Бойцы 10-й ОГШБр уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении. ВИДЕО

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили российскую бронемашину с десантом на Северском направлении.

Соответствующее видео опубликовало ОТГ "Луганск", сообщает Цензор.НЕТ.

Во время вражеского штурма бронемашина с десантом была поражена нашим коптером-камикадзе. Когда бронемашина загорелась, десант попытался убежать, но был уничтожен FPV-дронами и сбрасываниями.

Автор: 

Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼❤️❤️
02.11.2024 00:26 Ответить
Таке добре відео, повне світлої надії!
02.11.2024 00:38 Ответить
Знову смажені оголені сраки..(0:55)
02.11.2024 00:52 Ответить
люди,допомагаймо нашим бо прийдуть вороги.
02.11.2024 04:10 Ответить
Жорстко, но красиво
02.11.2024 09:28 Ответить
Та справедливо
02.11.2024 09:59 Ответить
Даруйте людям тепло!
02.11.2024 15:23 Ответить
 
 