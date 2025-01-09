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Пес із Курщини шарпає та гризе ноги ліквідованого росіянина. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому здичавілий курський собака гризе ноги ліквідованого російського солдата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянина розірвало навпіл у бою і верхня частина його тіла лежить неподалік.

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 Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17526) війна (1408) тварини (465) захист тварин (85) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+13
Пес молодець, своїх не бросає- їсть
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09.01.2025 14:27
+12
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09.01.2025 14:37
+8
Оце гарна фільма!
А ото, де чергове розкосе біо-сміття криє матом США та НАТО -- так на то воно і сміття!
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09.01.2025 14:29
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Нічо так ногами порозкинув тіпіна.
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09.01.2025 14:26 Відповісти
Пес молодець, своїх не бросає- їсть
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09.01.2025 14:27 Відповісти
Правильный пёс: санитар природы, образцовый работник отдела Очистки.
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11.01.2025 02:38 Відповісти
Оце гарна фільма!
А ото, де чергове розкосе біо-сміття криє матом США та НАТО -- так на то воно і сміття!
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09.01.2025 14:29 Відповісти
+ Нема чого на нього дивитись.
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09.01.2025 14:33 Відповісти
Ну рузьге потім оспівають це:

Ногі, русскіє но-о-огі,
Свєтіт луна ілі падаєт снєг...
І так далі.
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09.01.2025 14:30 Відповісти
Песик хоче продегустувати яке мясо смачніше - кндровське чи рашистське
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09.01.2025 14:34 Відповісти
не подобається - не дивися
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09.01.2025 14:39 Відповісти
Так, мені теж собаку шкода. Хтось же її кинув...
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09.01.2025 14:43 Відповісти
А чому сосіяни вбивають, руйнують, грабують, гвалтують та знущаються зрозуміли вже?
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09.01.2025 14:40 Відповісти
Когда твою жену и детей убьет враг поймеш.
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09.01.2025 14:42 Відповісти
Dlia tvaievo ruskava mozga eta slishkom slozhna , butilka meshaiet !
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09.01.2025 14:50 Відповісти
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09.01.2025 14:35 Відповісти
Тьху! Гидота ... 🤢
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09.01.2025 14:36 Відповісти
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09.01.2025 14:37 Відповісти
Срака з ногами це вам не "резиновая попа".
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09.01.2025 14:40 Відповісти
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09.01.2025 14:46 Відповісти
Krugovarot prirodi , dohlava ruskava siel pios , psa koreiets ...dohlava koreica siel ruski 🤣🤣🤣
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09.01.2025 14:55 Відповісти
Когда у собаки есть будка и миска,
Ошейник, луна и в желудке руснишка.
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09.01.2025 15:04 Відповісти
Хоч якась користь від кацапів.
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09.01.2025 15:29 Відповісти
Напялил десять портков, собаке трудно до филейной части добраться.
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09.01.2025 15:34 Відповісти
пёс бандеровец!
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09.01.2025 15:46 Відповісти
А Орешник на ветвях висит?
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09.01.2025 15:51 Відповісти
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09.01.2025 16:01 Відповісти
Вы знаете я не осуждаю!!!собаку!!!а людей привёхших к ёе поступкам!сами понимаете х у й виноват !!!зато это не конец в чём и проблема!!!Мне жаль россиян они просто деградируют тем что просто рабы!да не вся планета Америка и ЕС идеальны!но не имея своего мнения ты никто!умрёт путин умрёт лошадь умрут все их окружающие лохи МОЗГОВЫЕ!а дальше пустоту они оставят!им пох на людей!зря молчите!нет смысла в любой ВОЙНЕ!ЭТО РАЗРУХА В ГОЛОВАХ!
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09.01.2025 18:20 Відповісти
Вася, випий таблеточку. Зовсім рознервувався. Там для таких, як ти написано - перегляд не рекомендований. Іди спатки....
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09.01.2025 20:43 Відповісти
 
 