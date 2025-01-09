Зеленський і Мелоні обговорили надання засобів ППО та підготовку до конференції з відновлення України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Відразу після зустрічі в Рамштайні я прибув до Італії, щоб провести переговори з головою Ради міністрів Джорджією Мелоні. Ключові теми нашої дискусії включають зміцнення безпеки, розв'язання глобальних проблем і підготовку до конференції з відновлення України, яка пройде цього року в Римі", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Президент України подякував Італії за незмінну підтримку. "Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", - наголосив Зеленський.

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Згодом Зеленський повідомив, що на зустрічи з Мелоні також обговорювали засоби ППО для України.

"Також сьогодні говорили про подальшу важливу взаємодію в розбудові нашого повітряного щита, про співпрацю з партнерами заради наближення миру та про спільну роботу щодо відбудови, яка може зміцнити обидві наші країни: про наші економіки, робочі місця для наших людей, соціальний розвиток", - повідомив президент у фейсбуці.