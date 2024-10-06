Російська БМП із десантом застрягла під час штурму, а воїни 10 ОГШБр знищили її. ВIДЕО
Воїни 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили 5 одиниць ворожої техніки та ліквідували понад десять російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Противник рушив у штурм на українські позиції і потрапив у пастку - російська БМП із десантом застрягла у природній перешкоді та стала здобиччю наших пілотів", - додали у дописі від відео.
