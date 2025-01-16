УКР
Бійці 3-ї ОШБр дронами знищують автотехніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ знищують FPV-дронами автотехніку окупантів на Харківщині.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти втратити вантажівки й квадрлцикл. Ворожа піхота, побачивши дрони, панічно розбігалися, залишаючи техніку.

Дивіться: Безрукий окупант із діркою у грудях конає у полі на Харківщині від скиду боєприпасу. ВIДЕО 18+

дрони (5293) 3 Окрема штурмова бригада (487) Харківська область (1477) війна в Україні (5754)
чому зараз такі круті відоси тіко курщина, харківщина, сіверський, лиманський ??? А де ДИКІ ШЕРШНІ, БУВЛАВА , НОВА з Времівського напрямку ??? Де правда ОТУВ ОСУВ сирського ?
16.01.2025 21:46 Відповісти
дякуємо!
17.01.2025 02:06 Відповісти
 
 