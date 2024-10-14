РФ снова "уронила" ФАБ-500 на Белгородскую область, - росСМИ

Российские войска снова "уронила" авиабомбу на Белгородскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Источники сообщили, что 10 октября в Шебекинском городском округе в нескольких километрах от села Неклюдово найден ФАБ-500. Пострадавших и повреждений нет.

Это, по меньшей мере, 128 авиабомба, выпущенная на территории РФ и оккупированных территориях Украины войсками РФ с марта по октябрь 2024 года.

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