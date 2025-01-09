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Пам’яті полеглого в бою воїна бригади "Хартія" Олександра Ющенка: "Є вираз - залізний генерал, а він був залізний сержант". ВIДЕО

Коли про Капу, саме такий позивний мав Олександр Ющенко, розповідає командир бригади Ігор Оболєнський, він іноді говорить у теперішньому часі. Хоча головного сержанта бригади, його побратима з 2014 року Олександра Ющенка нема з квітня 2024. Це була велика втрата і для "Хартії", і для сотень людей, з якими працював, служив, яких навчав Капа, і для української армії загалом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Капа був одним із засновників "Хартії". Коли бригада формувалася, до неї йшли бійці, бо знали Капу і командира. Про нього згадують як про одного з найкращих сержантів країни: іноді з посмішкою, іноді з болем від втрати, і кожен дякує за науку, яка рятувала життя, і яку його сержанти понесли далі.

Про головного сержанта 13-ї бригади Національної гвардії України у меморіальному фільмі на "Радіо Хартія".

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Автор: 

війна (1408) Жадан Сергій (65) Національна гвардія (1543)


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Вічна Слава Герою!
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09.01.2025 10:06 Відповісти
ЮщенкА! Чоловічі прізвища на -ко в українській мові відміняються. Це до уваги кацапів на "Цензорі"...
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09.01.2025 10:12 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.01.2025 10:14 Відповісти
Сотня зеленої плісняви і єрмаковщини не варті такого героя. Спитають після повернення з фронту з цієї "по-приколу"...
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09.01.2025 15:57 Відповісти
Єрмаковщина якраз не покладаючи рук працює над тим, щоб коли настане можливість, вже нікому було спитати. Та й ім'я цій бісівській зеленій (чи тепер смарагдовій) зграї - не сотня, а легіон.
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09.01.2025 18:04 Відповісти
 
 