каже що все пучком.
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30.08.2024 15:46 Ответить
Совок вже пре з усіх щілин цієї влади.
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30.08.2024 15:46 Ответить
Так зелені - це недозрілі червоні.
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30.08.2024 16:11 Ответить
Над Новогродівкою фактично контроль втрачено. Ворог вже заходить у Селидове, - DeepState
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30.08.2024 15:47 Ответить
Тобто задум такий: здаємо Донеччину, а потім поміняємося?
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30.08.2024 15:49 Ответить
У це вірять тільки дебіли.
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30.08.2024 15:55 Ответить
І саме прикре - на передку, деякі війсткові теж так думають.
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30.08.2024 16:42 Ответить
Хто-небудь, підкажіть цьому «хенералу», що Україна північніша на 10-15 км.
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30.08.2024 15:54 Ответить
а віддали скільки?
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30.08.2024 16:09 Ответить
Тактика без стратегії - метушня перед поразкою (с) (Сунь Цзи).
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30.08.2024 16:12 Ответить
Ви прямо з оперативного підрозділу ГШ ЗСУ глаголите??
Маєте у цій справі відповідну ОСВІТУ, чи тільки по роялю спеціалізацію??
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30.08.2024 16:33 Ответить
Є , в них , така професія - зраду розганяти ..))
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30.08.2024 16:48 Ответить
Завалися, жополиз зелений.
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30.08.2024 16:50 Ответить
Знову , в тебе , припікає ? Морозиво прикладай , кажуть допомагає ...🤣
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30.08.2024 17:45 Ответить
- Привели до влади рояльщика піськограя.

- Зараз сидите з Німеччини.

- Але претензія до людей з форуму ще й рояль приписуєте

Потужно, лицемірно)
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30.08.2024 16:48 Ответить
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика»
/ один маловідомий блазень / 18 вересня, 2021 /
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30.08.2024 16:34 Ответить
Так оце й про нього, у зебілів одразу й сраки підгоріли)
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30.08.2024 16:51 Ответить
И не говорите, красиво лапшают! Стиль 95 квартала аж прёт! Пипл хватает...
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30.08.2024 16:15 Ответить
Положение тяжелое около Селидово.
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30.08.2024 16:24 Ответить
Молодці, Захисники України та їх Родини!
Головне, щоб Сирського не оточували тиловиками, без розуміння ними понять - СТРАТЕГІЯ та Оперативне мистецтво!!
Сидіння дупою, на ПОСАДІ ГШ ЗСУ, якогось довбня призначеного єрмаком з ОПУ, вартує ЖИТТЯ ЗАХИСНИКАМ України!!
Слава Україні!
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30.08.2024 16:31 Ответить
так сирок сам довбень призначений єЛдаком)))
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31.08.2024 15:08 Ответить
Якщо пуйло не бажає кордони 1991 року, то ЗСУ вийде на кордони 1918 року. Курськ - це Україна!
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30.08.2024 16:38 Ответить
Смішно і нереально!
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30.08.2024 17:29 Ответить
З Німеччини воно ж так виглядає.
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30.08.2024 21:20 Ответить
Сирський забув повідомити на скільки км просунулися на Півдні!
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30.08.2024 17:19 Ответить
І де ж ти наразі житимеш? Будеш бомжохудобою?
Йой, біда бідезна, геть чисто!
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30.08.2024 17:54 Ответить
Кажуть, що Донбас, це геніальна задумка. Типу, розтягнути лаптєй. Типу, у них і так срака з м'ясом. Типу, вони пруть, скільки можна, не думаючи про тили.
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30.08.2024 18:38 Ответить
А скільки проє***али ? хєнєрал про пєрємоги відчитується
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30.08.2024 18:45 Ответить
А здали на Донбасі скільки кв.км?
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30.08.2024 18:50 Ответить
А на Донбасі скільки ''просирськали''?
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30.08.2024 18:58 Ответить
Бездарно втрачаємо Покровськ, зате захопили якесь курське болото. Сирський, навіщо ти призначив на посаду нач. штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має московитське громадянство, а дочка виступає на змаганнях під триколором підерації?! Татаров і Зеля примусили чи сам до цього дійшов? Яка може бути довіра до тебе?!
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30.08.2024 19:04 Ответить
Скільки здав на сході???
Може вже досі знімати ссєріал з бубочкою-пєрєможцем, та слід повертати Залужного з його командою???
Бо так втратимо країну і доведеться переїжджати до КуНР…
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30.08.2024 19:07 Ответить
Ребята, наконец то акуительные новости от головкома ще нагребли по сусекам аж 5 квадрата...фигня что втратили Новогродивку...та там же було всего пара трущёб...говорите там жили 20 тысяч , так это российское ипсо неверте...Если и дальше такими ударными темпами ВСУ будет наступать, то совсем скоро, наверное лет через 100 ЗСУ будет под стенами Кремля и Кракен будет стучат РПГ в главные ворота и кричать *уйло подлый трус выходи...Вот только где в это же время будет голодранцы со "второй армии мира" вопрос на миллион...А если серъёзно ситуация складна но контролёвана...и её контролируют кто? Неугадайте....всё в своих крепких мохнатых руках держат два богатыря, так сказать две незаменимые опоры державы: Олешка Татаров и Васька Малюк...Они скорей всего дивлятся *авномарафон и незнают что пора начинать убивать пачками врагов...незавидую товарищу Апти...он же первый в списке...В лавах ЗСУ свершился коренной перелом...поскольку командущий войсками дроном Сухаревский спал на лаврах, начальником штаба назначили истоту, котра дуже добряче знае россиян...(у него дружина же россиянка, раскажет как с ними вести дела...) конечно можно поговорить и с величайшим полководцем при Порошенко товарищем Муженко...он посоветует, как правильно организовать котлы...но не те о которых вы подумали...У него же дуже богатый опыт: Илловайск, Дебалцеве, Донецкий аеропорт и многое ещё...Мораль сей басни такова...виноваты: во первых :ТЦК, невыполняют план по бусификации ( возможности есть: в Покровске говорят осталось около 40 000...так из них хотя бы можно наловить 2-3 батальона, а если постаратся смотри и Покровская бригада соберётся; во вторых Кротевич и ему подобные, если не он, доблесный полководец Содоль и дальше керувал войсками и кто знает, может ЗСУ дошли бы до Днипра или до Кривого Рога? Какой вывод? Ждėм, ждём...и надеемся что непревзойдённые *идоры ********* Украины как пересидент, дермак или ведьмак?, олешка и малютка или малюк? сделают свою справу...И настанет в Украине долгожданный мир, умовы котрого будут подписаны у такого чувака Моди, котрый в день атаки на Ахматдит обнимался с*уйлом, наверное пытался его заставить мирится? И напоследок, я от всей души желаю Вам ...нет не перемоги...а "выборов"...поскольку без "выборов" перемоги не будет....Я впевненный что украйнцы сумеют провести "выборы" и перемогти московию...
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30.08.2024 19:12 Ответить
Таки да, українці "сумеют провести "выборы", минулий раз вибрали, до сих пір з радістю нюхають. долбо**би.
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31.08.2024 06:50 Ответить
ПОТУЖНО))), але нюхає один, а решта роззявивши пащеку спостерігає
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31.08.2024 15:11 Ответить
5 кілометрів взяли ..а своєї української землі ,скільки здали ?
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30.08.2024 19:25 Ответить
А кому це потрібно?
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30.08.2024 20:56 Ответить
 
 