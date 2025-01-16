УКР
Знищення російського ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО

Розвідники 47-ї бригади "Маґура" у взаємодії з суміжним підрозділом спалили ЗРК "Стріла-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій бійці опублікували на сторінці свого підрозділу.

"Росіяни із ЗРК "Стріла" зачаїлися в посадці, щоб нишком наносити удари. Проте самі отримали. Тут чітко спрацювали розвідники із розвідроти 47 бригади "Маґура". За допомогою БпЛА FlyEye 3.0 наші бійці виявили ворожу техніку і провели коригування вогню суміжного підрозділу. А той точним реактивно-артилерійським ударом зробив зі "Стріли" металобрухт", - йдеться у коментарі до відео. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Точними ударами з БпЛА Сили оборони знищили дороговартісний ЗРК "Бук-М1" росіян. ВIДЕО

знищення (7998) ЗРК (225) 47 окрема механізована бригада (276)
Дуже красиво та професійно.
16.01.2025 16:06 Відповісти
Героям слава !!!
16.01.2025 16:09 Відповісти
Метал це добре. Це чудово. Але хоцца для душі... отой х-й що плентався за машиною позаду, він запікся для наших свинок?
16.01.2025 16:28 Відповісти
Забили стрелку...
16.01.2025 16:40 Відповісти
"Стріла" та екіпаж дізналися що таке "двіжуха" від ЗСУ ...
16.01.2025 16:59 Відповісти
 
 