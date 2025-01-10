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Російська РСЗВ "Град" вибухає після атаки українського дрона-камікадзе на Курщині. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе знищив російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки установка вибухнула.

"Населений пункт Борки, Курська область. Була російська РСЗВ "Град" і немає її більше. Чітке влучання українського FPV-дрону і мангал не врятував", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17526) війна (1408) знищення (7334) РСЗВ (209) дрони (4762) Курськ (1129)


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Щось я за розрахунок хвилююся...
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10.01.2025 09:54 Відповісти
та да...кабіна наче ціла
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10.01.2025 10:40 Відповісти
та да .. аби живий не лишився
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10.01.2025 11:23 Відповісти
Доля особового складу не розкрита....
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10.01.2025 09:54 Відповісти
Не хвилюйтеся, на концертах кабздона завжди аншлаг.
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10.01.2025 13:34 Відповісти
Шикарний салют! 🎉🧨🫡🔥
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10.01.2025 09:57 Відповісти
Щось навіть колеса не спустили, а жахнуло там чимало...
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10.01.2025 16:22 Відповісти
Згорів на роботі.
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10.01.2025 19:00 Відповісти
 
 