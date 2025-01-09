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Український воїн вражений виглядом російського борщу: "Це п#здець! Що це вони жруть позорніки?! Кацапське їдло". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн оглядає продовольчий склад на захопленій ворожій позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно упаковки готової страви у трилітрових банках. Одна із них - із написом "Своих не бросаем. Борщ со свежей капустой",  справили на бійця незабутнє враження, яке він виразив нецензурною лайкою.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці захопили ворожу позицію, розглядають трофейні консерви та жартують: "Балу, будеш кашу гречану?", - "Не їж. Він тебе отруїти хоче". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) війна (1408) продукти (1149)


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Топ коментарі
+29
У 89 році класом отримали преміювальну путівку - тиждень екскурсій у мацкві. Жили у школі. Нас тамтешні кухарі в перший ж обід "вразили" шедевром - "борщем". Більшої гидоти я у своєму житті не бачила і не їла, слава Богові..на наступний день, ми з класною керівницею влаштували їм майстр клас з приготування борщу. Українського. Я їх рожи надовго запам'ятала))
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09.01.2025 16:20
+28
"свежая капуста 2022 года"
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09.01.2025 16:20
+26
Кацапська їжа це рєпа, щі, тюря 🤮
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09.01.2025 16:08
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козлы...пожруть!))))
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09.01.2025 16:06 Відповісти
не вірно! свині пожеруть!
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09.01.2025 16:08 Відповісти
Свині токого точно жерти не будуть. Свинка - тваринка вибаглива до їдла..
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09.01.2025 16:22 Відповісти
Кацапи жруть гавно і виглядають , як лайно ,
фууууу гидотні істоти
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09.01.2025 17:08 Відповісти
Тьху на Вас, шановний))) начасі вже вечерю готувати, а не кацаполайно згадувати)))
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09.01.2025 17:37 Відповісти
вечеря.... їжа...
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09.01.2025 18:32 Відповісти
я вже приготувала))
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09.01.2025 18:47 Відповісти
заздрю
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09.01.2025 19:53 Відповісти
Не заздріть)

Я не ходжу після ковіду. Комп'ютерне крісло розібрала, зробила з нього щось, на чому кататись можна.

І взагалі, ковід-реанімація-диспансер---Вам всього доброго, не заздріть))
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09.01.2025 20:16 Відповісти
Буду заздрити.
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09.01.2025 20:20 Відповісти
Дай Боже Вам Здоров'я
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09.01.2025 20:43 Відповісти
Кацапська їжа це рєпа, щі, тюря 🤮
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09.01.2025 16:08 Відповісти
В них ще є тюря на горілці

Хоча, з дитинства, я пам'ятаю - тюрею в нас вдома, київщина, називали суміш часноку, олії та води - на чорний (український) хліб накладали, та з червоним борщем))
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09.01.2025 16:27 Відповісти
Тюря на россії - це брудна вода в яку кидають шматочки сухарів.
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09.01.2025 17:29 Відповісти
У них там багато рецептів цієї гидоти. В нас один.
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09.01.2025 17:30 Відповісти
Справжня "тюря" - нарізаний житній хліб, залитий квасом, змішаний з тертою чорною редькою...
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09.01.2025 17:40 Відповісти
осто істіно іспоконвековечная
Рецепт тюри с водкой

Ингредиенты:

водка (самогон, спирт 40%) - 150 мл;черный хлеб - 50 г;лук - 50 г;черная редька - 50 г;свежая зелень (петрушка, лук, укроп) - 50 г.
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09.01.2025 18:46 Відповісти
Бе..в нас тюрею називали - ото вищеописане..дідусь таке робив. Може назву підхопив, коли у Германії до 45 в концтаборі малолєткою на виробництві був. Але його рецепт був дуже смачний😊
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09.01.2025 18:52 Відповісти
Я про олію і часник))
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09.01.2025 18:53 Відповісти
У мене батько "тюрею" називав зовсім інше : пюре з м"якоті квашених помідорів, з доданням дрібносіченої цибулі та олії.. Їв з картоплею. Сам таке готую зрідка...
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09.01.2025 21:08 Відповісти
Кушай, ваня, тюрю, малачка та нет.
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09.01.2025 17:12 Відповісти
Цей воїн ще не бачив щі, хоть рот полощи і бормотухи.
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09.01.2025 16:08 Відповісти
Отож воно і є щи .То вони вже перейменували у борщ.
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09.01.2025 16:10 Відповісти
Щи это вода которой помыли кастрюлю с под борща.
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09.01.2025 17:35 Відповісти
Старый савецкий анекдот - да не может солдат сожрать за день два мешка прошлогодней капусты
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09.01.2025 16:10 Відповісти
повний склад "щей-полощей"
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09.01.2025 16:10 Відповісти
Уявляю той борщ, який не із свіжої капусти? Фу, гидота.....
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09.01.2025 16:14 Відповісти
Уявіть зі свіжою..порубаний просто качан в казані..
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09.01.2025 16:28 Відповісти
В полі гниють.
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09.01.2025 16:24 Відповісти
Немає... Вони цю котлету якось перейменували ... Добре, хоч не заборонили, і кухарів у тюрму не садять, як в КНДР. Там за приготування супу з сосисками (південнокорейський рецепт), саджають в "табір перевиховання"... "Капіталістична їжа"...
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09.01.2025 21:13 Відповісти
Для кацапа і ягель - їжа.
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09.01.2025 16:15 Відповісти
-Тату, що таке щі?
-Щі, синку, це вода, якою помили кастрюлю з-під борщу.
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09.01.2025 16:16 Відповісти
татко розуміється на національній страві українців...
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09.01.2025 16:27 Відповісти
О, буде чим полонених кацапів годувати!
ніколи нормально не їли- нема чогоі починати...
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09.01.2025 16:18 Відповісти
"свежая капуста 2022 года"
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09.01.2025 16:20 Відповісти
Все ок для них - воно "годне" до 25.04.2025 року

В них для солдатів взагалі все, що закладене на зберігання після 1954 року - СВІЖЕ!
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09.01.2025 17:21 Відповісти
готувались сяткувати захоплення Києва "за трі дня" і закусювати "укрАінскім барщом".
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09.01.2025 18:28 Відповісти
У 89 році класом отримали преміювальну путівку - тиждень екскурсій у мацкві. Жили у школі. Нас тамтешні кухарі в перший ж обід "вразили" шедевром - "борщем". Більшої гидоти я у своєму житті не бачила і не їла, слава Богові..на наступний день, ми з класною керівницею влаштували їм майстр клас з приготування борщу. Українського. Я їх рожи надовго запам'ятала))
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09.01.2025 16:20 Відповісти
Трохи раніше за Вас, нас студентів на практиці у мацкві кормили такими ж щамі, майже сирими недощипаними курами і синьо-чорною яловичиною з макаронами. Коли запитували: що це за м'ясо, пояснювали - із воінских запасов. Купляли самі варену ковбасу, але її теж не можна було їсти. Готувати нам не було де, та якось вижили
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09.01.2025 16:42 Відповісти
Нас врятувало те, що класна керівниця була з села сама. Наказала всім із собою взяти копченої/полукопченої ковбаси, варені яйця. Сама й ще прихватила пляшку олії. Поселили нас у спортзалі - то ввечері ми зробили собі бутриків, ковбасу класуха натерла олією й розвісила по стінах))) отак і вижили))
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09.01.2025 16:51 Відповісти
Цікава надпис...своих не бросаем... Так що корейців для навару кидають
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09.01.2025 16:24 Відповісти
Свинячий хавчик, який вони жеруть та не гудуть. Вони - худоба, не люди.
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09.01.2025 16:25 Відповісти
Увага! Зеленська лексика!
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09.01.2025 16:27 Відповісти
Русские,свиньи .Не просто так, весь мир, так их называет.
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09.01.2025 16:33 Відповісти
Він ще банку не відкрив,а вже блювати хочеться 🤢.
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09.01.2025 16:38 Відповісти
..якось давно, ще за совка, після навчання у Полтаві, у типу пристойній їдальні в Омську мав необережність скуштувати, пА сАвєту колег, "друзєй"-аборигенів, узкій бо-бор-щь - і, хоча був голодний (молоді, хто не балуваний, - завжди голодні), не з'їв навіть половини - так, мабуть, смакує відро помий з засмальцьованою ганчіркою у совковій солдатській їдальні..
ото вони й лізуть в Україну - бо у нас - усе краще, а самі вони толком робити нічого не можуть - тільки пздти, красти та вишукувати найслабшого, щоб спробувати принизити аби відчути свою сумнівну велич "как пА тєлєвізіру гаварят"..
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09.01.2025 16:40 Відповісти
Традиційна кацапська їжа - Щі - хоть х@й полощи!
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09.01.2025 16:43 Відповісти
Хто хоча б раз бував на московії та їв т.з. український борщ, той напевне знає, що "борщ" від кацапні завжди гірший за той, котрий ми колись їли у наших українських їдальнях.
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09.01.2025 16:52 Відповісти
Порівняли..руський навіть нюхати стрьомно..
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09.01.2025 16:56 Відповісти
І як ось це їдло заважає рашистам наступати - ніяк.
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09.01.2025 16:55 Відповісти
Ну як. Им кажуть - не будешь наступать будешь это кушать. Вот они и выбирают.
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09.01.2025 17:13 Відповісти
Вам би фентазі писати. Вони таке століттями жруть - іншого просто не уявляють. Почитайте про їх національну кухню - особливо оті щі, окрошку....
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10.01.2025 14:10 Відповісти
Очевидно, що це їдло їм допомагає наступати. Бо, очевидно, що це черговий вид тортур, від яких "штурмовики" жвавенько біжать на українські кулемети та під українські дрони.
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09.01.2025 17:24 Відповісти
То шо отрыгнул то и в банку закатали
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09.01.2025 17:12 Відповісти
свиняча ижа!
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09.01.2025 17:14 Відповісти
У нас по селах навіть свині такого не їдять.
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09.01.2025 20:56 Відповісти
Оцим нада рашистських полонених кормить три рази в день. І хай тільки скажуть що не подобається. Це ж їхнє їдло.
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09.01.2025 17:14 Відповісти
Думка цікава. Але щось мені підказує, що якщо перевіряльники від ООН/МЧХ побачать, що полонених кацапів ЦИМ годують, то Україна одразу потрапить в перелік найкривавіших режимів, які завдають нелюдських тортур полоненим...
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09.01.2025 17:26 Відповісти
"В своих не рыгаем!"
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09.01.2025 17:19 Відповісти
Гурманы ёпт...
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09.01.2025 17:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Z_HO8wJy9LE&t=215s
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09.01.2025 17:41 Відповісти
В багатьох народів є екстримальна їда , наприклад у шведів сюргстрьомінг , у ісландців харкаль , у французів всякі там смердючі сири , жаби , равлики , на острові Корсика твердий сир з опаришами . Так от хто це все може з'їсти загалом то москаль .
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09.01.2025 17:45 Відповісти
Борщ не такий, сало не таке, футбол кривоногий, щось ще криве або вузьке... ... А ведь так було завжди. І з цього все починалося.
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09.01.2025 17:48 Відповісти
Просто вилиті тупокінцеві і гострікінцеві Свіфта.
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09.01.2025 17:51 Відповісти
Їхні "щі" то є помиї від нашого борщу.
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09.01.2025 18:41 Відповісти
Був знайомий ростовчанин колись (зараз він у Канаді вже).
Казав мені: їв я ваш борщ, гидота.
Я питаю: де це ти встиг? В Україні навіть не був
А він: А що думаєш, тут не варять? Усі вміють
Я кажу: Те що у вас варять це знаеш як в анекдоті...

- Абрам, а ви були концерті Монтсеррат Кабалье?
- Ні, та все одно вона погано співає
- А звідки ви знаєте?
- Та мені Роза Моїсеєвна наспівувала пару разів.
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09.01.2025 18:51 Відповісти
Для кацапів це дєлікатес!
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09.01.2025 18:51 Відповісти
Склад: - брУква, ягель, мох й кора з валЄжніку...))
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09.01.2025 19:21 Відповісти
"Сваіх нє брасаєм"? А по посадках чиї валяються? Яке брехливе пуйло така й "рассєя ат волгі і да єнісєя"
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09.01.2025 19:49 Відповісти
а гарний був спочатку фейк попри те . шо на колір та смак товарищ не всяк.
також не зрозумілі обставини за якими знято ці відео
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09.01.2025 20:19 Відповісти
Ага, відомо , яка "кухня" була у предків кацапів - андрофагів - самоїдів (самоїди - означає людожери, канібали), з точки зору російської мови, і тому удаваного «образливим» слова самоїди. Назва самодійські народи, або самодійці, була запропонована в 1938 р. радянським лінгвістом Г. М. Прокоф'євим, замість прозорого за значенням , з точки зору російської мови, і тому удаваного «образливим» слова самоїди.
На терені Московщини археологи знайшли чимало городищ з т. зв. «смітниками», в яких є повно людських кісток, порозбиваних, щоб здобути з них шпік.
Ті городища належать до неолітичної доби (2000 років до Р. X.), а Геродот жив в 5 ст. до Р. X. Отже, виходить, що прамосквини були людожерами кілька тисяч років, аж до Геродота, а можливо, і далі аж в християнську добу, про що свідчить їхній фольклор.
Напр., відомий московський антрополог В. Даль записав розповсюджену в Московщині московську народну пісню, в якій жінка обіцяє забити свого чоловіка, з його кісток зварити холодець, з його печінки - пиріг, з його мозку - юшку.
Такі-то пісні співав «народ-боґоносєц» аж у XX ст., а це вказує, що людожерство було в них і за християнської доби; на це натякає і римський історик Тацит, що жив в І ст. по Р. X. Крім того, археологи не знайшли ані одного поховання мерців на просторі Московщини з часів Неоліту. Прамосквини своїх мерців не ховали,а якщо самі не їли,то просто викидали на жир звірям .
Вказівкою на цю можливість є офіційно зареєстрований московською владою фактів такого «поховання» в XIX ст. в Московщині. Варто тут пригадати, що праукраїнці ховали своїх мерців ще 4000 років перед Р. X. (В. Савицький
Багатий сибіряк запросив адмірала А. Шидловського на весілля свого сина. На тому весіллі частували гостей також і пельменями. Адмірал відчув якийсь дивний смак і запитав господаря: з якого м'яса вони зроблені. Той не хотів сказати, але потім, узявши з адмірала слово, що не скаже нікому, зізнався, що зроблені з людського м'яса. Про це знали гості...
Обурений адмірал (українець) повідомив поліцію, і уряд наказав дослідити справу. Та вибухла революція 1905 р., і про ту справу забули.
Московський уряд не дозволяв науковцям оприлюднювати подібне з архівів, "понеже в них много несуществовавших истин".
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09.01.2025 20:41 Відповісти
У нас по селах навіть свині такого не їдять.
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09.01.2025 20:55 Відповісти
Був у Москві у відряджені у 2010 р. Купив пиво "Оболонське" -- етикетка точнісінько як у нас. Спробував -- сциклятина сциклятиною. Викинув. Порадили купити "Клинське". Трохи краще, але ні смаку, ні запаху. Півпляшки випив, бо пити хотів.
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09.01.2025 22:42 Відповісти
Завжди мацкалі на борщ казали-
"пєрвоє"
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10.01.2025 07:55 Відповісти
щі--х%й палащі...
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10.01.2025 12:30 Відповісти
 
 