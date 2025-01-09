Пам’яті полеглого в бою воїна бригади "Хартія" Олександра Ющенка: "Є вираз - залізний генерал, а він був залізний сержант". ВIДЕО
Коли про Капу, саме такий позивний мав Олександр Ющенко, розповідає командир бригади Ігор Оболєнський, він іноді говорить у теперішньому часі. Хоча головного сержанта бригади, його побратима з 2014 року Олександра Ющенка нема з квітня 2024. Це була велика втрата і для "Хартії", і для сотень людей, з якими працював, служив, яких навчав Капа, і для української армії загалом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Капа був одним із засновників "Хартії". Коли бригада формувалася, до неї йшли бійці, бо знали Капу і командира. Про нього згадують як про одного з найкращих сержантів країни: іноді з посмішкою, іноді з болем від втрати, і кожен дякує за науку, яка рятувала життя, і яку його сержанти понесли далі.
Про головного сержанта 13-ї бригади Національної гвардії України у меморіальному фільмі на "Радіо Хартія".
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