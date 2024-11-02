Бойцы 10-й ОГШБр уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении. ВИДЕО
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении.
Соответствующее видео опубликовало ОТГ "Луганск", сообщает Цензор.НЕТ.
Во время вражеского штурма бронемашина с десантом была поражена нашим коптером-камикадзе. Когда бронемашина загорелась, десант попытался убежать, но был уничтожен FPV-дронами и сбрасываниями.
