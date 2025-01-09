Пес із Курщини шарпає та гризе ноги ліквідованого росіянина. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому здичавілий курський собака гризе ноги ліквідованого російського солдата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянина розірвало навпіл у бою і верхня частина його тіла лежить неподалік.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+13 Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар09.01.2025 14:27
+12 YU ST
показати весь коментар09.01.2025 14:37
+8 Маркиз
показати весь коментар09.01.2025 14:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ото, де чергове розкосе біо-сміття криє матом США та НАТО -- так на то воно і сміття!
Ногі, русскіє но-о-огі,
Свєтіт луна ілі падаєт снєг...
І так далі.
Ошейник, луна и в желудке руснишка.