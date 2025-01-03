Росіяни атакують Нововасилівку з декількох напрямків, - DeepState. ВIДЕО

У селі Нововасилівка, що знаходиться південніше Покровська, склалась важка ситуація. Ворог проводить щоденні штурми з декількох напрямків.

Про це пише DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери діляться кадрами одного з штурмів ворога.

"Один із прикладів штурмових дій — прорив піхоти противника на ЛАТ з метою забігти у будинок та утримувати його до підходу підкріплення. Ці виродки своїх "таваріщів" не дочекались. Останнього викурили і добили. Без шансів", - розповідають у DeepState.

Зазначається, що кацапи лізуть відразу у кількох місцях. Щоденно в село заходить на штурм орієнтовно від двох взводів піхоти до роти росіян. Переважно пішим порядком, іноді за підтримки ББМ, а іноді взагалі на ЛАТ.

Дивіться: Окупант покінчив життя самогубством, застрелившись у голову із автомата на Донеччині. ВIДЕО

"Ворог має успіхи в центрі села, але бої за кожну хату та вулицю вкрай запеклі. Сили Оборони демонструють героїзм стримуючи противника, який переважає в числі", - резюмують в DeepState.