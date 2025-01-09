Український воїн вражений виглядом російського борщу: "Це п#здець! Що це вони жруть позорніки?! Кацапське їдло". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн оглядає продовольчий склад на захопленій ворожій позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно упаковки готової страви у трилітрових банках. Одна із них - із написом "Своих не бросаем. Борщ со свежей капустой", справили на бійця незабутнє враження, яке він виразив нецензурною лайкою.

Увага! Ненормативна лексика!

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