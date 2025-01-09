Український воїн вражений виглядом російського борщу: "Це п#здець! Що це вони жруть позорніки?! Кацапське їдло". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн оглядає продовольчий склад на захопленій ворожій позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно упаковки готової страви у трилітрових банках. Одна із них - із написом "Своих не бросаем. Борщ со свежей капустой", справили на бійця незабутнє враження, яке він виразив нецензурною лайкою.
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Топ коментарі
+29 Марина #594701
показати весь коментар09.01.2025 16:20
+28 Gordon Shamwej
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+26 Dmitriy Prudko
показати весь коментар09.01.2025 16:08
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фууууу гидотні істоти
Я не ходжу після ковіду. Комп'ютерне крісло розібрала, зробила з нього щось, на чому кататись можна.
І взагалі, ковід-реанімація-диспансер---Вам всього доброго, не заздріть))
Хоча, з дитинства, я пам'ятаю - тюрею в нас вдома, київщина, називали суміш часноку, олії та води - на чорний (український) хліб накладали, та з червоним борщем))
Рецепт тюри с водкой
Ингредиенты:
водка (самогон, спирт 40%) - 150 мл;черный хлеб - 50 г;лук - 50 г;черная редька - 50 г;свежая зелень (петрушка, лук, укроп) - 50 г.
-Щі, синку, це вода, якою помили кастрюлю з-під борщу.
ніколи нормально не їли- нема чогоі починати...
В них для солдатів взагалі все, що закладене на зберігання після 1954 року - СВІЖЕ!
ото вони й лізуть в Україну - бо у нас - усе краще, а самі вони толком робити нічого не можуть - тільки пздти, красти та вишукувати найслабшого, щоб спробувати принизити аби відчути свою сумнівну велич "как пА тєлєвізіру гаварят"..
Казав мені: їв я ваш борщ, гидота.
Я питаю: де це ти встиг? В Україні навіть не був
А він: А що думаєш, тут не варять? Усі вміють
Я кажу: Те що у вас варять це знаеш як в анекдоті...
- Абрам, а ви були концерті Монтсеррат Кабалье?
- Ні, та все одно вона погано співає
- А звідки ви знаєте?
- Та мені Роза Моїсеєвна наспівувала пару разів.
також не зрозумілі обставини за якими знято ці відео
На терені Московщини археологи знайшли чимало городищ з т. зв. «смітниками», в яких є повно людських кісток, порозбиваних, щоб здобути з них шпік.
Ті городища належать до неолітичної доби (2000 років до Р. X.), а Геродот жив в 5 ст. до Р. X. Отже, виходить, що прамосквини були людожерами кілька тисяч років, аж до Геродота, а можливо, і далі аж в християнську добу, про що свідчить їхній фольклор.
Напр., відомий московський антрополог В. Даль записав розповсюджену в Московщині московську народну пісню, в якій жінка обіцяє забити свого чоловіка, з його кісток зварити холодець, з його печінки - пиріг, з його мозку - юшку.
Такі-то пісні співав «народ-боґоносєц» аж у XX ст., а це вказує, що людожерство було в них і за християнської доби; на це натякає і римський історик Тацит, що жив в І ст. по Р. X. Крім того, археологи не знайшли ані одного поховання мерців на просторі Московщини з часів Неоліту. Прамосквини своїх мерців не ховали,а якщо самі не їли,то просто викидали на жир звірям .
Вказівкою на цю можливість є офіційно зареєстрований московською владою фактів такого «поховання» в XIX ст. в Московщині. Варто тут пригадати, що праукраїнці ховали своїх мерців ще 4000 років перед Р. X. (В. Савицький
Багатий сибіряк запросив адмірала А. Шидловського на весілля свого сина. На тому весіллі частували гостей також і пельменями. Адмірал відчув якийсь дивний смак і запитав господаря: з якого м'яса вони зроблені. Той не хотів сказати, але потім, узявши з адмірала слово, що не скаже нікому, зізнався, що зроблені з людського м'яса. Про це знали гості...
Обурений адмірал (українець) повідомив поліцію, і уряд наказав дослідити справу. Та вибухла революція 1905 р., і про ту справу забули.
Московський уряд не дозволяв науковцям оприлюднювати подібне з архівів, "понеже в них много несуществовавших истин".
"пєрвоє"