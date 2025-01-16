УКР
Бійці 10-ї ОГШБр за день відбили 5 ворожих штурмів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

14 січня на Сіверському напрямку воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили п’ять масованих ворожих штурмів. Окупанти використовували мото-техніку та броню.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Але результати штурмів виявились невтішними для загарбників:

  • 200-х — 52 окупанти
  • 300-х — 12 окупантів
  • у полоні — 1 окупант

Знищено техніки:

  • БМП — 2 одиниці
  • Мотоцикли — 39 одиниць
  • Квадроцикли — 2 одиниці
  • Авто — 2 одиниці
  • FPV-дрони — 16 одиниць
  • Антена — 1 одиниця

Донецька область (9341) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) Бахмутський район (591) Сіверськ (144) війна в Україні (5754)
Ой тяжко хлопцям, але працюють дуже гарно.. Дякую Вам...
16.01.2025 22:17 Відповісти
"А Баба-Яга проти" кацапів....
16.01.2025 22:36 Відповісти
Слава "Едельвейсам" ! мужнім героям слава !
17.01.2025 13:21 Відповісти
 
 