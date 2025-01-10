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Понад 600 одночасних обшуків: поліція проводить перший етап спецоперації з перекриття каналів нелегального перетину кордону. ВIДЕО

Правоохоронці проводять понад 600 одночасних обшуків в рамках першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України", - зазначили там.

Про деталі спецоперації повідомлять після завершення усіх слідчих дій.

Також читайте: Минулого року в Україні вчинено 352 підпали автомобілів, переважна більшість з них - на замовлення спецслужб РФ. ІНФОГРАФІКА+ФОТО

Автор: 

Нацполіція (15205) ухилянти (932)


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Топ коментарі
+18
краще б зелених крадіїв саджали....
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10.01.2025 08:44
+15
Якби вчасно їх саджали, то й війни не було б.
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10.01.2025 08:50
+8
Дуже вчасно проводять обшуки - коли всі хто могли вже перейшли кордон. На даному етапі можна хіба що обшукати схованки з грошима і почистити всю готівку в Зєрмаківську касу.
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10.01.2025 08:49
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краще б зелених крадіїв саджали....
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10.01.2025 08:44 Відповісти
Якби вчасно їх саджали, то й війни не було б.
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10.01.2025 08:50 Відповісти
Наперед для особливих хочу нагадати запис розмови Сівковича (ФСБ) з Кулінічем (СБУ) опублікований ДБР, де Сівкович прямим текстом каже що якщо вони не поставлять свою людину в РНБО, то "не полетить". Так само як свого часу не полетіли "республіки", так само і це могли б зам'яти.
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10.01.2025 11:29 Відповісти
або хочаб невійськових у військовій формі інвалідів-ухилянтів-викрадачів людей
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10.01.2025 10:31 Відповісти
ухилянти це непотріб та сіруни, які сидять під юбками та сруть...
головний серед них це Зельц...
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10.01.2025 08:45 Відповісти
Вибачте, але в селян немає на те коштів та можливостей, хіба як в місцевих. Там далеко не сіряки тікають через кордон.
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10.01.2025 11:32 Відповісти
"не сіряки" виїжджають легально )..і просто не повертаються
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10.01.2025 11:42 Відповісти
так поліцаї на те владою і бронюються - аби нарід к ногтю притиснути

мусор він такий
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10.01.2025 11:43 Відповісти
Дуже вчасно проводять обшуки - коли всі хто могли вже перейшли кордон. На даному етапі можна хіба що обшукати схованки з грошима і почистити всю готівку в Зєрмаківську касу.
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10.01.2025 08:49 Відповісти
Так і буде, бо zелені вже готуються до виборів
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10.01.2025 08:53 Відповісти
Що означає фраза "в обхід офіційних пунктів пропуску"? Це що, переліз через паркан і пішов? Тоді годі шукати якихось " осіб", одразу йдіть до прикордонників та в'яжіть кожного другого, а може і кожного першого. Вони це все і організовують
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10.01.2025 08:56 Відповісти
Гроші, витрачені на цих борцунів з ухилянтами, направити на виплати мобілізованим - самі б прибігли до ТЦК!
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10.01.2025 09:15 Відповісти
Це так не працює ...))
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10.01.2025 09:37 Відповісти
проводять понад 600 одночасних обшуків

в пошуках чого?
ухилянтів, що ховаються по шафах і тумбах?
чи що шукають? розписки в отримання грошей? карти місцевості з закладками? паролі від схронів?
про цей таємний рейд, всі знали за місяць як мінімум, чи в якій країни ви живете?
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10.01.2025 09:22 Відповісти
навряд, там навіть слідчі, які кудись їдуть до останнього не знають куди і чому. тим більш така масова, на підготовці ухвал задіяно декілька людей і 1-2 слідчих судді, тому можливість зливу мінімальна. хоча у нас в країні все продається і купується.
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10.01.2025 16:03 Відповісти
хоча у нас в країні все продається і купується.
ну, і звісно, як що що, то кум порєшає.
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10.01.2025 16:16 Відповісти
є таке
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10.01.2025 18:29 Відповісти
У работодателей будет 72 часа после 28 февраля, чтобы перебронировать своих сотрудников. В этот промежуток времени у ТЦК есть законное право мобилизовать человека, - нардеп Федиенко
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10.01.2025 09:23 Відповісти
вони й без того мобілізують, кажуть у тебе якась бронь неправильна, або просто порвали документи і кажуть, а нема тебе нічого
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10.01.2025 16:05 Відповісти
Контрабанда чоловіків
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10.01.2025 09:51 Відповісти
600 обшуків одразу, мабуть чоловік по 10 = 6000 підготовлених та навчених стріляти можна зібрати не один батальйон
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10.01.2025 09:52 Відповісти
Клименко сказав, шо «не можна, вони до війни не готові». І вгалаі, ******* мєнти туже ніжні
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10.01.2025 10:36 Відповісти
А їх готувати не пробували? Те шо ніжні то да, бо он поки за одного спохватилися, спитали де це він що його вже тиждень не видно, і виявилося що його за цей тиждень відправили на фронт, вбили, привезли тіло додому і поховали.
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10.01.2025 11:42 Відповісти
Україна, мабуть едина країна, де професійних військоаих та поліцію захищають пересічні громадяни
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10.01.2025 12:01 Відповісти
бо по словам мусора клименка мусора воювати не навчені .. а інженер Коля, тракторист Микола..чи вчитель Андрій - з дитинства навчались військовому мистецтву
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10.01.2025 12:06 Відповісти
У нас не тільки мусора не навчені, у нас клоуни управляють країною, фахівців немає, тому так і живемо!
Давно кажу, пора встановити вимоги для кандидатів у депутати та на держслужбу, бо звзвичай країно. керують чиїсь родичі, друзі, водії, сосни - такий і результат
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10.01.2025 12:17 Відповісти
1 слідчий, 2 опера, 2 понятих а ще може бути Корд, а там не менше 3
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10.01.2025 16:06 Відповісти
Це лице мусора татаровова чим вони займаюттся
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10.01.2025 09:54 Відповісти
у татарова є лице (обличчя) ? ))
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10.01.2025 12:05 Відповісти
Під кінець третього року війни - перший етап першої спецоперації. Поспішати треба повільно
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10.01.2025 09:55 Відповісти
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10.01.2025 10:14 Відповісти
Все шо ви може: як у совку перекрити наглухо кордони і не дай Бог громадяни захочуть жити так, як вони хочуть, а не ваша шобла наказала
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10.01.2025 10:34 Відповісти
Нащо Вам податки платити!? Щоб Ви гулаги тут будували?
Історія каже, що Вам дружньо треба буде тікати за ростов. Аби вас голими руками не розірвали.
Бо просто відповісти, ми виконували накази так само не проконає.
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10.01.2025 11:19 Відповісти
а що там прикордонники вже всьо?
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10.01.2025 11:45 Відповісти
просто незайнятих мусорів вже стільки - що на західний кордон кинули .. аби мусора не воювали
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10.01.2025 12:04 Відповісти
Сотням!? Может быть сотням тысяч? Одуплились , блин, когда уже половина Украины выехала!
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10.01.2025 13:06 Відповісти
А що, поліції страшно, що їх пошлють воювати чи фінансові потоки від ухилянтів не заходять?
А де були ці мухобої всі три роки, коли ТЦК, ВЛК, МСЕК тисячам давали можливість бути вільними?
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10.01.2025 13:31 Відповісти
РАБСТВО УЗАКОНИЛИ !!!???
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10.01.2025 16:13 Відповісти
 
 