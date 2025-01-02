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армія рф (16200) війна (474) знищення (6565) 24 омб імені князя Данила Галицького (237)

Бійці 24 ОМБр знищили два танки Т-62 і три БМП-2 російських загарбників. ВIДЕО

Воїни батальйону "РАРОГ" 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили два ворожі танки Т-62 та три російські БМП-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Дивіться: Оператор ударного БпЛА атакує ворожу бронемашину на ходу. ВIДЕО

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02.01.2025 20:13 Відповісти
О гарно пішло на зниження, спочатку були т-90, т-80 потім т-72…вже скоро мабуть побачимо якісь КВ…
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02.01.2025 20:16 Відповісти
Які КВ - там Т-34 уже із памятників знімають....
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02.01.2025 20:27 Відповісти
Ціль 2 - люки відкриті - уже пішли в поля....
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02.01.2025 20:25 Відповісти
 
 