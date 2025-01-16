Бійці бригади "Азов" взяли в полон ескімоса з Магадану. ВIДЕО

Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" взяли в полон солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії – народу ескімосів.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

"Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців", - зазначають в "Азові".

