Бійці 10-ї ОГШБр за день відбили 5 ворожих штурмів на Сіверському напрямку. ВIДЕО
14 січня на Сіверському напрямку воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили п’ять масованих ворожих штурмів. Окупанти використовували мото-техніку та броню.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Але результати штурмів виявились невтішними для загарбників:
- 200-х — 52 окупанти
- 300-х — 12 окупантів
- у полоні — 1 окупант
Знищено техніки:
- БМП — 2 одиниці
- Мотоцикли — 39 одиниць
- Квадроцикли — 2 одиниці
- Авто — 2 одиниці
- FPV-дрони — 16 одиниць
- Антена — 1 одиниця
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирина Александра
показати весь коментар16.01.2025 22:17 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар16.01.2025 22:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
мыкола дрон
показати весь коментар17.01.2025 13:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль