Понад 600 одночасних обшуків: поліція проводить перший етап спецоперації з перекриття каналів нелегального перетину кордону. ВIДЕО
Правоохоронці проводять понад 600 одночасних обшуків в рамках першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.
За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України", - зазначили там.
Про деталі спецоперації повідомлять після завершення усіх слідчих дій.
Топ коментарі
+18 Roman Stambul
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головний серед них це Зельц...
мусор він такий
в пошуках чого?
ухилянтів, що ховаються по шафах і тумбах?
чи що шукають? розписки в отримання грошей? карти місцевості з закладками? паролі від схронів?
про цей таємний рейд, всі знали за місяць як мінімум, чи в якій країни ви живете?
ну, і звісно, як що що, то кум порєшає.
Давно кажу, пора встановити вимоги для кандидатів у депутати та на держслужбу, бо звзвичай країно. керують чиїсь родичі, друзі, водії, сосни - такий і результат
Історія каже, що Вам дружньо треба буде тікати за ростов. Аби вас голими руками не розірвали.
Бо просто відповісти, ми виконували накази так само не проконає.
А де були ці мухобої всі три роки, коли ТЦК, ВЛК, МСЕК тисячам давали можливість бути вільними?