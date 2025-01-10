Російська РСЗВ "Град" вибухає після атаки українського дрона-камікадзе на Курщині. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе знищив російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після атаки установка вибухнула.
"Населений пункт Борки, Курська область. Була російська РСЗВ "Град" і немає її більше. Чітке влучання українського FPV-дрону і мангал не врятував", - зазначається у коментарі до відео.
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Ol Ol #584272
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