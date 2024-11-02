Бійці 10-ї ОГШБр знищили російську бронемашину з десантом на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили російську бронемашину з десантом на Сіверському напрямку.

Відповідне відео опублікувало ОТУ "Луганськ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час ворожого штурму бронемашина з десантом була уражена нашим коптером-камікадзе. Коли бронемашина загорілася, десант спробував втекти, але був знищений FPV-дронами та скидами.

