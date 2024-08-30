ВСУ взяли под контроль еще 5 км² территорий в Курской области, - Сырский

Украинские защитники продвинулись еще на два километра на Курщине. Также есть пополнение обменного фонда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил во время заседания Ставки.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил он.

По его словам, в Курской области Силы обороны взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий врага.

В то же время российские силы пытаются прорвать оборону наших войск на Покровском направлении, но по состоянию на утро все атаки отбиты. Успеха враг не имел, добавил Сырский.

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