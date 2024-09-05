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Окупанти вимивають кров та рештки своїх ліквідованих поплічників із бронемашини ЗРК 9К35 "Стрела-10". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти відмивають ЗРК 9К35 "Стрела-10" від крові та рештків ліквідованого екіпажу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із розмови на записі стає зрозумілим, що задвохсотилося троє із чотирьох загарбників

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"Стрела-10" - радянський зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

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Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) ЗРК (205)


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Топ коментарі
+25
шоб вашому ЗРК не просихать.
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05.09.2024 09:33
+9
Пилка "Дружба-2" під капотом....
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05.09.2024 09:29
+6
Після трьох дохляків вимивають гроб для наступних. Земля вам стікловатою, ублюдки кончені.
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05.09.2024 09:50
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Пилка "Дружба-2" під капотом....
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05.09.2024 09:29 Відповісти
чьотирьох звєздний ЗРК
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05.09.2024 09:31 Відповісти
Значить - встигли наробить біди: кожна зірочка - знищена повітряна ціль!
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05.09.2024 10:44 Відповісти
пилка під капотом ))) оце так ЗРК ))
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05.09.2024 09:31 Відповісти
шоб вашому ЗРК не просихать.
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05.09.2024 09:33 Відповісти
Після трьох дохляків вимивають гроб для наступних. Земля вам стікловатою, ублюдки кончені.
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05.09.2024 09:50 Відповісти
Ці зламалися, несіть наступних...
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05.09.2024 09:54 Відповісти
А взагалі на цьому агрегаті броня чи просто кузов .?
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05.09.2024 10:03 Відповісти
Протиосколочна... Та проти "стрілкотні"!
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05.09.2024 10:45 Відповісти
в гывно?
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05.09.2024 10:10 Відповісти
Готовлять спадщину до передачи, наступним довбойобам.
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05.09.2024 10:12 Відповісти
машина з якої оператору вилізти неможливо....МТЛБ в кормі пускова евакуаційного виходу нема...далі місце оператора..перед ним пульт...і між пультом та бортом прохід 30см...далі скачи через евакуаційний люк мехвода
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05.09.2024 12:06 Відповісти
"Клінерні" війська. Старший клінер по відмиванню мізків. Спочатку, пропагандони їм мізки "промивають", потім інші, ці мізки відмивають з броні.
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05.09.2024 12:20 Відповісти
Це така у рашистів, історична, СРУСЬкая ГОЙДА!!!
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05.09.2024 13:24 Відповісти
Месячные отмывают
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05.09.2024 13:25 Відповісти
пашли на Киев, вместе с подземными водами
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05.09.2024 13:43 Відповісти
Рассказывали в Минск вот такую технику привозят. Постоянно куски мяса из неё достают. Один раз открыли - а там труп.
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05.09.2024 15:19 Відповісти
То, ота сама, прутіна, якась «красная лінія, у рідкому стані! У прутіна ж, діарея…
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07.09.2024 01:16 Відповісти
 
 