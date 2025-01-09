Зеленський прибув до Італії: зустрінеться із Мелоні та Маттареллою. ВIДЕО
У четвер, 9 січня, президент України Володимир прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні.
Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Серед тем, які обговорюватимуться:
- оборонна підтримка;
- Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:
- координація міжнародних зусиль для досягнення миру:
- євроатлантична інтеграція.
Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах G7, зокрема щодо санкцій проти Росії.
Топ коментарі
+10 vigo
показати весь коментар09.01.2025 19:29
+7 Алекс Скела
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+5 Hrysha Hlyba #582024
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"Атліть в гранітє"! (с)
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анальний отвіраннали історії!
в каліфорнії пожежа, загинуло п'ять людей, президент відміняє всі зустрічі.
а україни війна, десятки тисяч загиблих, а зе!гундосу *****. йому треба освіжити фотоальбом. подихати середземноморським бризом та попити просеко. а, скумбрії оновити лук.