Пам’яті полеглого в бою воїна бригади "Хартія" Олександра Ющенка: "Є вираз - залізний генерал, а він був залізний сержант". ВIДЕО

Коли про Капу, саме такий позивний мав Олександр Ющенко, розповідає командир бригади Ігор Оболєнський, він іноді говорить у теперішньому часі. Хоча головного сержанта бригади, його побратима з 2014 року Олександра Ющенка нема з квітня 2024. Це була велика втрата і для "Хартії", і для сотень людей, з якими працював, служив, яких навчав Капа, і для української армії загалом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Капа був одним із засновників "Хартії". Коли бригада формувалася, до неї йшли бійці, бо знали Капу і командира. Про нього згадують як про одного з найкращих сержантів країни: іноді з посмішкою, іноді з болем від втрати, і кожен дякує за науку, яка рятувала життя, і яку його сержанти понесли далі.

Про головного сержанта 13-ї бригади Національної гвардії України у меморіальному фільмі на "Радіо Хартія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жадан має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку, - історик Снайдер