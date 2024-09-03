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Зеленский: Украина будет удерживать захваченную территорию Курской области, пока не склонит Путина к переговорам

Зеленський

Украина будет удерживать захваченные территории Курской области РФ, пока не заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом президент сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам не нужна их земля. Мы не хотим нести туда наш украинский образ жизни", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" территорию, поскольку она является неотъемлемой частью "плана победы" до завершения войны. Президент добавил, что он представит это предложение международным партнерам, в частности США.

"Сейчас она нам нужна", - сказал Зеленский о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

Также глава государства сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.

Читайте также: РФ не дает своим гражданским "зеленый коридор" из Суджи, - ОТГВ "Северск"

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - сказал украинский лидер.

Также Зеленский сказал, что администрация президента США Джо Байдена не знала о подготовке Украины к операции в Курской области. Планирование, по его словам, осуществлялось в строгой тайне.

"Да, мы никому не сообщали. И дело не в недоверии", - подчеркнул Зеленский, добавив, что контрнаступление ВСУ прошлым летом провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и анонсировали, давая россиянам время подготовиться.

Читайте также: У Зеленского есть последний шанс, чтобы убедить Байдена разрешить удары по РФ, - The Economist

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) переговоры с Россией (960) Курск (1092)


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Топ комментарии
+28
Нещодавно ж рвав на собі кальсони і заявляв що з терористами не буде переговорів, а тепер сам вимагає переговори. Як можна вірити цьому клоуну?
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03.09.2024 21:03
+22
А пуйло скаже - ну і поф на той регіон. Утримуйте.

І що?? Нахріна вона нам, дебілятко???
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03.09.2024 21:05
+20
Ну да.
Армія РФ буде вже рухатися на Дніпро, а ЗЄ буде утримувати ЧАСТИНУ Курської області і чекати перегрворів.
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03.09.2024 21:07
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Чим захоплювати?
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03.09.2024 21:46 Ответить
Кварталом 95!
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03.09.2024 23:19 Ответить
Некорисний ідійот!
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03.09.2024 21:27 Ответить
Зрозуміло: тобто кінцевих планів так і не було. Лінія зіткненя подовжена ,резерви зв,язані.І вийти не вийдеш бо якось не по феншую. План геніальній, чіткий як швейцарські часи. Я думаю лапти і не будуть поспішати зі звільненям , а нащо?
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03.09.2024 21:27 Ответить
Все більше стає схоже на авантюру
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03.09.2024 21:27 Ответить
Так вона і була з самого початку авантюрою ,спланованою Зелею ,Сирником і Бодуновим ( якже без нього)
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03.09.2024 21:41 Ответить
Удалось бы захватить Курск и, что еще важнее, АЭС в Курчатове- в кремле может что и зашевелилось. Райцентр в 5к населения с окрестностями...
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03.09.2024 21:41 Ответить
Вже інтриги більше нема(
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03.09.2024 21:46 Ответить
Ідіот... Шо тут ще сказати.
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03.09.2024 22:05 Ответить
Ти міг би для каміньаута інше місце знайти.
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04.09.2024 15:28 Ответить
Джеммі - ти в школі вчився? Який такий камінь-аут...
Якийсь каміньчик в ауті чи як ?
Але скоріше мізки твої в ауті...
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04.09.2024 15:41 Ответить
Село ти село, хоч і у Германії. Не знаєш, що таке камінь-в-аут... Скажу інакше: якщо ти ідіот, то не треба це писати в коментарях прямим текстом. Це і так видно.
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04.09.2024 16:35 Ответить
Ясно. Ти дебіл. Якщо таки ні - глянь одним глазком - що таке "камінг аут"
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04.09.2024 16:46 Ответить
Ти нарешті зацікавився? Ка́мінг-а́ут, а також ка́мінґ-а́ут, ка́мінг а́ут, ка́мін-а́ут і каміна́ут (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. coming out - «розкривання», «вихід»; скор. від coming out of the closet - «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%96 вийти з шафи », «вихід з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 комірки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D1%83%D1%82#cite_note-:0-1 [1] , у значенні «вийти із темряви, відкритися») - процес добровільного й усвідомленого визнання... В твоєму випадку - ідіотизму. Поздоровляю, , з усвідомленим визнанням!
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04.09.2024 16:58 Ответить
О, вмієш читати..., знаєш навіть вікіпедію...
Тож наступного разу, перш ніж щось ляпнути перед розумними людьми - подивись хочь вікіпедію.
А може з букварика почни...
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04.09.2024 17:01 Ответить
Досить вже з себе розумного корчити, визнав то й визнав, живи з цим.
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04.09.2024 17:40 Ответить
Ти з дзеркалом розмовляєш? Це збочення...
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04.09.2024 17:47 Ответить
кто сказал, что 95-й квартал разучился шутить?! Полный неадекват и невежа. Он о реале не понимает ничего... На самом деле давно известно: чтоб склонить х**ла к переговорам надо не "удерживать захваченную территорию Курской области" а просто перстать стрелять и посмотреть ему в глаза...
НО есть и тревожность... Возможно нам объявлен сценарий, через что эти два х**ла решили выйти на перговоры о капитуляции Украины
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03.09.2024 22:09 Ответить
куйло теж примножить окупацію української території.а після чого і "зеленим утримувачем зрадником " зробить те саме.що й у Бахмуті, Адіївці чи то у всій Донецькій області.яку "зелений утримувач" здає куйлу достроково,розраховуючи на преміальні рашистського вбивці .
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03.09.2024 22:10 Ответить
Человек который систематически и на протяжении длительного времени употребляет тяжёлые наркотики, по определению не может быть адекватным, а если ещё учитывать что наркоманом ежедневно манипулирует Ермак, то этот обдолбанный пассажир опасен для общества.
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03.09.2024 22:11 Ответить
У него от колумбийской дряни мозг усох и память отшибло, сам себе противоречит и не помнит что говорил намедни, его место в наркологической клинике.
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03.09.2024 22:20 Ответить
Йди, кацапчик, звідси ноги пуйлу лизати. Нікому не цікаві твої екзерсіси.
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04.09.2024 15:38 Ответить
Західні ЗМІ пишуть що Курська авантюра дорого обходиться Україні.
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03.09.2024 22:55 Ответить
Вуйку, одним з таких західних ЗМІ є путлєрівські помийки NYT і WP. Загальний вираз "західні ЗМІ" вже давно ні про що не говорить. Курський напрямок перевернув хід війни. Усі адекватні експерти на Заході це визнають і захоплюються ЗСУ.
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03.09.2024 23:54 Ответить
Дай Бог щоб ви були праві.
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03.09.2024 23:56 Ответить
Головне щоб з тилу не зайшли.
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04.09.2024 00:00 Ответить
А ***** і далі пулятиме ракетами по учбових закладах та багатоповерхівках. Цікаво, хто перший погодиться на переговори? Чмо зелене, ти би краще не пиляв свої відосики, а порадився з розумними людьми як бути
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04.09.2024 00:08 Ответить
чергове підтвердження особисто для мене, що напад на курщину - це тупо договорняк! армія замість того, щоб забрати КАЕС просто зупинилась в десятках км. від неї! замість того, щоб САМОГО ПУКІНА обстрілювати ракетами, спробувавши вбити, як він вже вбив ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ українців зЄлЄнскій хоче сісти з ним за стіл переговорів????

СЕРЙОЗНО, *****????
зЄлЄнскій в десяте підтвердив, що жид жиду око не виклюне!!! а ви там, українці, воюйте далі, вмирайте....

а два жида потім просто в кінці "сядуть за стіл переговорів" і порішають!!!! ******* ПІЗДЕЦ!!!
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04.09.2024 00:22 Ответить
а пам'ятаєте, як Черчиль хотів "змусити гітлера до переговорів"?
а пам'ятаєте, як Буш хотів "змусити хусейна до переговорів"?
а пам'ятаєте, як обама хотів "змусити бін ладена до переговорів"?

ось і я не пам'ятаю. Вони тупо повбивали своїх ворогів!!!

а ось зЄлЄнскій хоче "змусити пукіна до переговорів"! а зЄлЄнскій точно війну воює проти пукіна??
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04.09.2024 00:43 Ответить
Що ти за дурню написав. Якась маячня у кожному реченні.
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04.09.2024 15:41 Ответить
фортеця Бахмут.....
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04.09.2024 09:32 Ответить
все стане на свої місця, коли підірвуть каес к бісовій матері і все попре на китай та сраних і сцикливих монголів.
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04.09.2024 15:05 Ответить
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