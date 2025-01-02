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євреї (124) Львів (3025) Нацполіція (14881) Львівська область (47) Львівський район (19)

У Львові 19-річний юнак пошкодив Ханукальну менору: поліція затримала зловмисника. ВIДЕО

У середу, 1 січня, на вулиці Валовій у Львові невідомий пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги. Правоохоронці наступного дня затримали підозрюваного.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ним виявився 19-річний місцевий житель, який у момент скоєння порушення перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У відео, яке поширили у місцевих телеграм-каналах, чоловік підійшов до Ханукії та пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого він згас. За кадром було чутно чоловічий сміх. Зловмисник після скоєного втік.

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Вже через день зловмисника викрили та затримали правоохоронці. 

Нині вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру пошкодженні релігійних споруд чи культових будинків. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 60 до 240 годин, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Крім того, вирішується питання процесуального статусу інших учасників, які перебували поряд та знімали подію на відео. Досудове розслідування триває.

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Топ коментарі
+42
А от у Тель-Авіві новорічного Тризуба місцеві ніколи не пошкодять. Тому що його ніколи не дозволять там встановити
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02.01.2025 15:53
+18
"Не чіпайте менори, бо путін нападе" Просто мерія не повинна була погоджувати її встановлення, особливо на Майдані Незалежності.
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02.01.2025 16:25
+17
Теж мені трагедія. євреї наробили горя Україні набагато більше і ця війна наслідок їх діяльності
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02.01.2025 15:56
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Релігії взагалі то і вигадали, щоб вносити розбрат між людьми (коли треба комусь).
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02.01.2025 20:47 Відповісти
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