УКР
Останні 95 секунд життя російського окупанта. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "Рарог" 24 механізованої бригади імені короля Данила зафіксували останні секунди життя російського штурмовика.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Спроба окупанта втеки або збити дрон-переслідувач виявилась невдалою.

Також дивіться: Бійці 24 ОМБр знищили два танки Т-62 і три БМП-2 російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

24 ОМБр імені короля Данила (267) дрони (5293) війна в Україні (5754)
+16
Ідеально момент витримали🤌🏻
16.01.2025 23:36
Награда знайшла рузького кідара в степах України.
16.01.2025 23:26
Супер! Подяка професіональним діям оператора! Хай вас Бог береже!
16.01.2025 23:48
Награда знайшла рузького кідара в степах України.
16.01.2025 23:26
Кацап відправився на концерт кабиЗдоха
16.01.2025 23:28
Ідеально момент витримали🤌🏻
16.01.2025 23:36
"В висшем общєствє он особо нє вращялся." 😂
16.01.2025 23:36
Супер! Подяка професіональним діям оператора! Хай вас Бог береже!
16.01.2025 23:48
Небезпечний був кацап, схоже тренований, добре що здох
17.01.2025 00:14
Надто, надто багато! Має бути не довше 10 сек!
17.01.2025 00:18
Якщо це в Курській народній республіці сталося, то може грутновими водами по Десні до Києва дойти, на ізі, ото двіжуха буде.
17.01.2025 00:24
у нас співають "ой, у лузі червона калина"

а на росії співають "калінка малінка калінка моя" - ну що ж кацапе, танцюй свою калінку перед смертю
17.01.2025 00:28
Отрывок из записи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Львова-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4 Прача, 1790

(...) Во полѣ береза стояла,
Во полѣ кудрявая стояла;
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати.
Я жъ пойду, погуляю,
Бѣлую березу заломаю;
Срѣжу съ березы три пруточка,
Сдѣлаю три гудочка,
Четвертую балалайку;
Пойду на новыя на сѣни,
Стану въ балалаечку играти,
Стану я стараго будити:
Встань ты, мой старый, проснися,
Борода сѣдая, пробудися!
Вотъ тебѣ помои, умойся!
Вотъ тебѣ рогожка, утрися! (...)
17.01.2025 02:13 Відповісти
17.01.2025 00:40 Відповісти
..дуже захеканий *****..- накабздоху в1дпочине..))

17.01.2025 01:53
17.01.2025 01:53 Відповісти
Карусел, карусел, хто успєл, тот присєл, хто не успєл тот на пєрвий ряд у кабздона на канцєте сєл.

17.01.2025 02:09
17.01.2025 02:09 Відповісти
Вмер втомленим
17.01.2025 05:41 Відповісти
***** життя смішніше за фільми братів Коєнів...
кацапу оскар!!!
17.01.2025 06:38 Відповісти
Последние 95 секунд жизни российского оккупанта .
Теперь то Кабзон ему споет
17.01.2025 06:59 Відповісти
Рассмешил какцап мои шлепанцы... находясь в состоянии душевного потрясяения, израсходовав весь свой адреналин, занавесил на всю оставшуюся жизнь... перестал круги наматывать. Пох-нах все ему стало. Как это он грудь нараспашку не подставил, мол за поцанов, хтозна. Какой-то безидейный попался.

17.01.2025 07:26
17.01.2025 07:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wB5uFAnW-s0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9C%D1%83%D0%B4%D1%87%D0%B5 Ой що ж то за шум.(текст АКОРДИЧА) COVER.Валерій Судче.(valeriy_sudche

17.01.2025 08:39
17.01.2025 08:39 Відповісти
Ну і шо - ну 15 000 диванів відчули на собі оргазм господаря... Плюс ще трохи поїхала психіка ще одного оператора дрона - не комара вбив.
Тепер як військовий скажу
- краще б оператор пошукав якусь жирнішу ціль, бо коштує дрон дорожче магазину набоїв до АК і міг би й подумати, бо мав час і руки й мозок у нього від страху не тряслися
- а росіянин таки воїн - змагався до кінця. І такі як він один на один можуть поставити раком десяток операторів дронів. При всьому моєму розумінні важливості цієї зброї я не можу сприймати такі моменти - полювання на одиноку, або навіть поранену людину! На місці командира я б дав по рукам - знищив бронеціль,а далі шукай хоча б міномет, або польову кухню на крайняк.
17.01.2025 09:07 Відповісти
я думаю, у оператора є свої командири і свої поставленні перед ним задачі цими командирами. І йому краще знати, яка має бути ціль для нього приоритетною на його маршруті

19.01.2025 00:03
19.01.2025 00:03 Відповісти
Ну вот и все, "освободитель"...
17.01.2025 09:35 Відповісти
Кабздон его уже встречает: вы кацап? как я рад!

17.01.2025 09:48
17.01.2025 09:48 Відповісти
Кошка поиграла с мышкой и когда кошке надоело играть оторвала мышке бестолковую голову

17.01.2025 13:55
17.01.2025 13:55 Відповісти
 
 