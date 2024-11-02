УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6757 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 528 7

Бійці 10-ї ОГШБр знищили російську бронемашину з десантом на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили російську бронемашину з десантом на Сіверському напрямку.

Відповідне відео опублікувало ОТУ "Луганськ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час ворожого штурму бронемашина з десантом була уражена нашим коптером-камікадзе. Коли бронемашина загорілася, десант спробував втекти, але був знищений FPV-дронами та скидами.

Також дивіться: Російська БМП із десантом застрягла під час штурму, а воїни 10 ОГШБр знищили її. ВIДЕО

Автор: 

10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) дрони (5727)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼❤️❤️
показати весь коментар
02.11.2024 00:26 Відповісти
Таке добре відео, повне світлої надії!
показати весь коментар
02.11.2024 00:38 Відповісти
Знову смажені оголені сраки..(0:55)
показати весь коментар
02.11.2024 00:52 Відповісти
люди,допомагаймо нашим бо прийдуть вороги.
показати весь коментар
02.11.2024 04:10 Відповісти
Жорстко, но красиво
показати весь коментар
02.11.2024 09:28 Відповісти
Та справедливо
показати весь коментар
02.11.2024 09:59 Відповісти
Даруйте людям тепло!
показати весь коментар
02.11.2024 15:23 Відповісти
 
 