Пес із Курщини шарпає та гризе ноги ліквідованого росіянина. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому здичавілий курський собака гризе ноги ліквідованого російського солдата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, росіянина розірвало навпіл у бою і верхня частина його тіла лежить неподалік.

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