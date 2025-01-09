Зеленський прибув до Італії: зустрінеться із Мелоні та Маттареллою. ВIДЕО

У четвер, 9 січня, президент України Володимир прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.

Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться:

оборонна підтримка;

Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:

координація міжнародних зусиль для досягнення миру:

євроатлантична інтеграція.

Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах G7, зокрема щодо санкцій проти Росії.

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