Зеленський і Мелоні обговорили надання засобів ППО та підготовку до конференції з відновлення України. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Відразу після зустрічі в Рамштайні я прибув до Італії, щоб провести переговори з головою Ради міністрів Джорджією Мелоні. Ключові теми нашої дискусії включають зміцнення безпеки, розв'язання глобальних проблем і підготовку до конференції з відновлення України, яка пройде цього року в Римі", - написав Зеленський у соцмережі Х.
Президент України подякував Італії за незмінну підтримку. "Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", - наголосив Зеленський.
Згодом Зеленський повідомив, що на зустрічи з Мелоні також обговорювали засоби ППО для України.
"Також сьогодні говорили про подальшу важливу взаємодію в розбудові нашого повітряного щита, про співпрацю з партнерами заради наближення миру та про спільну роботу щодо відбудови, яка може зміцнити обидві наші країни: про наші економіки, робочі місця для наших людей, соціальний розвиток", - повідомив президент у фейсбуці.
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Коли вже у нас в Україні мудрий народ почне обирати до влади своїх рідних, таких як Джорджія Мелоні.?