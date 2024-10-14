РФ снова "уронила" ФАБ-500 на Белгородскую область, - росСМИ
Российские войска снова "уронила" авиабомбу на Белгородскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Источники сообщили, что 10 октября в Шебекинском городском округе в нескольких километрах от села Неклюдово найден ФАБ-500. Пострадавших и повреждений нет.
Это, по меньшей мере, 128 авиабомба, выпущенная на территории РФ и оккупированных территориях Украины войсками РФ с марта по октябрь 2024 года.
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Чому не спрацював інерційний підривач-детонатор (у "хвості" бомби) - ПИТАННЯ... Можливо, його взагалі не ставили ... Льотчики їх бояться - бо при аварійній посадці з підвішеною бомбою чи при близькій детонації зенітного ********** може спрацювать самовільно... У Афгані були випадки, коли льотчики просили зброярів не ставить "інерційники" на бомби...