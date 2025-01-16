Бійці бригади "Азов" взяли в полон ескімоса з Магадану. ВIДЕО
Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "Азов" взяли в полон солдата ЗС РФ. Він виявився вихідцем з національної меншини Росії – народу ескімосів.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.
"Росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні "м'ясні" штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців", - зазначають в "Азові".
Не жизнь а ад..
Жалко....!???!!
Dobry Moskal jest martwy moskal!!!
2. Поспілкувався із шаманом, буханули, закусили тюлєнєм.
3. Переплив на каяку Берингов пролив, однако.
4. Знайшов кацапський тцк, однако...
Жаль про його зарплату не запитали, цікаво.
"Чтоби вас хорошо слишать"!
В голубом вертолёте
И бесплатно покажет кино...
С днём рожденья поздравит,
И наверно оставит
Мне в подарок пятьсот єскимо...".
(Мультфільм радянської епохи).
А він в цьому розбирається, бо працює лікарем-наркологом.
Ну, тут не поспоришь. Вроде и не совсем дурак и в каких-то вопросах что-то соображает, но мозги полностью засраны рашистской пропагандой. "Освобождать от фашизма" - я все ждал, что он в следующей фразе скажет, что это им так промывают мозги, а он уже понял, что это бред и пропаганда, но нет - похоже, что он до сих пор так думает.
И в 10:42 спросили про Украину, в ответ какая-то история про белых медведей и женщину с хлебом. Ответ вообще не связан с вопросом. Хотя, может так ошибочно видео смонтировали.