Знищення ворожого ЗРК "Тор" дроном-камікадзе на Харківщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення операторами дронів-камікадзе із 5-ї бригади Нацгвардії ворожого ЗРК "Тор" на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно момент атаки на російський ЗРК.

"Куп'янщина. Екіпаж ударних БПЛА "Стрікс" 5 бригади Нацгвардії знищили ворожий ЗРК "Тор", - зазначається у коментарі до публікації.

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Для довідки:

ЗРК "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Вартість комплексу близько $25 мільйонів.

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