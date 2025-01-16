УКР
15 787 67

Бійці бригади "Азов" взяли в полон ескімоса з Магадану. ВIДЕО

Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" взяли в полон солдата ЗС РФ.  Він виявився вихідцем з національної меншини Росії – народу ескімосів.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

"Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців", - зазначають в "Азові".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 12 бригади "Азов" взяли в полон 23 російських загарбників під час штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО

армія рф (18483) Азов (806) полонені (2338) війна в Україні (5754)
+37
Эскимосы живут в Канаде. А это быдло росиянец, такая же падаль как буряты, тувинцы и прочий сброд
16.01.2025 17:44 Відповісти
+24
"Полонені - це такі люди, які приходять вас убити, а коли в них це не виходить, просять, щоб ви їх пожаліли".В.Черчиль
16.01.2025 17:56 Відповісти
+23
каждый пленный орк. Хароши руски.Обижен обманут ипотека задрала..
Не жизнь а ад..
Жалко....!???!!
Dobry Moskal jest martwy moskal!!!
16.01.2025 17:40 Відповісти
Унтєрмєшєй з мАцкви бережуть, унтєрмєньшєй - на м'ясо за вялічіє мАцкви.
16.01.2025 17:39 Відповісти
каждый пленный орк. Хароши руски.Обижен обманут ипотека задрала..
Не жизнь а ад..
Жалко....!???!!
Dobry Moskal jest martwy moskal!!!
16.01.2025 17:40 Відповісти
"Полонені - це такі люди, які приходять вас убити, а коли в них це не виходить, просять, щоб ви їх пожаліли".В.Черчиль
16.01.2025 17:56 Відповісти
Эскимосы живут в Канаде. А это быдло росиянец, такая же падаль как буряты, тувинцы и прочий сброд
16.01.2025 17:44 Відповісти
Немного жило на Чукотке..теперь не знаю..(в Аэрокобрах перелетели из Фэрбанкса и размножились.. )
16.01.2025 17:51 Відповісти
Это пломбир.
16.01.2025 18:26 Відповісти
16.01.2025 21:03 Відповісти
16.01.2025 17:44 Відповісти
Та нє, ескімоси - це вже НАТА...
16.01.2025 17:48 Відповісти
Цікаво як він на нашу територію прибув ,розказує казку ,біднота, заключив контракт і все не більше..
16.01.2025 17:48 Відповісти
1. Завалив гарпуном тюлєня, однако, наробив мороженого м'яса.
2. Поспілкувався із шаманом, буханули, закусили тюлєнєм.
3. Переплив на каяку Берингов пролив, однако.
4. Знайшов кацапський тцк, однако...
16.01.2025 18:01 Відповісти
Пока переплывал через беренгов выучил кацапский)))
16.01.2025 19:30 Відповісти
До чого ця новина,як і про двох собакоїдів? Велика перемога? А те що вже підірвали шахту зелупи ,здаючи Покровськ ,та то другое,так **********?
16.01.2025 17:48 Відповісти
16.01.2025 17:51 Відповісти
А чому відразу "в глаз"?
16.01.2025 18:25 Відповісти
Бо він шоколадний
16.01.2025 19:11 Відповісти
Гаагская конвенция не позволяет сразу в очко.
16.01.2025 21:18 Відповісти
а якщо вони між собою і вони цеє, типа лигибити
17.01.2025 07:59 Відповісти
Якби одразу здох, ми б немарнували час на свинособаче відео без перекладу всупереч українському законодавству.
16.01.2025 17:54 Відповісти
Так його спеціально взяли, щоби нам показати і похапатися.
Жаль про його зарплату не запитали, цікаво.
16.01.2025 17:58 Відповісти
Тупи деінде.
16.01.2025 18:00 Відповісти
А ти часом на Покровському напрямку повна катастрофа. Ворог у Кураховому, Торецьку, Часовому Ярі... Але ми взяли у полон ескімоса і замочили окупанта в параші - "потужно-переможний план" реалізується з випер(е)дженням графіка.
16.01.2025 17:58 Відповісти
Зрадобот вийшов на чергування...
16.01.2025 18:04 Відповісти
Пишеш з-під Часіка?
16.01.2025 18:26 Відповісти
ну ти півнику, чий ти кажеш, точно не з окопа
17.01.2025 08:01 Відповісти
москалі не стануть міняти цього пломбіра на наших полонених
16.01.2025 17:59 Відповісти
олів'є вже нагодували?
16.01.2025 18:13 Відповісти
"Зачєм тєбє такіє вєлікіє ухі "?
"Чтоби вас хорошо слишать"!
16.01.2025 18:14 Відповісти
Хай мандрує до Трампа і той його приватизує разом з Чукоткою оптом до Гренландії.
16.01.2025 18:16 Відповісти
"Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаяно ворвемся прямо к главному врачу! Хей, Хей!"
16.01.2025 18:25 Відповісти
А постійно мружитись нагуя?
16.01.2025 18:28 Відповісти
100% ОРК!
16.01.2025 18:33 Відповісти
А він мило їсть?
16.01.2025 18:36 Відповісти
Только цветочное, перебирает гад.
16.01.2025 19:36 Відповісти
А де його лижі?
16.01.2025 18:36 Відповісти
Останній ескімос ?
16.01.2025 18:40 Відповісти
Саме про це хотів написать... В Росії - "вимираючий підвид". Тому відразу його у зоопарк... І людям показувать...
16.01.2025 19:14 Відповісти
За иглу ипотеку не мог выплатить?
16.01.2025 18:41 Відповісти
Не пускайте слюні, і сюсюкання. Цей бидляк прийшов нас вбивати. Наприклад, я шкодую, що його не розірвало в шмаття.
16.01.2025 18:44 Відповісти
Було в нас при совку кафе "500 ескімо" . Про причини назви не скажу- не знаю. Але морозиво було класне. Може цього переробити на "морозиво" для свиней. Кацапам він же і нахрен не потрібен. Агітувати його в РБК і тому подібне? Так воно ж тупе як оті олені в тундрі. І то,олені розумніші. Ну реально анекдот. Що про чукчів що про ескімосів.
16.01.2025 18:47 Відповісти
Причина назви- пісня з радянського мультфільму про крокодила Гєну.
16.01.2025 19:01 Відповісти
Блін. Точно. Про "500 ескімо" співав цей зелений мудак. На вагоні ще сидів з чебурашкою і шапоклячкою.)
16.01.2025 19:08 Відповісти
а причина у мульті, чо так назвали?
16.01.2025 19:08 Відповісти
хороше питання)
16.01.2025 22:49 Відповісти
"Прилетит вдруг волшебник
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино...
С днём рожденья поздравит,
И наверно оставит
Мне в подарок пятьсот єскимо...".
(Мультфільм радянської епохи).
16.01.2025 19:19 Відповісти
Можливо я псих, але після слів ублюдкам про хвашізм пристрелив би відразу. Захисники наші,ви титани.
16.01.2025 18:57 Відповісти
Ескімоси живуть на Алясці ,а це -чукча
16.01.2025 19:00 Відповісти
Ескімоси живуть і на Чукотці. Але дуже мало... Спиваються швидко...
16.01.2025 19:15 Відповісти
А от сталін такі малі народи беріг..не відправляв на фронт...а дав їм завдання відстрілювати біглих з таборів
16.01.2025 19:19 Відповісти
Причина в іншому - вони пушнину добували. Це - ВАЛЮТА... І м"ясо - для таборів ГуЛагу... А відстріл зеків був "побічним промислом". Мисливці за голови втікачів отримували у таборах ордери. На них могли у факторії купить товари. Патрони, порох, тютюн, борошно, крупи, цукор, чай, спиртне...
16.01.2025 19:25 Відповісти
.. невірний розклад... Спиртне...патрони... тютюн...і далі по списку...
16.01.2025 21:09 Відповісти
Як згадав спомини старого "вертухая" - так і написав... (У дружини, під Одесою, жила бабка у селі. Сусід - колишній майор ВВ. Як винця вип"є - так і згадував...)
16.01.2025 21:14 Відповісти
у кінці 80-х сов*єти знищували шляхом паління маленькі поселення цих сраних малих народів. Не було чим їх рятувати від хвороб... невистачало вертольотів...щоб забезпечувати мінімальні умови ... Їх збирали у більш великі поселення.. де горілка була на першому плані. Є такий аеродром там ..Капервеєм звуть. Тоді у кінці 80-х я вперше побачив дикі заполярні народи...яких збирали у кучу..поїли.. кормили..і вони не доживали до 40... Стакана горілки на день...чукчі було достатньо..щоб здохнути через місяць. І це була ПОЛІТИКА.. пов*язана з економічними труднощами.. виходом з якої було знищення цих видів тварин. По іншому їх не назвеш...якщо побачиш їх поруч..і зрозумієш..як вони живуть.... Якщо порівняти ці ж народи з Аляски..і з Чукотки... то це як цівілізацію порівнювати з дикунами.
16.01.2025 21:47 Відповісти
Як мені пояснив знайомий, з яким часто, донедавна, рибалили, у північних народів у організмі не виробляється фермент, відповідальний за нейтралізацію алкоголю. У нас він виробився, на протязі століть, у результаті природного відбору. Тому ми більш стійкі до алкоголю. Щоб нам стать залежними від алкоголю - треба пить багато і роками. Для представників північних народів достатньо випить кілька разів.
А він в цьому розбирається, бо працює лікарем-наркологом.
16.01.2025 22:07 Відповісти
... буду расистом може...))) Мавпі теж достатньо трохи горілки..і вона здохне незабаром. То теорія Дарвіна правильна. ..Бо ті народи ..про яких мова від мавп мало відлічаються... як зовнішньо..так і внутрішньо... то слушно і сказали Ви за ферменти. Як казав доктор Барменталь Шарикову.. ,, Ви знаходитесь на самій ніжній ступені розвитку...))) ... Щоб розуміти..треба з цими народами поспілкуватися і побачити їх побут та поведінку. Мені пари раз було достатньо..щоб зрозуміти..що там глухий кут.
16.01.2025 22:19 Відповісти
Я теж їх бачив. Під Охотськом. Хлопці попередили відразу: "Пить з ними не сідай! Стають дурні, як бики - за ножі хапаються...".
16.01.2025 22:29 Відповісти
..багато втратили...))) Можна було б жінку..чи дочку чукотську засмажити... Вони це вважали за честь... Ше б пару шкірок песців подарували.... Правда тоді вироби №2 були у дефіціті...))
16.01.2025 22:35 Відповісти
Відповім так, як, бувало, говорив у Росії: "Я свой х*й на помойке не нашёл...".
16.01.2025 22:43 Відповісти
На поверхні,зовні похож на ескімоса, тільки зовні...А внутрішня складова? А там ескімоса вже давно і нема...Так хто він?
16.01.2025 19:30 Відповісти
Подданный абрамовича.
16.01.2025 19:42 Відповісти
Та ну, це ж чистий кацап! Я думав, що ескімоси якісь інші!
16.01.2025 19:57 Відповісти
Ескімос загубився , як він каже , це анекдот ))) В кінці мішок на голову , це щось !))) Пропоную віддати ескімоса Гренландії ! І Хлопці Азовці ви-супер , супер відео , супер все що ви робите , пишаємося вами !!
16.01.2025 20:26 Відповісти
Шойгу?
16.01.2025 20:34 Відповісти
"9:52 Like he's illiterate."

Ну, тут не поспоришь. Вроде и не совсем дурак и в каких-то вопросах что-то соображает, но мозги полностью засраны рашистской пропагандой. "Освобождать от фашизма" - я все ждал, что он в следующей фразе скажет, что это им так промывают мозги, а он уже понял, что это бред и пропаганда, но нет - похоже, что он до сих пор так думает.
И в 10:42 спросили про Украину, в ответ какая-то история про белых медведей и женщину с хлебом. Ответ вообще не связан с вопросом. Хотя, может так ошибочно видео смонтировали.
17.01.2025 02:47 Відповісти
Это чукча, рабсеянец. Уральская группа. Эскимосы другой этнос, как и алеуты. Вот алеутов еще на ********* есть немного, а эскимосов(инуитов) нет. И никогда не было.
17.01.2025 10:44 Відповісти
 
 