Бійці 10-ї ОГШБр знищили російську бронемашину з десантом на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили російську бронемашину з десантом на Сіверському напрямку.
Відповідне відео опублікувало ОТУ "Луганськ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час ворожого штурму бронемашина з десантом була уражена нашим коптером-камікадзе. Коли бронемашина загорілася, десант спробував втекти, але був знищений FPV-дронами та скидами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар02.11.2024 00:26 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Trevo Trow
показати весь коментар02.11.2024 00:38 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Эмирский бухарь
показати весь коментар02.11.2024 00:52 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Yarosh #589707
показати весь коментар02.11.2024 04:10 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Vitaly Nesmachnuy
показати весь коментар02.11.2024 09:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Юрий Власенко #466752
показати весь коментар02.11.2024 09:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Федь Олексій
показати весь коментар02.11.2024 15:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль