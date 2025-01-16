Знищення російського ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО

Розвідники 47-ї бригади "Маґура" у взаємодії з суміжним підрозділом спалили ЗРК "Стріла-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій бійці опублікували на сторінці свого підрозділу.

"Росіяни із ЗРК "Стріла" зачаїлися в посадці, щоб нишком наносити удари. Проте самі отримали. Тут чітко спрацювали розвідники із розвідроти 47 бригади "Маґура". За допомогою БпЛА FlyEye 3.0 наші бійці виявили ворожу техніку і провели коригування вогню суміжного підрозділу. А той точним реактивно-артилерійським ударом зробив зі "Стріли" металобрухт", - йдеться у коментарі до відео.

