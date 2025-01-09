УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11777 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 359 16

Зеленський прибув до Італії: зустрінеться із Мелоні та Маттареллою. ВIДЕО

У четвер, 9 січня, президент України Володимир прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні. 

Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться:

  • оборонна підтримка;
  • Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:
  • координація міжнародних зусиль для досягнення миру:
  • євроатлантична інтеграція.

Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах G7, зокрема щодо санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден скасував поїздку на зустріч із Зеленським через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, - ЗМІ

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23973) Італія (1574) Мелоні Джорджа (142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Знов на віллу потягнуло…
Сумує, бідолаха…
показати весь коментар
09.01.2025 19:29
+7
Маттарелла = Моторола + Моццарелла.
показати весь коментар
09.01.2025 19:35
+5
оце я розумію.
в каліфорнії пожежа, загинуло п'ять людей, президент відміняє всі зустрічі.
а україни війна, десятки тисяч загиблих, а зе!гундосу *****. йому треба освіжити фотоальбом. подихати середземноморським бризом та попити просеко. а, скумбрії оновити лук.
показати весь коментар
09.01.2025 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чекаемо фоточеk з мелонi 😂
показати весь коментар
09.01.2025 19:25 Відповісти
Знов на віллу потягнуло…
Сумує, бідолаха…
показати весь коментар
09.01.2025 19:29 Відповісти
Зеленський прибув до Італії

"Атліть в гранітє"! (с)
В анальний отвір аннали історії!
показати весь коментар
09.01.2025 19:29 Відповісти
Нехай думають як не давати візи кацапам бо скоро італія дуже закацаплена тупорилою мордвою
показати весь коментар
09.01.2025 19:29 Відповісти
В програмі візиту Зеленського, який відправив в Італію українських медиків під час ковіду, немає згадки про обговорення з Мелоні великої вдячності італійців за це Україні показом російських пропагандистських фільмів про "дітей Донбасу".
показати весь коментар
09.01.2025 19:31 Відповісти
Маттарелла = Моторола + Моццарелла.
показати весь коментар
09.01.2025 19:35 Відповісти
Готує місце куди буде ліняти.
показати весь коментар
09.01.2025 19:35 Відповісти
Ви оптиміст...
показати весь коментар
09.01.2025 19:51 Відповісти
Получит сигналы от Трампа
показати весь коментар
09.01.2025 19:42 Відповісти
оце я розумію.
в каліфорнії пожежа, загинуло п'ять людей, президент відміняє всі зустрічі.
а україни війна, десятки тисяч загиблих, а зе!гундосу *****. йому треба освіжити фотоальбом. подихати середземноморським бризом та попити просеко. а, скумбрії оновити лук.
показати весь коментар
09.01.2025 19:54 Відповісти
Мелоні - красуня!
показати весь коментар
09.01.2025 19:54 Відповісти
Витирав ніс ,перед тим як з людьми здороватись. ******* стид. Нюхнув перед виходом з літака...
показати весь коментар
09.01.2025 19:55 Відповісти
Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі https://www.slidstvo.info/articles/ze-villa-italijskyj-majetok-zelenskoho-v-otochenni-rosijskyh-oliharhiv/. Це містечко уподобали російські багатії - тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Згадки про віллу в https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e декларації Зеленського немає. Кілька днів на узбережжі Версилія ходили чутки про те, що, імовірно, російська пара орендувала віллу Вітторія Апуана у тосканському Форте-дей-Мармі. Газета https://www.iltirreno.it/toscana/2022/08/31/news/forte-dei-marmi-la-villa-di-zelensky-affittata-ai-russi-la-nostra-telefonata-alla-titolare-del-contratto-e-la-risposta-dell-agenzia-audio-1.100082177 Il Tirreno поширила новину, що Зеленські здали свою віллу в Форте-дей-Мармі за 50 тисяч євро на місяць подружжю громадян РФ. Il Tirreno також повідомило, що були відкриті переговори щодо будинку з кількома корейськими туристами, які хотіли орендувати його на серпень 2022 року за суму від 50 до 70 тисяч євро на місяць. Проте торг закінчився патовою ситуацією. Вибір тоді впав на російських орендарів, подружжя, яке наразі живе і працює в Лондоні. Жінка росіянка, яку перехопили журналісти місцевої газети біля вілли, відмовилася від коментарів.
показати весь коментар
09.01.2025 20:02 Відповісти
Дуже поганий знак для цієї Мелоні. Куди воно не залізе - починається щось погане.
показати весь коментар
09.01.2025 20:36 Відповісти
на в1ллу при1хав , в1кна помити
показати весь коментар
10.01.2025 15:06 Відповісти
 
 