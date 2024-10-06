Российская БМП с десантом застряла во время штурма, а воины 10 ОГШБр уничтожили ее. ВИДЕО

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили 5 единиц вражеской техники и ликвидировали более десяти российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Противник двинулся в штурм на украинские позиции и попал в ловушку - российская БМП с десантом застряла в естественном препятствии и стала добычей наших пилотов", - добавили в заметке от видео.

