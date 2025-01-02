Бійці 24 ОМБр знищили два танки Т-62 і три БМП-2 російських загарбників. ВIДЕО
Воїни батальйону "РАРОГ" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили два ворожі танки Т-62 та три російські БМП-2.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.
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