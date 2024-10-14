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Новости Война
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РФ снова "уронила" ФАБ-500 на Белгородскую область, - росСМИ

Росіяни впустили ФАБ-500 на Бєлгородщині

Российские войска снова "уронила" авиабомбу на Белгородскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Источники сообщили, что 10 октября в Шебекинском городском округе в нескольких километрах от села Неклюдово найден ФАБ-500. Пострадавших и повреждений нет.

Росіяни впустили ФАБ-500 на Бєлгородщині

Это, по меньшей мере, 128 авиабомба, выпущенная на территории РФ и оккупированных территориях Украины войсками РФ с марта по октябрь 2024 года.

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Автор: 

россия (96038) Белгород (457) ФАБ (27)


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Чому не вибухає?
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14.10.2024 11:26 Ответить
Можливо, головний запобіжник виставлений на більшу висоту скидання... Поки бомба висить на пілоні - "крильчатка" його зафіксована непорушно. Коли бомба скидається - чека висмикується і "крильчатка починає обертаться під тиском набігаючого потоку повітря. Коли виставлена висота закінчується - вона відлітає і бомба приводиться в бойовий стан... Головний детонатор - ударної дії. Якщо літаки йшли на малій висоті і бомбу "впустили" - крильчатка не мала часу скрутиться до кінця. ТОму бомба не стала на "бойовий взвід"...
Чому не спрацював інерційний підривач-детонатор (у "хвості" бомби) - ПИТАННЯ... Можливо, його взагалі не ставили ... Льотчики їх бояться - бо при аварійній посадці з підвішеною бомбою чи при близькій детонації зенітного ********** може спрацювать самовільно... У Афгані були випадки, коли льотчики просили зброярів не ставить "інерційники" на бомби...
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14.10.2024 11:48 Ответить
,,Джарджавела".
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14.10.2024 11:29 Ответить
Шемякіно.
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14.10.2024 11:57 Ответить
Кацапздеї, треба відпрацювати зброс КАБів на Ростов, Астрахань, Смоленська і час вже відпрацювати цілі по мацкве і путінбургу
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14.10.2024 12:34 Ответить
Як завжди - "бей своих чтобы чужие боялись" це вже генетична залежність
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14.10.2024 12:59 Ответить
 
 