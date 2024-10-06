РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9286 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 336 11

Российская БМП с десантом застряла во время штурма, а воины 10 ОГШБр уничтожили ее. ВИДЕО

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили 5 единиц вражеской техники и ликвидировали более десяти российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Противник двинулся в штурм на украинские позиции и попал в ловушку - российская БМП с десантом застряла в естественном препятствии и стала добычей наших пилотов", - добавили в заметке от видео.

Смотрите: Воины 60 ОМБр с беспилотника наблюдают за детонацией боекомплекта танка. ВИДЕО

Автор: 

штурм (547) уничтожение (7703) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Чуть-чуть "до Берліна не дійшли"....
показать весь комментарий
06.10.2024 17:29 Ответить
+5
Я бачив три.
показать весь комментарий
06.10.2024 16:59 Ответить
+4
Тем хуже для рабссейских дебилов. Они даже не понимают что БМП не танк и продолжали лезть за головной машиной.
показать весь комментарий
06.10.2024 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бачив три.
показать весь комментарий
06.10.2024 16:59 Ответить
Тем хуже для рабссейских дебилов. Они даже не понимают что БМП не танк и продолжали лезть за головной машиной.
показать весь комментарий
06.10.2024 17:10 Ответить
а штурмовики уєали
показать весь комментарий
06.10.2024 17:08 Ответить
Чуть-чуть "до Берліна не дійшли"....
показать весь комментарий
06.10.2024 17:29 Ответить
Оце газонув так газонув, що на друзьки розірвало.
показать весь комментарий
06.10.2024 17:32 Ответить
Нащо мацалячі завивання на відео? Аж гидко.
показать весь комментарий
06.10.2024 18:07 Ответить
але не кінчаються ні підари ні техніка...
показать весь комментарий
06.10.2024 18:39 Ответить
Закончатся. Они не бесконечные.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:17 Ответить
 
 