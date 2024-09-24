Дрон-камікадзе підпалив російський ЗРК "Тор". ВIДЕО

Українські воїни із 77-ї ОАеМБр підпалили російський ЗРК "Тор" за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами атаки дронів на ворожий комплекс ППО опублікований у соцмережах.

"Воїни підрозділу Рубака 77 ОАеМБр мирно летіли вашим довгим дроном, аж тут по ньому вдарив Тор та збив FPV. І демаскував себе. Тому оперативно до нього прилетів наступний довгий дрон та підірвався над ЗРК. Тор був змушений тікати, залишаючи довгий шлейф чорного диму", - зазначає у дописі автор публікації.

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