УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11777 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 772 13

Зеленський і Мелоні обговорили надання засобів ППО та підготовку до конференції з відновлення України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Відразу після зустрічі в Рамштайні я прибув до Італії, щоб провести переговори з головою Ради міністрів Джорджією Мелоні. Ключові теми нашої дискусії включають зміцнення безпеки, розв'язання глобальних проблем і підготовку до конференції з відновлення України, яка пройде цього року в Римі", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Президент України подякував Італії за незмінну підтримку. "Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не бачу в заявах Трампа відходу від України, це було б помилкою, - Мелоні

Згодом Зеленський повідомив, що на зустрічи з Мелоні також обговорювали засоби ППО для України.

"Також сьогодні говорили про подальшу важливу взаємодію в розбудові нашого повітряного щита, про співпрацю з партнерами заради наближення миру та про спільну роботу щодо відбудови, яка може зміцнити обидві наші країни: про наші економіки, робочі місця для наших людей, соціальний розвиток", - повідомив президент у фейсбуці.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Італія (1574) ППО (3218) Мелоні Джорджа (142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Відновлення Украіни - аж сльози набігли - шо вже кацапи з"ібались?
показати весь коментар
09.01.2025 22:44
+4
Не розхитуйте човна, це многоходовочка від величного, наступ, план миру, потужно наступ..потім до ермачили,.. щоб карти таро намалював. Пиз*іти, Це наше все.
показати весь коментар
09.01.2025 22:58
+2
Не хочеться навіть порівнювати ''зелене лайно'' зі справжньою сіньйорою.
Коли вже у нас в Україні мудрий народ почне обирати до влади своїх рідних, таких як Джорджія Мелоні.?
показати весь коментар
09.01.2025 22:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відновлення Украіни - аж сльози набігли - шо вже кацапи з"ібались?
показати весь коментар
09.01.2025 22:44 Відповісти
Не розхитуйте човна, це многоходовочка від величного, наступ, план миру, потужно наступ..потім до ермачили,.. щоб карти таро намалював. Пиз*іти, Це наше все.
показати весь коментар
09.01.2025 22:58 Відповісти
То вже після справедливого та гідного миру, оффкос.
показати весь коментар
09.01.2025 23:22 Відповісти
Не хочеться навіть порівнювати ''зелене лайно'' зі справжньою сіньйорою.
Коли вже у нас в Україні мудрий народ почне обирати до влади своїх рідних, таких як Джорджія Мелоні.?
показати весь коментар
09.01.2025 22:48 Відповісти
Джульєт у нас обмаль хіба що якісь онліфанщиці
показати весь коментар
09.01.2025 22:55 Відповісти
Не знаю, не знаю. В інтернеті, зокрема й тут, можна часто зустріти думку, що дівчата - молодці. Хай заробляють.
показати весь коментар
09.01.2025 23:52 Відповісти
Пора свою "омегу" вже обговорювати зенаглота
показати весь коментар
09.01.2025 22:49 Відповісти
Кому що, а вавану саміти
показати весь коментар
09.01.2025 22:54 Відповісти
Мелоні - красуня!
показати весь коментар
09.01.2025 23:50 Відповісти
Якийсь гопарь, хоспадє...
показати весь коментар
09.01.2025 23:56 Відповісти
Якби ще тай пацан, який зі школи прийшов і не передягнувся, хочаб поголився, то можна було б показувати. А так...
показати весь коментар
10.01.2025 00:23 Відповісти
 
 