Російська БМП із десантом застрягла під час штурму, а воїни 10 ОГШБр знищили її. ВIДЕО

Воїни 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили 5 одиниць ворожої техніки та ліквідували понад десять російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Противник рушив у штурм на українські позиції і потрапив у пастку - російська БМП із десантом застрягла у природній перешкоді та стала здобиччю наших пілотів", - додали у дописі від відео.

Дивіться: Воїни 60 ОМБр з безпілотника спостерігають за детонацією боєкомплекту танка. ВIДЕО