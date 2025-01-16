Бійці 3-ї ОШБр дронами знищують автотехніку окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ знищують FPV-дронами автотехніку окупантів на Харківщині.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти втратити вантажівки й квадрлцикл. Ворожа піхота, побачивши дрони, панічно розбігалися, залишаючи техніку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Евгений Корпан
показати весь коментар16.01.2025 21:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар17.01.2025 02:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль