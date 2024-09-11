Знищення ворожого ЗРК "Тор" дроном-камікадзе на Харківщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення операторами дронів-камікадзе із 5-ї бригади Нацгвардії ворожого ЗРК "Тор" на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно момент атаки на російський ЗРК.
"Куп'янщина. Екіпаж ударних БПЛА "Стрікс" 5 бригади Нацгвардії знищили ворожий ЗРК "Тор", - зазначається у коментарі до публікації.
Для довідки:
ЗРК "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Вартість комплексу близько $25 мільйонів.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар11.09.2024 15:27 Відповісти Мені подобається 2
AbOriginal_UA
показати весь коментар11.09.2024 15:36 Відповісти Мені подобається 3
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