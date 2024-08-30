ВСУ взяли под контроль еще 5 км² территорий в Курской области, - Сырский
Украинские защитники продвинулись еще на два километра на Курщине. Также есть пополнение обменного фонда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил во время заседания Ставки.
"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров", - заявил он.
По его словам, в Курской области Силы обороны взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий врага.
В то же время российские силы пытаются прорвать оборону наших войск на Покровском направлении, но по состоянию на утро все атаки отбиты. Успеха враг не имел, добавил Сырский.
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мирняк з гаазьким злочинцем підписати, щоб він побільше мобільних крематоріїв встиг зробити?
ну... женька пригожин вже підписува мирняк - тоді в літак і в землю
Маєте у цій справі відповідну ОСВІТУ, чи тільки по роялю спеціалізацію??
- Зараз сидите з Німеччини.
- Але претензія до людей з форуму ще й рояль приписуєте
Потужно, лицемірно)
/ один маловідомий блазень / 18 вересня, 2021 /
Головне, щоб Сирського не оточували тиловиками, без розуміння ними понять - СТРАТЕГІЯ та Оперативне мистецтво!!
Сидіння дупою, на ПОСАДІ ГШ ЗСУ, якогось довбня призначеного єрмаком з ОПУ, вартує ЖИТТЯ ЗАХИСНИКАМ України!!
Слава Україні!
Йой, біда бідезна, геть чисто!
Може вже досі знімати ссєріал з бубочкою-пєрєможцем, та слід повертати Залужного з його командою???
Бо так втратимо країну і доведеться переїжджати до КуНР…