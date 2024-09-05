Окупанти вимивають кров та рештки своїх ліквідованих поплічників із бронемашини ЗРК 9К35 "Стрела-10". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти відмивають ЗРК 9К35 "Стрела-10" від крові та рештків ліквідованого екіпажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із розмови на записі стає зрозумілим, що задвохсотилося троє із чотирьох загарбників.

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"Стрела-10" - радянський зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

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