Останні 95 секунд життя російського окупанта. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Рарог" 24 механізованої бригади імені короля Данила зафіксували останні секунди життя російського штурмовика.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Спроба окупанта втеки або збити дрон-переслідувач виявилась невдалою.
а на росії співають "калінка малінка калінка моя" - ну що ж кацапе, танцюй свою калінку перед смертю
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Львова-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4 Прача, 1790
(...) Во полѣ береза стояла,
Во полѣ кудрявая стояла;
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати.
Я жъ пойду, погуляю,
Бѣлую березу заломаю;
Срѣжу съ березы три пруточка,
Сдѣлаю три гудочка,
Четвертую балалайку;
Пойду на новыя на сѣни,
Стану въ балалаечку играти,
Стану я стараго будити:
Встань ты, мой старый, проснися,
Борода сѣдая, пробудися!
Вотъ тебѣ помои, умойся!
Вотъ тебѣ рогожка, утрися! (...)
Теперь то Кабзон ему споет
Тепер як військовий скажу
- краще б оператор пошукав якусь жирнішу ціль, бо коштує дрон дорожче магазину набоїв до АК і міг би й подумати, бо мав час і руки й мозок у нього від страху не тряслися
- а росіянин таки воїн - змагався до кінця. І такі як він один на один можуть поставити раком десяток операторів дронів. При всьому моєму розумінні важливості цієї зброї я не можу сприймати такі моменти - полювання на одиноку, або навіть поранену людину! На місці командира я б дав по рукам - знищив бронеціль,а далі шукай хоча б міномет, або польову кухню на крайняк.