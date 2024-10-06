УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5959 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 337 11

Російська БМП із десантом застрягла під час штурму, а воїни 10 ОГШБр знищили її. ВIДЕО

Воїни 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили 5 одиниць ворожої техніки та ліквідували понад десять російських загарбників. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Противник рушив у штурм на українські позиції і потрапив у пастку - російська БМП із десантом застрягла у природній перешкоді та стала здобиччю наших пілотів", - додали у дописі від відео.

Дивіться: Воїни 60 ОМБр з безпілотника спостерігають за детонацією боєкомплекту танка. ВIДЕО

Автор: 

штурм (258) знищення (8028) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Чуть-чуть "до Берліна не дійшли"....
показати весь коментар
06.10.2024 17:29 Відповісти
+5
Я бачив три.
показати весь коментар
06.10.2024 16:59 Відповісти
+4
Тем хуже для рабссейских дебилов. Они даже не понимают что БМП не танк и продолжали лезть за головной машиной.
показати весь коментар
06.10.2024 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я бачив три.
показати весь коментар
06.10.2024 16:59 Відповісти
Тем хуже для рабссейских дебилов. Они даже не понимают что БМП не танк и продолжали лезть за головной машиной.
показати весь коментар
06.10.2024 17:10 Відповісти
а штурмовики уєали
показати весь коментар
06.10.2024 17:08 Відповісти
Чуть-чуть "до Берліна не дійшли"....
показати весь коментар
06.10.2024 17:29 Відповісти
Оце газонув так газонув, що на друзьки розірвало.
показати весь коментар
06.10.2024 17:32 Відповісти
Нащо мацалячі завивання на відео? Аж гидко.
показати весь коментар
06.10.2024 18:07 Відповісти
але не кінчаються ні підари ні техніка...
показати весь коментар
06.10.2024 18:39 Відповісти
Закончатся. Они не бесконечные.
показати весь коментар
06.10.2024 22:17 Відповісти
 
 