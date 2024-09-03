Зеленский: Украина будет удерживать захваченную территорию Курской области, пока не склонит Путина к переговорам

Украина будет удерживать захваченные территории Курской области РФ, пока не заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Об этом президент сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам не нужна их земля. Мы не хотим нести туда наш украинский образ жизни", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" территорию, поскольку она является неотъемлемой частью "плана победы" до завершения войны. Президент добавил, что он представит это предложение международным партнерам, в частности США.

"Сейчас она нам нужна", - сказал Зеленский о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

Также глава государства сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.

Читайте также: РФ не дает своим гражданским "зеленый коридор" из Суджи, - ОТГВ "Северск"

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - сказал украинский лидер.

Также Зеленский сказал, что администрация президента США Джо Байдена не знала о подготовке Украины к операции в Курской области. Планирование, по его словам, осуществлялось в строгой тайне.

"Да, мы никому не сообщали. И дело не в недоверии", - подчеркнул Зеленский, добавив, что контрнаступление ВСУ прошлым летом провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и анонсировали, давая россиянам время подготовиться.

Читайте также: У Зеленского есть последний шанс, чтобы убедить Байдена разрешить удары по РФ, - The Economist