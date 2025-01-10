Понад 600 одночасних обшуків: поліція проводить перший етап спецоперації з перекриття каналів нелегального перетину кордону. ВIДЕО

Правоохоронці проводять понад 600 одночасних обшуків в рамках першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України", - зазначили там.

Про деталі спецоперації повідомлять після завершення усіх слідчих дій.

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